    Gold Price Today: छठ पूजा के दिन क्या है सोने और चांदी का दाम, आपके शहर में कितनी हुई कीमत?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 10:11 AM (IST)

    आज 28 अक्टूबर तकनीकी कारणों के चलते कमोडिटी मार्केट तोड़ा देरी से खुला। एमसीएक्स (Mutli Commodity Exchange) आज सुबह 9.30 बजे से शुरू होना था। हालांकि अब तक सोने (Gold Price) और चांदी (Silver Price) दोनों की रेट में कोई बदलाव नहीं है। आइए जानते हैं कि आपके शहर में सोने और चांदी का क्या भाव चल रहा है?

    नई दिल्ली। 28 अक्टूबर, मंगलवार को कमोडिटी मार्केट खुलने में देरी हुई। ये देरी तकनीकी कारणों के चलते हो रही है। आज एमसीएक्स (MCX Gold Price) की शुरुआत सुबह 9.30 बजे होने थी। हालांकि सुबह 10.15 बजे तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। सुबह 9.55 बजे तक सोने (Gold Rate) और चांदी (Silver Price Today) में कोई भी बदलाव नहीं देखा जा रहा है। 

    इस समय 24 कैरेट सोने में 86 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। वहीं चांदी में 93 रुपये प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई है। आइए जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी का क्या भाव चल रहा है। 

    Gold Price Today: क्या है सोने का भाव?

    आज 28 अक्टूबर के दिन बिहार और झारखंड सहित कई इलाकों में छठ उत्सव भी मनाया जा रहा है। ऐसे में सभी जानना चाहते हैं कि क्या आज के दिन सोने और चांदी में कोई बढ़ोतरी आई है या नहीं। सुबह 9.58 बजे सोने का दाम 121,043 रुपये दर्ज किया गया है।

    IBJA में कल शाम 10 ग्राम सोने की कीमत 121,077 रुपये दर्ज की गई है। 

    क्या है चांदी की कीमत?

    वहीं सुबह 10.02 बजे चांदी की कीमत 143,460 रुपये प्रति किलो है। इसमें 93 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। 

    IBJA में 1 किलो चांदी की कीमत 145,031 रुपये है।

    (नोट:- सुबह 10.18 बजे तक एमसीएक्स में सोने और चांदी के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है)

    आपके शहर में क्या है 24,22 और 18 कैरेट का दाम?

    शहर 24 कैरेट का दाम 22 कैरेट की कीमत 18 कैरेट का भाव
    पटना ₹121,080 ₹111,934 ₹90,810
    जयपुर ₹121,120 ₹111,026 ₹90,840
    कानपुर ₹121,170 ₹111,072.5 ₹90,877
    लखनऊ ₹121,270 ₹111,164 ₹90,952.5
    भोपाल ₹121,270 ₹111,164 ₹90,952.5
    इंदौर ₹121,270 ₹111,164 ₹90,952.5
    चंडीगढ़ ₹121,140 ₹111,045 ₹90,855
    रायपुर ₹121,090 ₹110,999 ₹90,817.5


    अलग-अलग शहर में सोने और चांदी के दाम

    शहर सोने का भाव चांदी की कीमत
    पटना ₹121,080 ₹143,500
    जयपुर ₹121,120 ₹143,560
    कानपुर ₹121,170 ₹143,610
    लखनऊ ₹121,270 ₹143,730
    भोपाल ₹121,270 ₹143,730
    इंदौर ₹121,270 ₹143,730
    चंडीगढ़ ₹121,140 ₹143,580
    रायपुर ₹121,090 ₹143,520

    आज पटना में सोने का भाव सबसे कम है। यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 121,080 रुपये चल रही है। वहीं सबसे ज्यादा कीमत लखनऊ, भोपाल और इंदौर में हैं। यहां 10 ग्राम सोने का भाव 121,270 रुपये है। अगर चांदी की बात करें तो पटना में चांदी का भाव सबसे कम हैं। यहां 1 किलो चांदी 143,500 रुपये में मिल रही है। वहीं सबसे ज्यादा कीमत लखनऊ, भोपाल और इंदौर में हैं। यहां 1 किलो चांदी 143,730 रुपये में मिल रही है।   