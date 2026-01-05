इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में उछाल, मादुरो की गिरफ्तारी से बढ़े तनाव का असर; चांदी की चमक भी बढ़ी
नई दिल्ली। सोमवार को सोने की कीमत में 1% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जबकि दूसरे कीमती मेटल्स की कीमतों में भी उछाल आया है। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया, जिससे जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ गई। सेफ-हेवन डिमांड में आई तेजी के नतीजे में इंटरनेशनल मार्केट में सोना महंगा हुआ।
कितने पहुंचे Gold के दाम?
स्पॉट गोल्ड का दाम 1.5% बढ़कर $4,395.35 प्रति औंस पर रहा, जो एक हफ्ते से ज्यादा के ऊँचे स्तर पर पहुँच गया। बुलियन 26 दिसंबर 2025 को $4,549.71 के रिकॉर्ड ऊँचे स्तर पर पहुँच गया था। वहीं फरवरी डिलीवरी के लिए अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 1.8% बढ़कर $4,405.40 हो गया।
2025 रहा शानदार
गोल्ड ने 2025 में जबरदस्त तेजी आई। पूरे साल में इसकी कीमतों में 64% की बढ़ोतरी हुई, जो 1979 के बाद से इसकी सबसे बड़ी सालाना बढ़ोतरी थी। इस तेजी के कारणों में ब्याज दरों में कटौती, सेफ-हेवन डिमांड और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड में आया निवेश है।
अभी भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल अमेरिकी फेडरल रिजर्व कम से कम दो बार ब्याज दरें कम कर सकता है।
चांदी का रेट भी बढ़ा
वहीं एक जरूरी अमेरिकी मिनरल के तौर पर पहचान मिलने, बढ़ती इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट डिमांड के बीच सप्लाई की कमी के कारण चांदी भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच गयी है। स्पॉट सिल्वर का रेट 4.5% बढ़कर $75.86 प्रति औंस हो गया।
अमेरिका के कब्जे में मादुरो
बता दें कि अमेरिका ने शनिवार को मादुरो को एक ऑपरेशन में पकड़ लिया। इसके बाद वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने वेनेजुएला की टॉप कोर्ट के समर्थन से अंतरिम नेता के तौर पर पद संभाल लिया है और कहा है कि मादुरो अभी भी राष्ट्रपति हैं। इस ऑपरेशन को 37 साल पहले के पनामा पर हमले के बाद लैटिन अमेरिका में वाशिंगटन का सबसे विवादित दखल माना जा रहा है।
