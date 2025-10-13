धनतेरस पर कहां तक जा सकता है सोने का भाव, गोल्ड कब पार करेगा 1.50 लाख का लेवल, एक्सपर्ट्स ने लगाए ये अनुमान

नई दिल्ली। सोने में तेजी (Gold Prices) का सिलसिला जारी है, और यह रोज रिकॉर्ड हाई लगा रहा है। 13 अक्तूबर को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट गोल्ड की कीमतें 123769 रुपये तक पहुंच गई हैं। पिछले कई महीनों से सोने का भाव लगातार बढ़ रहा है और आगे भी तेजी जारी रहने का अनुमान है। कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट्स की मानें तो इस धनतेरस पर कीमतें 1.3 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती हैं और 2026 की शुरुआत तक गोल्ड का प्राइस 1.5 लाख रुपये तक पहुंच सकता है।

दरअसल, सोने की कीमतों में यह उछाल वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, केंद्रीय बैंकों की मजबूत खरीदारी और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के कारण आ रही है, और इससे गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स क्यों जता रहे हैं बड़ी तेजी का अनुमान? बाजार विशेषज्ञों ने कहा, "सोने की रिकॉर्ड कीमतों पर भी सेंट्रल बैंक और ईटीएफ में मजबूत खरीदारी सोने की कीमतें ऊंची रहेंगी।" इसके साथ ही वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों के कारण भी सोने का भाव उछल रहा है। दरअसल, कमजोर अमेरिकी डॉलर ने अन्य मुद्राओं में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए सोने को अधिक किफायती बना दिया है, जिससे मांग को और बढ़ावा मिला है।"

13 अक्तूबर, सोमवार को सोने में तेजी का सबसे बड़ा कारण अमेरिका और चीन के बीच बढ़ता ट्रेड वॉर रहा है। शुरुआती कारोबार के दौरान एमसीएक्स गोल्ड दिसंबर फ्यूचर 1.62 फीसदी बढ़कर 1,23,313 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि एमसीएक्स सिल्वर दिसंबर फ्यूचर 3.44 फीसदी बढ़कर 1,51,577 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया।