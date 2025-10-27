Gold Price: लखनऊ से लेकर इंदौर तक क्या है शहर में 24, 22 और 18 कैरेट का दाम, यहां चेक करें लेटेस्ट रेट

नई दिल्ली। दिवाली के बाद से सोने और चांदी की कीमत (Silver Price Today) में लगातार गिरावट आ रही है। शादी का सीजन नजदीक है, ऐसे में लोग सोने में गिरावट का इंतजार कर रहे हैं। हमारे देश में सोना सिर्फ निवेश का जरिया नहीं होता। इसे परंपरागत वजह से भी खरीदा जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अगर सोने में ऐसे ही गिरावट जारी रही, तो जल्द 24 कैरेट सोने का भाव (Gold Price Today) 120,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच जाएगा। आइए जानते हैं कि आपके शहर में सोने में 24, 22, 18 कैरेट का दाम कितना है?