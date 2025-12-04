Gold Forecast: अगले साल सोने में आएगी तूफानी तेजी, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कर दी भविष्यवाणी; यहां तक जाएगा रेट

Language
    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 06:51 PM (IST)

    Gold Forecast: वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) के अनुसार, अगले साल सोने की कीमतों में भारी तेजी आ सकती है। भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के कारण सो ...और पढ़ें

    Gold Forecast: अगले साल सोने में आएगी भयंकर तेजी, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कर दी भविष्यवाणी; यहां तक जाएगा रेट

    नई दिल्ली। सोने में अगले साल भी तेजी जारी रहेगी। दरअसल, सोने को लेकर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2026 में सोने की रफ्तार पर लगाम नहीं लगने वाली है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) के एक नोट में कहा गया है कि कैलेंडर साल 2026 में सोने की कीमतें मौजूदा लेवल से 15 से 30 परसेंट तक बढ़ सकती हैं।

    2025 में अब तक, US टैरिफ और जियोपॉलिटिकल चिंताओं के बैकग्राउंड में इन्वेस्टर्स के पीली धातु की सेफ्टी की ओर भागने से सोने की कीमतें लगभग 53 परसेंट बढ़ गई हैं। सेंट्रल बैंक की सोने की खरीद और इंटरेस्ट रेट पर उनके कदमों ने भी CY25 में सोने की कीमत की दिशा तय की।

    2026 में इतना भागेगा सोना

    WGC रिपोर्ट में कहा गया है, "गिरती यील्ड, बढ़े हुए जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस और सेफ्टी की ओर साफ झुकाव, इन सबका मेल सोने के लिए बहुत मजबूत टेलविंड बनाएगा, जिससे यह तेजी से ऊपर जा सकता है। इस सिचुएशन में सोना 2026 में मौजूदा लेवल से 15 परसेंट से 30 परसेंट बढ़ सकता है।"

    WGC ने कहा कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) के जरिए लोग भारी निवेश कर रहे हैं। यह बाजार के दूसरे एरिया, जैसे ज्वेलरी या टेक्नोलॉजी में कमजोरी को कम करेगी।

    गोल्ड ETF में दबाकर पैसा लगा रहे निवेशक

    WGC के डेटा के मुताबिक, ग्लोबल गोल्ड ETF में CY25 में अब तक $77 बिलियन का इनफ्लो हुआ है, जिससे उनकी होल्डिंग्स में 700 टन से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। WGC ने कहा, "अगर हम शुरुआती पॉइंट को और पीछे मई 2024 तक ले जाएं, तो भी कुल गोल्ड ETF होल्डिंग्स में लगभग 850 टन की बढ़ोतरी हुई है। यह आंकड़ा पिछले गोल्ड बुल साइकिल के आधे से भी कम है, जिससे ग्रोथ की काफी गुंजाइश है।"

    अगर ऐसा हुआ तो सस्ता होगा सोना

    WGC ने कहा कि नीचे की तरफ, सोने की कीमतें 2026 में 5 परसेंट से 20 परसेंट तक गिर सकती हैं। ऐसा होने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को सफल होना होगा, जिससे US में फिस्कल सपोर्ट से जुड़ी उम्मीद से ज्यादा मजबूत ग्रोथ हो।

    WGC ने चेतावनी दी, "इन हालात में, रिफ्लेशन शायद पकड़ बना लेगा, जिससे एक्टिविटी बढ़ेगी और ग्लोबल ग्रोथ एक मज़बूत रास्ते की ओर बढ़ेगी। जैसे-जैसे महंगाई का दबाव बढ़ेगा, फेड को 2026 में रेट होल्ड करने या बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।"

    WGC ने कहा कि इससे, बदले में, लॉन्ग-टर्म यील्ड बढ़ेगी और US डॉलर मजबूत होगा। WGC ने कहा, "यील्ड में बढ़ोतरी और मजबूत करेंसी से सोना रखने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगी और कैपिटल वापस US एसेट्स की ओर आएगा। इकोनॉमिक सेंटिमेंट में सुधार से बड़े पैमाने पर रिस्क-ऑन रोटेशन को भी बढ़ावा मिलेगा।"

