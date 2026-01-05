रूसी तेल खरीदने पर ट्रंप की भारत को नई धमकी, 'नहीं किया सहयोग तो बढ़ा दूंगा टैरिफ'

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर भारत रूसी तेल मामले पर सहयोग नहीं करता है, तो अमेरिका भारतीय आयात पर और टैरिफ (Trump Tariffs) बढ़ा सकता है। ट्रंप के अनुसार ''अगर भारत रूसी तेल के मुद्दे पर मदद नहीं करता है, तो हम उस पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। उन्होंने इस चेतावनी को दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर चल रही बातचीत से जोड़ा है।

एनर्जी संबंधों पर तनाव बढ़ा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद फिर से रूस और भारत के एनर्जी संबंधों को लेकर तनाव बढ़ गया है। ट्रंप का यह बयान उनके उस दावे के महीनों बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा।

डेटा को लेकर आधिकारियों की तैयारी रिपोर्ट्स के अनुसार भारत अमेरिका के साथ बातचीत के जरिए अपने तेल आयात को एडजस्ट करने की कोशिश रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली ने रिफाइनरियों को रूसी और अमेरिकी तेल खरीद की साप्ताहिक जानकारी देने का निर्देश दिया है।

अधिकारियों के अनुसार यह कदम समय पर और सटीक डेटा देने के लिए उठाया गया है, जिसे अनुरोध करने पर अमेरिका के साथ साझा किया जा सकता है।