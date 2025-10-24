Gold Price Today: सोने में आई जोरदार गिरावट,चांदी भी फिसली; देखें अलग-अलग शहरों में क्या है दाम?

नई दिल्ली। दिवाली के बाद सोने और चांदी में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आज यानी 24 अक्टूबर को भी सोने (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today के भाव में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। जो तेजी हमें दिवाली तक दोनों की कीमत में देखी थी। अब उतनी ही गिरावट दोनों में आ रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सबसे पहले जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी का क्या भाव चल रहा है। Gold Price Today: कितनी है कीमत? सुबह 9.25 बजे एमसीएक्स में 24 कैरेट सोने की कीमत 123,700 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है। इसमें 404 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट है। सोने ने अब तक 123,463 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 123,728 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।