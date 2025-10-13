Language
    धनतेरस पर कहां तक जा सकता है सोने का भाव, गोल्ड कब पार करेगा 1.50 लाख का लेवल, एक्सपर्ट्स ने लगाए ये अनुमान

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 01:02 PM (IST)

    सोने की कीमतों में जारी तेजी के बीच बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि रिकॉर्ड स्तर पर भी सेंट्रल बैंक और ईटीएफ में मजबूत खरीदारी गोल्ड की कीमतें ऊंची रहेंगी। एक्सपर्ट्स की मानें तो इस धनतेरस पर कीमतें 1.3 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती हैं और 2026 की शुरुआत तक गोल्ड का प्राइस 1.5 लाख रुपये तक पहुंच सकता है।

    सर्राफा बाजार में 24 कैरेट गोल्ड की कीमतें 123769 रुपये तक पहुंच गई हैं।

    नई दिल्ली। सोने में तेजी (Gold Prices) का सिलसिला जारी है, और यह रोज रिकॉर्ड हाई लगा रहा है। 13 अक्तूबर को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट गोल्ड की कीमतें 123769 रुपये तक पहुंच गई हैं। पिछले कई महीनों से सोने का भाव लगातार बढ़ रहा है और आगे भी तेजी जारी रहने का अनुमान है। कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट्स की मानें तो इस धनतेरस पर कीमतें 1.3 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती हैं और 2026 की शुरुआत तक गोल्ड का प्राइस 1.5 लाख रुपये तक पहुंच सकता है।

    दरअसल, सोने की कीमतों में यह उछाल वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, केंद्रीय बैंकों की मजबूत खरीदारी और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के कारण आ रही है, और इससे गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है।

    एक्सपर्ट्स क्यों जता रहे हैं बड़ी तेजी का अनुमान?

    बाजार विशेषज्ञों ने कहा, "सोने की रिकॉर्ड कीमतों पर भी सेंट्रल बैंक और ईटीएफ में मजबूत खरीदारी सोने की कीमतें ऊंची रहेंगी।" इसके साथ ही वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों के कारण भी सोने का भाव उछल रहा है। दरअसल, कमजोर अमेरिकी डॉलर ने अन्य मुद्राओं में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए सोने को अधिक किफायती बना दिया है, जिससे मांग को और बढ़ावा मिला है।" 

    13 अक्तूबर, सोमवार को सोने में तेजी का सबसे बड़ा कारण अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता ट्रेड वॉर रहा है। शुरुआती कारोबार के दौरान एमसीएक्स गोल्ड दिसंबर फ्यूचर 1.62 फीसदी बढ़कर 1,23,313 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि एमसीएक्स सिल्वर दिसंबर फ्यूचर 3.44 फीसदी बढ़कर 1,51,577 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया।

    क्या 1.50 लाख रुपये जाएगा गोल्ड का भाव?

    सोने में तेजी के बीच इस के भाव में और बढ़ोतरी की उम्मीद बरकरार हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंटस, रिसर्च, अजीत मिश्रा ने कहा, "इस धनतेरस पर सोने के 1,50,000 रुपये के स्तर को पार करने की संभावना नहीं है। हालांकि, निकट भविष्य में कीमतें 1,26,000-1,28,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बीच जा सकती हैं।"

    वहीं, ऑग्मोंट की रिसर्च हेड रेनिशा चैनानी का मानना है कि अगर मौजूदा व्यापक रुझान जारी रहा तो 2026 के मध्य से अंत तक सोना संभावित रूप से 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है।

    (डिस्क्लेमर: सोने में निवेश, कमोडिटी मार्केट के जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)