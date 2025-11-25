Gold Silver Price Hike: सोना-चांदी में बंपर उछाल, ₹3200 तक बढ़े दाम; एक्सपर्ट्स बोले- खरीद लो, ₹1.59 लाख पार होंगे रेट

Gold Silver Price Hike: सोना-चांदी में एक बार फिर जबरदस्त उछाल देखने को मिला। अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेकर घरेलू बाजार तक, दोनों धातुओं में जबरदस्त तेजी देखी गई। जहां अंतरराष्ट्रीय बाजार (COMEX) पर गोल्ड में 1.00% की तेजी आई और इसकी कीमत 4135 डॉलर (करीब 3,68,831 रुपए) प्रति औंस (28.34 ग्राम) के पार पहुंच गई तो वहीं चांदी में 1.59% की बढ़ोतरी दर्ज हुई और इसकी कीमत 51.12 डॉलर (करीब 4,560 रुपए) प्रति औंस पहुंच गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके अलावा MCX पर गोल्ड में 1200 रुपए और चांदी में 2000 रुपए की तेजी देखी गई। जबकि IBJA पर सोना 2000 रुपए महंगा हुआ तो चांदी में 3200 रुपए से ज्यादा का उछाल दर्ज हुआ। इस बीच बैंक ऑफ अमेरिका ने गोल्ड को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। अनुमान है कि 2026 तक सोना 1.59 लाख प्रति 10 ग्राम पहुंच सकता है।

MCX पर कितने चढ़े सोना-चांदी के दाम? (Gold Silver Price MCX today) मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 99.9% शुद्धता वाला सोना 1.00% तेजी के साथ 1,25,090 रुपए (Gold rate today) प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान यह 1,23,854 रुपए पर बंद हुआ था। पिछले दिन के मुकाबले इसमें 1236 रुपए का उछाल आया। ट्रेडिंग के दौरान इसका हाई लेवल 1,25,521 रुपए और लो लेल 1,24,471 रुपए रहा।

वहीं, चांदी 1.29% की तेजी के साथ चांदी 2000 रुपए चढ़ गई और इसकी कीमत 1,56,482 रुपए (Silver rate today) प्रति किलोग्राम हो गई। ट्रेडिंग के दौरान इसका हाई लेवल 1,57,440 रुपए और लो लेवल 1,55,510 रुपए रहा। पिछले कारोबारी दिन यह 1,54,482 रुपए पर बंद हुई थी।

₹1.59 लाख के पार जाएगी सोने की कीमत (Bank Of America Gold Price Target) गोल्ड में उतार चढ़ाव के अमेरिका के बैंक ने बड़ा दावा कर दिया है। बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि साल 2026 तक सोने की कीमत औसतन 4,538 डॉलर (करीब 4,04,800 रुपए) प्रति औंस (Gold Price Target 2026) रह सकती है। लेकिन निरंतर मैक्रो अनुकूल परिस्थितियों और सुरक्षित निवेश की मांग के साथ कीमत 5,000 डॉलर (करीब 4,46,011 रुपए) प्रति औंस तक पहुंचने की संभावना है। 10 ग्राम के हिसाब से यह कीमत 1,59,289 रुपए होगी।