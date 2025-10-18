Language
    Silver and Gold Rate on Dhanteras: धनतेरस पर आपके शहर में क्या है सोना और चांदी का दाम; देखें लिस्ट

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 10:06 AM (IST)

    Gold and Silver Rate on Dhanteras: धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। विभिन्न शहरों में सोना और चांदी की कीमतें अलग-अलग हैं। 24 कैरेट सोने की कीमतों में मामूली बदलाव हुआ है। सोने और चांदी के दामों लगातार बदलाव होता रहता है। अलग-अलग शहरों में अलग रेट से इसे ज्वेलर बेचते हैं। 

    नई दिल्ली। Gold and Silver Rate on Dhanteras: भारत भर में लोगों ने आज धनतेरस से शुरू होकर 5 दिवसीय दिवाली उत्सव की शुरुआत कर दी है। यह एक हिंदू त्योहार है जिसे सोने और चांदी में निवेश के लिए शुभ माना जाता है। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही, भारत में सोने की कीमतें अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं।

    अक्टूबर की शुरुआत में सोने की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई थीं। यह सब अमेरिकी सरकार के संभावित बंद की चिंताओं के कारण हुआ, जिसके कारण सुरक्षित निवेश वाली संपत्तियों की माँग बढ़ गई। लेकिन आज धनतेरस के अवसर पर लोग सोना और चांदी खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि यह शुभ माना जाता है। आज हम प्रमुख शहरों के सोना और चांदी के रेट जानेंगे।

    धनतेरस 2025 से पहले 24 कैरेट सोने की कीमतें 10 ग्राम के लिए 1.3 लाख रुपये से ज़्यादा होने के साथ, खरीदारों को इस साल त्योहारी खरीदारी पहले से कहीं ज़्यादा महंगी लग सकती है। पिछले साल धनतेरस के दौरान 78,610 रुपये प्रति 10 ग्राम की तुलना में इस पीली धातु की कीमत में साल-दर-साल 65.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस तेज़ी का 58 प्रतिशत हिस्सा 2025 के पहले 10 महीनों में ही आया है।

    IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड 129584 रुपये के स्तर पर 17 अक्टूबर की शाम को था। वहीं, चांदी 169230 रुपये प्रति किलो थी। ये पूरे भारत का औसतन रेट है। लेकिन अलग-अलग शहरों में इसके रेट अलग-अलग हैं।

    Gold Rate City Wise । आपके शहर में क्या है सोने का दाम

    Gold Rate Today :10 ग्राम सोने का भाव
    शहर 18 कैरेट 22 कैरेट 24 कैरेट
    अहमदाबाद ₹95,617.5 ₹1,16,865.8 ₹1,27,490
    बैंगलोर ₹95,565 ₹1,16,801.7 ₹1,27,420
    चेन्नई ₹95,767.5 ₹1,17,049.2 ₹1,27,690
    दिल्ली ₹95,325 ₹1,16,508.3 ₹1,27,100
    हैदराबाद ₹95,640 ₹1,16,893.3 ₹1,27,520
    कोलकाता ₹95,362.5 ₹1,16,554.2 ₹1,27,150
    मुंबई ₹95,490 ₹1,16,710 ₹1,27,320
    पुणे ₹95,490 ₹1,16,710 ₹1,27,320
    सूरत ₹95,617.5 ₹1,16,865.8 ₹1,27,490
    नोट- ये शहरों का औसत रेट हैं। इसमें बदलाव भी हो सकता है।

    Silver Rate City Wise। आपके शहर में कितने में है चंदी

    Silver Rate Today: चांदी के दाम
    शहर एक किलो चांदी का दाम
    बेलगाम ₹1,57,420
    भोपाल ₹1,57,470
    भुवनेश्वर ₹1,57,340
    चंडीगढ़ ₹1,57,300
    चेन्नई ₹1,57,760
    कोयंबटूर ₹1,57,760
    दमन ₹1,57,550
    देहरादून ₹1,57,380
    दिल्ली ₹1,57,030
    धनबाद ₹1,57,340
    दिसपुर ₹1,57,630
    फरीदाबाद ₹1,57,260
    गांधीनगर ₹1,57,510
    गंगटोक ₹1,58,130
    गाजियाबाद ₹1,57,340
    गुडगाँव ₹1,57,260
    गुवाहाटी ₹1,57,630
    ग्वालियर ₹1,57,470
    हावड़ा ₹1,57,090
    हुबली ₹1,57,420
    हैदराबाद ₹1,57,550
    इम्फाल ₹1,57,970
    इंदौर ₹1,57,470
    ईटानगर ₹1,57,760
    जबलपुर ₹1,57,470
    जयपुर ₹1,57,280
    जोधपुर ₹1,57,280
    कल्याण ₹1,57,300
    कानपुर ₹1,57,340
    केरल ₹1,57,780
    कोच्चि ₹1,57,780
    कोहिमा ₹1,58,010
    कोल्हापुर ₹1,57,300
    कोलकाता ₹1,57,090
    कोटा ₹1,57,280
    लक्षद्वीप ₹1,58,840
    लखनऊ ₹1,57,340
    लुधियाना ₹1,57,300
    मदुरै ₹1,57,760
    मंगलौर ₹1,57,420
    मणिपुर ₹1,57,970
    मेरठ ₹1,57,340
    मुंबई ₹1,57,300
    मैसूर ₹1,57,420
    नागपुर ₹1,57,300
    नासिक ₹1,57,300
    नोएडा ₹1,57,340
    ओडिशा ₹1,57,340
    पणजी ₹1,57,340
    पटना ₹1,57,220
    पुदुचेरी ₹1,57,860
    पुणे ₹1,57,300
    पंजाब ₹1,57,300
    रायपुर ₹1,57,240
    राजमुंदरी ₹1,57,550
    राजकोट ₹1,57,510
    रांची ₹1,57,340
    शिलांग ₹1,57,930
    सिल्वासा ₹1,57,550
    सोलापुर ₹1,57,300
    श्रीनगर ₹1,57,570
    सूरत ₹1,57,510
    थाइन ₹1,57,300
    तिरुवनंतपुरम ₹1,57,780
    त्रिशूर ₹1,57,780
    तिरुपति ₹1,57,550
    वडोदरा ₹1,57,510
    वाराणसी ₹1,57,340
    विजयवाड़ा ₹1,57,550
    विशाखापत्तनम ₹1,57,550
    अगरतला ₹1,58,050
    आगरा ₹1,57,340
    अहमदाबाद ₹1,57,510
    आइजोल ₹1,57,930
    इलाहाबाद ₹1,57,340
    अमृतसर ₹1,57,300
    औरंगाबाद ₹1,57,300
    बैंगलोर ₹1,57,420
    बरेली ₹1,57,340

    नोट- ये शहरों का औसत रेट हैं। इसमें बदलाव भी हो सकता है।

