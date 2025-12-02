Language
    PM Kisan Yojana: बजट में मिलेगी खुशखबरी! अब 6000 से बढ़कर ₹9000 हो सकती है किसान योजना की किस्त

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 12:49 PM (IST)

    PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। आगामी बजट में सरकार इस योजना के तहत मिलने वाली वार्षिक राशि को ₹6000 से बढ़ाकर ₹9000 कर सकती है। यदि ऐसा होता है, तो किसानों को हर चार महीने में ₹2000 की जगह ₹3000 की किस्त मिलेगी।

    नई दिल्ली। PM Kisan Yojana: केंद्र सरकार ने 2026-27 के लिए बजट तैयार करने का लंबा, कई लेयर वाला प्रोसेस शुरू कर दिया है। यह महीनों तक चलने वाला काम है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस (MoF) लीड कर रही है और इसमें NITI आयोग, संबंधित मिनिस्ट्री, राज्यों और सेक्टर के स्टेकहोल्डर्स से इनपुट लिए गए हैं। इस बार बजट में किसानों को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं। पीएम किसान योजना की राशि पर भी सरकार बजट में कुछ नई घोषणा कर सकती है।

    बजट बनाने का काम आम तौर पर अगस्त या सितंबर में शुरू होता है, जो 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर के पार्लियामेंट में उठने से लगभग छह महीने पहले होता है। इस बढ़ी हुई टाइमलाइन से बड़े पैमाने पर ग्राउंडवर्क और कंसल्टेशन का मौका मिलता है।

    बढ़ सकती है PM Kisan Yojana की राशि

    संविधान के आर्टिकल 112 के तहत, यूनियन बजट सरकार का सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें होने वाले रेवेन्यू और खर्च का ब्यौरा होता है। यह साल के लिए आर्थिक दिशा तय करता है और पॉलिसी की प्राथमिकताएं और खर्च के वादे बताता है। बजट के जरिए ही यह निर्धारण किया जाता है कि सरकार साल भर में कहां-कहां और कितना खर्च करेगी। पिछली बार के बजट में चर्चा थी कि सरकार पीएम किसान योजना की राशि बढ़ा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वहीं, अब पिछली बार की तरह इस बार भी पीएम किसान योजना की किस्त बढ़ाने को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है।

    मीडिया रिपोर्ट्स में अनुमान लगाए जा रहे हैं कि सरकार पीएम किसान योजना की राशि 6 हजार रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 9 हजार रुपये प्रति वर्ष कर सकती है। क्योंकि जब से यह योजना शुरू हुई है तब इसमें किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की गई है। ऐसे में इस बार किसानों को केंद्र की मोदी सरकार फरवरी में पेश होने वाले केंद्रीय बजट में बड़ा तोहफा दे सकती है।

    12 हजार रुपये भी हो सकती है राशि?

    कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि सरकार पीएम किसान योजना की राशि को बढ़ाकर ₹12,000 कर सकती है। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत रकम दोगुनी करना एक बूस्टर डोज की तरह होगा। अगर ऐसा होता है तो हर किस्त में किसानों को ₹4,000 रुपये मिलेंगे। वहीं, अगर सरकार इसे बढ़ाकर 9,000 रुपये करती है तो हर किस्त में 3 हजार रुपये मिलेंगे। 

