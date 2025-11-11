Gold Silver Price: वेडिंग सीजन में हर जगह छाई चांदी, सोने से दोगुनी रफ्तार से भागी; एक दिन में इतनी बढ़ी कीमत

Gold Silver Price Today: शादी का सीजन शुरू होते ही सोना और चांदी दोनों की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। मंगलवार, 11 नवंबर को लगातार दूसरे दिन इन दोनों की चमक बाजार में छाई रही। खास बात यह रही कि चांदी ने इस बार सोने से दोगुनी रफ्तार पकड़ी। घरेलू बाजार से लेकर अंतरराष्ट्रीय बाजार तक दाम तेजी से बढ़े।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अंतरराष्ट्रीय बाजार (COMEX) में मंगलवार को सोना 1,4146.70 डॉलर प्रति औंस (करीब 3,66,997 रुपए ) पर पहुंच गया, जबकि चांदी 1.40% बढ़कर 51.01 डॉलर (करीब 4,515 प्रति औंस रुपए) पर ट्रेड करने लगी। विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका और यूरोप में डॉलर कमजोर पड़ने और वेडिंग डिमांड बढ़ने से कीमतों को सहारा मिला है।

MCX पर जबरदस्त उछाल (Gold Silver Price on MCX) मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर शाम 6 बजे तक सोना 784 रुपए (gold rate today) महंगा होकर 1,24,754 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। दिनभर में इसका लो लेवल 1,24,505 रुपए और हाई लेवल 1,25,839 रुपए रहा। पिछले कारोबारी दिन यह 1,23,970 रुपए पर बंद हुआ था।

IBJA पर 3000 तक बढ़े दाम (Gold Silver Price on IBJA) IBJA (इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन) के मुताबिक, मंगलवार शाम 5 बजे तक 24 कैरेट गोल्ड 1,24,129 रुपए (gold price today) प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जो सोमवार के मुकाबले 1,688 रुपए ज्यादा है। वहीं चांदी में 3,117 रुपए की उछाल दर्ज की गई और यह 1,54,760 रुपए प्रति किलोग्राम (silver price today) पर पहुंच गई, जो सोमवार को 1,51,643 रुपए थी।