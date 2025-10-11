Dhanteras 2025: धनतेरस के दिन ये उपाय चमकाएंगे आपकी किस्मत, घर में बनी रहेगी सुख-शांति

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। धनतेरस के पर्व से ही दीवाली की शुरुआत मानी जाती है। यह पर्व हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर मनाया जाता है। इस दिन पर मां लक्ष्मी, कुबेर और यमराज की पूजा-अर्चना की जाती है। ऐसे में अगर आप धनतेरस के दिन कुछ उपाय कर सकते हैं, तो इससे आपको कई तरह के लाभ देखने को मिल सकते हैं।

जरूर करें ये काम ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन अपने सामर्थ्य के सोने या चांदी की खरीदारी जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से पूरे साल साधक पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही आपको धनतेरस पर दक्षिण दिशा में, जो यमराज जी की दिशा मानी जाती है में चार मुख वाला दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। इसके साथ ही परिवार को लंबी आयु और सुरक्षा का भी आशीर्वाद मिलता है।

(Picture Credit: Freepik) बनेंगे धन लाभ के योग धनतेरस पर सूर्यास्‍त के बाद 13 दीपक जलाने का विशेष महत्व माना गया है। इन 13 दीपक के पास 13 कौड़ियां भी जरूर रखें। इसके बाद आधी रात के बाद ये कौड़ियां लेकर घर के किसी कोने में गाड़ दें। इस उपाय को करने से जातक के लिए अचानक से धन लाभ के योग बनने लगते हैं।

घर आएगी सुख-समृद्धि धनतेरस के दिन आप हल्दी और चावल को पीसकर उसके पेस्ट से अपने मुख्य द्वार पर ॐ का चिन्ह बना सकते हैं। ऐसा करने बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। इसी के साथ धनतेरस से लेकर दीपावली तक रोज मां लक्ष्‍मी की पूजा कर उन्हें एक जोड़ा लौंग चढ़ाएं। ऐसा करने से साधक की धन संबंधी समस्याएं दूर हो सकती हैं।