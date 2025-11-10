Silver Price Hike: चांदी में क्यों आई अचानक तूफानी तेजी, अमेरिका से है नाता? एक्सपर्ट से जानें होल्ड करें या बेच दें

नई दिल्ली। कमोडिटी मार्केट एमसीएक्स खुलते ही सोने (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today) में ताबड़तोड़ उछाल देखने को मिला है। ये तेजी कई दिनों बाद देखने को मिली है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि सोना और चांदी (Silver Price Hike) इतनी स्पीड से दौड़ने लगे। फेस्टिव सीजन के बाद से ही सोने और चांदी में नरमी देखी जा रही थी। लेकिन अचानक दोनों में इतनी बढ़ोतरी देख हर कोई हैरान है। आइए एक्सपर्ट से इसके पीछे का कारण जानते हैं।