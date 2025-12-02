PM Kisan Yojana: बजट में मिलेगी खुशखबरी! अब 6000 से बढ़कर ₹9000 हो सकती है किसान योजना की किस्त

नई दिल्ली। PM Kisan Yojana: केंद्र सरकार ने 2026-27 के लिए बजट तैयार करने का लंबा, कई लेयर वाला प्रोसेस शुरू कर दिया है। यह महीनों तक चलने वाला काम है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस (MoF) लीड कर रही है और इसमें NITI आयोग, संबंधित मिनिस्ट्री, राज्यों और सेक्टर के स्टेकहोल्डर्स से इनपुट लिए गए हैं। इस बार बजट में किसानों को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं। पीएम किसान योजना की राशि पर भी सरकार बजट में कुछ नई घोषणा कर सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बजट बनाने का काम आम तौर पर अगस्त या सितंबर में शुरू होता है, जो 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर के पार्लियामेंट में उठने से लगभग छह महीने पहले होता है। इस बढ़ी हुई टाइमलाइन से बड़े पैमाने पर ग्राउंडवर्क और कंसल्टेशन का मौका मिलता है।

बढ़ सकती है PM Kisan Yojana की राशि संविधान के आर्टिकल 112 के तहत, यूनियन बजट सरकार का सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें होने वाले रेवेन्यू और खर्च का ब्यौरा होता है। यह साल के लिए आर्थिक दिशा तय करता है और पॉलिसी की प्राथमिकताएं और खर्च के वादे बताता है। बजट के जरिए ही यह निर्धारण किया जाता है कि सरकार साल भर में कहां-कहां और कितना खर्च करेगी। पिछली बार के बजट में चर्चा थी कि सरकार पीएम किसान योजना की राशि बढ़ा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वहीं, अब पिछली बार की तरह इस बार भी पीएम किसान योजना की किस्त बढ़ाने को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है।

मीडिया रिपोर्ट्स में अनुमान लगाए जा रहे हैं कि सरकार पीएम किसान योजना की राशि 6 हजार रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 9 हजार रुपये प्रति वर्ष कर सकती है। क्योंकि जब से यह योजना शुरू हुई है तब इसमें किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की गई है। ऐसे में इस बार किसानों को केंद्र की मोदी सरकार फरवरी में पेश होने वाले केंद्रीय बजट में बड़ा तोहफा दे सकती है।