    Silver Price Hike: चांदी में क्यों आई अचानक तूफानी तेजी, अमेरिका से है नाता? एक्सपर्ट से जानें होल्ड करें या बेच दें

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 01:22 PM (IST)

    आज कमोडिटी मार्केट खुलते ही सोना (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today) दोनों सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड से भाग रहे हैं। सोने से ज्यादा चांदी में तेजी (Silver Price Hike) देखी जा रही है। चांदी में इतनी बढ़ोतरी काफी समय बाद देखने को मिली है। ऐसी बढ़ोतरी फेस्टिव सीजन के समय देखने को मिली थी। आइए जानते हैं कि इसे लेकर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए?

    नई दिल्ली। कमोडिटी मार्केट एमसीएक्स खुलते ही सोने (Gold Price Today) और चांदी (Silver Price Today) में ताबड़तोड़ उछाल देखने को मिला है। ये तेजी कई दिनों बाद देखने को मिली है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि सोना और चांदी (Silver Price Hike) इतनी स्पीड से दौड़ने लगे। फेस्टिव सीजन के बाद से ही सोने और चांदी में नरमी देखी जा रही थी। लेकिन अचानक दोनों में इतनी बढ़ोतरी देख हर कोई हैरान है। आइए एक्सपर्ट से इसके पीछे का कारण जानते हैं।

    हमने इसे लेकर कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया से बातचीत की है। आइए जानते हैं कि उन्होंने तेजी को लेकर क्या कहा?

    यह भी पढ़ें- Gold Price Target 2026: अगले साल कितनी होगी सोने की कीमत, गिरावट आएगी या बढ़ जाएंगे दाम, एक्सपर्ट ने क्या बताया?

    Silver Price Hike: क्यों आई चांदी में इतनी तेजी?

    कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया ने चांदी में आई तेजी को लेकर कई अलग-अलग कारण बताए हैं-

    • इंटरनेशनल मार्केट में चांदी 49 डॉलर प्रति आउंस से ऊपर पहुंच गई, जो तीन हफ़्तों में इसका उच्चतम स्तर है।
    • इस बढ़ोतरी का पहला कारण ये है कि डॉलर कमजोर हो रहा है और सुरक्षित निवेश की मांग के कारण यह बढ़त दर्ज की गई है।
    • अमेरिकी उपभोक्ता सूचकांक निचले स्तर के पास 50.3 पर आ गया। ये अपने लो रिकॉर्ड पर है।
    • आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में अक्टूबर के महीने 1,53,000 नौकरियां खत्म हुई हैं। ये अमेरिका के 22 वर्ष में सबसे खराब डेटा है।
    • इसके साथ ही दिसंबर में होने वाले फेड रेट कट को लेकर दो अलग-अलग पक्ष देखने को मिल रहे हैं।

    कितनी है चांदी की कीमत?

    एमसीएक्स में दोपहर 1.05 बजे चांदी की कीमत 151,841 रुपये प्रति किलो चल रही है। इसमें 4113 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। चांदी ने आज अब तक 149,540 रुपये प्रति किलो का लो और 151,969 प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड छुआ है।

    IBJA में आज 10 नवंबर को 1 किलो चांदी का भाव 150,975 रुपये दर्ज किया गया है।

     



