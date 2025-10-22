Gold Price: 25 साल बाद 1 करोड़ रुपये में कितना खरीद पाएंगे सोना, कितनी हो जाएगी कीमत, यहां जानें सब कुछ

नई दिल्ली। दिवाली से पहले सोना काफी चर्चा में रहा। क्योंकि इस समय सोने की मांग सबसे ज्यादा रहती है। बीते दिनों सोने ने आए दिन नए रिकॉर्ड दर्ज किए। अप्रैल 2025 तक 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख प्रति 10 ग्राम के करीब थी। वहीं दिवाली आने तक सोने की कीमत 1,30,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिवाली समाप्त होने के बाद अब सोने और चांदी भी फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर साल दर साल देखें तो सोने ने बैंक एफडी या किसी अन्य सुरक्षित निवेश से भी ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। इसलिए लोग हमेशा से ही सोने में निवेश करना पसंद करते हैं।

अप्रैल से चल रही बढ़ोतरी का कारण सिर्फ दिवाली नहीं है। बल्कि विश्व में चल रही अस्थिरता इसकी बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह है। साल 2000 से 2025 तक ही देखें तो सोने ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। साल 2000 में 24 कैरेट सोने की कीमत 4000 रुपये प्रति 10 ग्राम था। साल 2025 में अब तक सोने का दाम 1,32,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचा है। इसका मतलब है कि हर साल सोने ने 14 फीसदी रिटर्न दिया है।

25 साल बाद कितना होगा सोने का भाव? अगर आने वाले 25 साल, साल दर साल ऐसी ही बढ़ोतरी जारी रहती है, तो 2050 तक 24 कैरेट सोने का दाम 40 लाख प्रति 10 ग्राम पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं कि आप उस समय 1 करोड़ रुपये में कितना सोना खरीद पाएंगे।

1 करोड़ में कितना सोना मिलेगा? मौजूदा समय में आप 1 करोड़ रुपये में 758 ग्राम सोना खरीद सकते हैं। वहीं साल 2050 यानी आज से 25 साल बाद आप इतनी ही कीमत (1 करोड़ रुपये) में 25 ग्राम सोना ही खरीद पाएंगे।