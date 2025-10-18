Silver and Gold Rate on Dhanteras: धनतेरस पर आपके शहर में क्या है सोना और चांदी का दाम; देखें लिस्ट

नई दिल्ली। Gold and Silver Rate on Dhanteras: भारत भर में लोगों ने आज धनतेरस से शुरू होकर 5 दिवसीय दिवाली उत्सव की शुरुआत कर दी है। यह एक हिंदू त्योहार है जिसे सोने और चांदी में निवेश के लिए शुभ माना जाता है। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही, भारत में सोने की कीमतें अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं।

अक्टूबर की शुरुआत में सोने की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई थीं। यह सब अमेरिकी सरकार के संभावित बंद की चिंताओं के कारण हुआ, जिसके कारण सुरक्षित निवेश वाली संपत्तियों की माँग बढ़ गई। लेकिन आज धनतेरस के अवसर पर लोग सोना और चांदी खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि यह शुभ माना जाता है। आज हम प्रमुख शहरों के सोना और चांदी के रेट जानेंगे।

धनतेरस 2025 से पहले 24 कैरेट सोने की कीमतें 10 ग्राम के लिए 1.3 लाख रुपये से ज़्यादा होने के साथ, खरीदारों को इस साल त्योहारी खरीदारी पहले से कहीं ज़्यादा महंगी लग सकती है। पिछले साल धनतेरस के दौरान 78,610 रुपये प्रति 10 ग्राम की तुलना में इस पीली धातु की कीमत में साल-दर-साल 65.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस तेज़ी का 58 प्रतिशत हिस्सा 2025 के पहले 10 महीनों में ही आया है।