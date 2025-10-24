Gold Price Target: JP Morgan का दावा, 2026 के अंत तक इतनी हो जाएगी कीमत,आप भी कहेंगे 'अभी खरीद लेते है'

बीते दिनों सोने और चांदी के दाम काफी चर्चा में रहे। दिवाली तक सोने (Gold Price) और चांदी की डिमांड इतनी बढ़ गई कि इनकी कीमतों ने आसमान छू लिया। सोने और चांदी के दाम में जमकर उछाल देखने को मिला। इस बीच जेपी मॉर्गन ने गोल्ड का टारगेट प्राइस दिया है।

जेपी मॉर्गन द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि साल 2026 के अंत तक सोने की कीमत कितनी पहुंच जाएगी। ये आर्टिकल उन लोगों के लिए काम का होने वाला है। जो भविष्य में सोना खरीदने पर विचार कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जेपी मॉर्गन ने साल 2026 के अंत तक गोल्ड प्राइस का टारगेट क्या दिया है?