Gold Price Target 2026: अगले साल कितनी होगी सोने की कीमत, गिरावट आएगी या बढ़ जाएंगे दाम, एक्सपर्ट ने क्या बताया?

नई दिल्ली। फेस्टिव सीजन में सोने (Gold Price) और चांदी (Silver Price की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। फेस्टिव सीजन खत्म होने के बाद सोने और चांदी में लगातार गिरावट देखी गई है। हालांकि अब बीते दो दिनों से सोने और चांदी में हल्की तेजी है। फेस्टिव सीजन के बाद होने वाली गिरावट में बहुत से लोग सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं। ताकि उन्हें सस्ते में सोना मिल सके।

वहीं कुछ इसे अगले साल खरीदने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन क्या अगले साल तक सोना इतना ही सस्ता होगा? ये आर्टिकल उनके लिए भी काम का है, जो निवेश के उद्देश्य से गोल्ड खरीदना चाहते हैं। आइए जानते हैं कि कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया ने अगले साल सोने की कीमत को लेकर क्या कहा?

साल 2026 तक कितनी जाएगी कीमत? हमने हाल फिलहाल में सोने से जुड़ी कीमतों और इसके टारगेट प्राइस को लेकर कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया से बातचीत की थी। अजय केडिया ने जो विश्लेषण दिए है, वे कुछ हद तक कमोडिटी मार्केट एमसीएक्स पर देखने को मिल रहे हैं।

अजय केडिया का कहना है कि अगले साल तक 24 कैरेट सोने की कीमत 105,000 से 110,000 रुपये हो सकती है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,00,000 रुपये से नीचे आ सकता है। उनका मानना है कि सोने में बड़ी गिरावट के अलावा टाइम करेक्शन देखने को मिल सकता है।