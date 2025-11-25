Language
    Gold Buy: 9, 14 और 18 कैरेट में से कौन-सा है आपके लिए बेस्ट, शादी के लिए क्या चुनना चाहिए?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 08:43 AM (IST)

    हमारे देश में सोना (Gold Price) सिर्फ निवेश का जरिया नहीं है, बल्कि इससे लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई है। शादी के समय लोग सबसे ज्यादा सोना खरीदते (Gold Buying) हैं। लेकिन सोने की बढ़ती कीमत को देखते हुए अब लोग 22 कैरेट नहीं, बल्कि अन्य किफायती ऑप्शन चुनने लगे हैं। आज हम जानेंगे कि 9, 14 और 18 कैरेट में से कौन-सा सोना आपके लिए बेस्ट है?

    नई दिल्ली। हमारे देश में सोना सिर्फ निवेश का जरिया नहीं है, बल्कि इससे लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई है। शादी के समय लोग सबसे ज्यादा सोना खरीदते हैं। इस समय लोग सोने की अंगूठी, कान के कुंडल, कड़े, हार इत्यादि बनाते हैं। दुल्हन के लिए सबसे ज्यादा सोना खरीदा जाता है। इसलिए इस समय मार्केट सोने की डिमांड काफी बढ़ जाती है। 

    डिमांड बढ़ने से इसकी कीमतों में भी इजाफा होता है। मौजूदा समय में 24 कैरेट सोना 1,20,000 रुपये से 1,22,000 रुपये के बीच चल रही है। सोने की बढ़ती कीमत को देखते हुए अब लोग 22 कैरेट नहीं, बल्कि किफायती ऑप्शन जैसे 18,14 या 9 कैरेट की ओर बढ़ने लगे हैं। 

    सोने से शादी के समय कई तरह के आभूषण जैसे सोने की अंगूठी, कान के कुंडल, कड़े, हार इत्यादि बनाए जाते हैं। चलिए जानते हैं कि कौन-सा कैरेट का सोना, कौन-से आभूषण के लिए बेस्ट है?

    9 कैरेट 37.5 फीसदी सोना और और 62.5 फीसदी अन्य धातुओं का मिश्रण हर दिन के इस्तेमाल के लिए अच्छा। अंगूठी और ब्रेसलेट जैसे ज्वैलरी आइटम बनाने के लिए सही।
    14 कैरेट 58.5 फीसदी गोल्ड और बाकी अन्य धातुओं का मिश्रण हने जैसे रिंग, चैन इत्यादि बनाने के लिए उपयोग (पतली चैन)
    18 कैरेट 75 फीसदी सोना और अन्य धातुओं का मिश्रण भारी गहने बनाने के लिए उपयोगी

    9 कैरेट सोना कब खरीदे?

    9 कैरेट गोल्ड में 37.5 फीसदी सोना और 62.5 फीसदी अन्य धातुओं का मिश्रण मिला होता है। इसे हर दिन के इस्तेमाल के लिए अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही ये 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट गोल्ड के मुकाबले ज्यादा किफायती है। 9 कैरेट गोल्ड को अंगूठी और ब्रेसलेट जैसे ज्वैलरी आइटम बनाने के लिए सही माना जाता है। 


    14 कैरेट गोल्ड कब है सही?

    ऐसे ही 14 कैरेट सोने में 58.5 फीसदी गोल्ड मिलाया जाता है। बाकी इसमें अन्य धातुओं का मिश्रण होता है। अमेरिका जैसे देशों में 14 कैरेट गोल्ड का काफी चलन है। हमारे देश के शहरी इलाकों में भी 14 कैरेट सोना अब धीरे-धीरे मशहूर होने लगा है। इसे हर दिन इस्तेमाल होने वाले गहने जैसे रिंग, चैन इत्यादि बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। हीरे जैसी धातु के साथ भी 14 कैरेट गोल्ड की चेन बनाई जाती है। अगर आप सोने की चैन पतली रखना चाहते हैं, तो 14 कैरेट गोल्ड इसके लिए बेस्ट है। 

    18 कैरेट सोना कब खरीदे?

    9 और 14 कैरेट सोने से ज्यादा 18 कैरेट सोने को शुद्ध माना जाता है। 18 कैरेट गोल्ड में 75 फीसदी सोने का मिश्रण मिला होता है। 18 कैरेट गोल्ड में सोने का मिश्रण ज्यादा है, इसलिए ज्यादा पतली ज्वेलरी इससे नहीं बनाई जा  सकती। हालांकि भारी गहने आप 18 कैरेट गोल्ड से आसानी से बना सकते हैं। 





