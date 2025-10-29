Gold Price Today: सोने में हल्की गिरावट, चांदी में चमक फिर भी बरकरार; आपके शहर में क्या है दाम?

नई दिल्ली। आज सोने में हल्की गिरावट (Gold Price Today) है। लेकिन चांदी में तेजी (Silver Price Today) जारी है। दिवाली के बाद भी सोना (Gold Rate) और चांदी निवेशकों के बीच चर्चा में बने हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शादी का सीजन नजदीक है। इसके साथ ही दोनों में लगातार गिरावट हो रही है।

शादी सीजन में सोने की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। क्योंकि हमारे देश में लोग सोना सिर्फ निवेश के उद्देश्य से नहीं खरीदते। वे इसे परंपरागत उद्देश्यों से भी बाय करते हैं। आइए जानते हैं कि देशभर में सोने और चांदी का भाव कितना चल रहा है?

Gold Price: कितना है सोने का भाव? सुबह 10 बजे सोने में 108 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट है। अभी सोने का भाव 119,538 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। सोने ने अब तक 119,505 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 120,104 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।