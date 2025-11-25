Gold Silver Price: सोना-चांदी में तूफानी तेजी! एक झटके ₹3500 उछला गोल्ड, चांदी 5800 रुपए महंगी; क्या हैं ताजा रेट?

Gold Silver Price Today: वेडिंग सीजन में जोरदार मांग और ज्वैलर्स की ताजा खरीद के चलते मंगलवार को दिल्ली के रिटेल बाजार में सोना 3,500 रुपए चढ़कर 1,28,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक 99.5% प्योरिटी वाला सोना भी तीन दिन की गिरावट तोड़ते हुए 3,500 रुपए उछला और सभी टैक्स मिलाकर 1,28,300 रुपए (Gold Price Today) प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। सोने के साथ चांदी में भी जबरदस्त खरीदारी देखी गई। सफेद धातु 5,800 रुपए बढ़कर 1,60,800 रुपए प्रति किलो हो गई।

ट्रेडर्स का कहना है कि वेडिंग सीजन में लोकल ज्वैलर्स और रिटेलर्स की खरीद अचानक बढ़ गई है, जिससे कीमतों में तेजी आई है। इसके अलावा कमजोर अमेरिकी डॉलर ने भी गोल्ड की मांग को सपोर्ट दिया है। HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट सौमिल गांधी ने कहा कि, "मंगलवार को सोने की कीमतों में बढ़त इसलिए भी दिखी, क्योंकि अमेरिकी डॉलर नरम हुआ है और फेडरल रिजर्व के नरम रुख के बाद दिसंबर में रेट कट की उम्मीदें बढ़ रही हैं।"

वहीं, चांदी 1.29% की तेजी के साथ चांदी 2000 रुपए चढ़ गई और इसकी कीमत 1,56,482 रुपए (Silver rate today) प्रति किलोग्राम हो गई। ट्रेडिंग के दौरान इसका हाई लेवल 1,57,440 रुपए और लो लेवल 1,55,510 रुपए रहा। पिछले कारोबारी दिन यह 1,54,482 रुपए पर बंद हुई थी।

IBJA पर सोना-चांदी ने पकड़ी रफ्तार (Gold Silver Price IBJA today) इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) पर 24 कैरेट गोल्ड 2062 रुपए चढ़कर 1,25,119 रुपए (Gold Price Today) प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी दिन इसकी कीमत 1,23,057 रुपए थी। जबकि चांदी की कीमत में 3200 रुपए से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। मंगलवार को शाम 5 बजे खुले रेट के मुताबिक, चांदी की कीमत 1,56,320 रुपए (Gold Price Today) प्रति किलोग्राम पहुंच गई, जो पिछले कारोबारी दिन 1,53,054 रुपए थी। इसमें 3266 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हई।

₹1.59 लाख के पार जाएगी सोने की कीमत (Bank Of America Gold Price Target) गोल्ड में उतार चढ़ाव के अमेरिका के बैंक ने बड़ा दावा कर दिया है। बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि साल 2026 तक सोने की कीमत औसतन 4,538 डॉलर (करीब 4,04,800 रुपए) प्रति औंस (Gold Price Target 2026) रह सकती है। लेकिन निरंतर मैक्रो अनुकूल परिस्थितियों और सुरक्षित निवेश की मांग के साथ कीमत 5,000 डॉलर (करीब 4,46,011 रुपए) प्रति औंस तक पहुंचने की संभावना है। 10 ग्राम के हिसाब से यह कीमत 1,59,289 रुपए होगी।