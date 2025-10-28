Gold Price Today: छठ पूजा के दिन क्या है सोने और चांदी का दाम, आपके शहर में कितनी हुई कीमत?

नई दिल्ली। 28 अक्टूबर, मंगलवार को कमोडिटी मार्केट खुलने में देरी हुई। ये देरी तकनीकी कारणों के चलते हो रही है। आज एमसीएक्स (MCX Gold Price) की शुरुआत सुबह 9.30 बजे होने थी। हालांकि सुबह 10.15 बजे तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। सुबह 9.55 बजे तक सोने (Gold Rate) और चांदी (Silver Price Today) में कोई भी बदलाव नहीं देखा जा रहा है।

इस समय 24 कैरेट सोने में 86 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। वहीं चांदी में 93 रुपये प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई है। आइए जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी का क्या भाव चल रहा है।

Gold Price Today: क्या है सोने का भाव? आज 28 अक्टूबर के दिन बिहार और झारखंड सहित कई इलाकों में छठ उत्सव भी मनाया जा रहा है। ऐसे में सभी जानना चाहते हैं कि क्या आज के दिन सोने और चांदी में कोई बढ़ोतरी आई है या नहीं। सुबह 9.58 बजे सोने का दाम 121,043 रुपये दर्ज किया गया है।