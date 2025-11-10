Gold Silver Price Hike: गिरावट के बाद सोना-चांदी में तूफानी तेजी, ₹5100 तक बढ़े दाम; आपके शहर में क्या हैं रेट?

Gold Silver Price Today: सोना-चांदी के दामों में सोमवार, 10 नवंबर को जोरदार तेजी देखने को मिली। अंतरराष्ट्रीय बाजार (Comex) में सोने की कीमत 4100 डॉलर (करीब 3,63,612 रुपए) प्रति औंस (28.34 ग्राम) को पार कर गईं, तो वहीं घरेलू बाजार में 24 कैरेट गोल्ड में 2450 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई। जबकि चांदी में 4900 रुपए तक का जबरदस्त उछाल आया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की कमजोरी, तेल की बढ़ती कीमतें और ब्याज दरों में राहत की उम्मीद के चलते निवेशक फिर से सोना-चांदी की ओर लौटे हैं। इससे दोनों धातुओं में तेजी का रुख बना हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

MCX पर क्या हैं सोना-चांदी के दाम? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर शाम 6.30 बजे तक दिसंबर डिलीवरी वाले गोल्ड फ्यूचर में करीब 2.03% की बढ़त दर्ज हुई और दाम 1,21,067 रुपए से उछलकर 1,23,530 रुपए (gold rate today) प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गए। यानी 2463 रुपए की बढ़त एक झटके में देखने को मिली। इस दौरान गोल्ड का लो लेवल 1,21,768 रुपए और हाई लेवल 1,23,585 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।

IBJA पर क्या हो गए ताजा रेट? इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) पर शाम 5 बजे के भाव के मुताबिक, 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,22,441 रुपए (gold price today) प्रति 10 ग्राम पहुंच गई, जो पिछले कारोबारी दिन 1,20,100 रुपए थी। यानी गोल्ड में 2,341 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई। वहीं चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। सोमवार को चांदी की कीमतों में 3,368 रुपए की तेजी देखी गई, जो 1,51,643 रुपए (silver price today) प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। पिछले कारोबारी दिन इसकी कीमत 1,48,275 रुपए प्रति किलोग्राम थी।