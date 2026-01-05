Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रूसी तेल खरीदने पर ट्रंप की भारत को नई धमकी, 'नहीं किया सहयोग तो बढ़ा दूंगा टैरिफ'

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:21 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि भारत रूसी तेल मामले पर सहयोग नहीं करता, तो अमेरिका भारतीय आयात पर टैरिफ (Trump Tarrifs) बढ़ा ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    ट्रंप ने दी भारत को टैरिफ बढ़ाने की धमकी

    नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर भारत रूसी तेल मामले पर सहयोग नहीं करता है, तो अमेरिका भारतीय आयात पर और टैरिफ (Trump Tariffs) बढ़ा सकता है। ट्रंप के अनुसार ''अगर भारत रूसी तेल के मुद्दे पर मदद नहीं करता है, तो हम उस पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। उन्होंने इस चेतावनी को दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर चल रही बातचीत से जोड़ा है।

    एनर्जी संबंधों पर तनाव बढ़ा

    राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद फिर से रूस और भारत के एनर्जी संबंधों को लेकर तनाव बढ़ गया है। ट्रंप का यह बयान उनके उस दावे के महीनों बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा।

    डेटा को लेकर आधिकारियों की तैयारी

    रिपोर्ट्स के अनुसार भारत अमेरिका के साथ बातचीत के जरिए अपने तेल आयात को एडजस्ट करने की कोशिश रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली ने रिफाइनरियों को रूसी और अमेरिकी तेल खरीद की साप्ताहिक जानकारी देने का निर्देश दिया है।
    अधिकारियों के अनुसार यह कदम समय पर और सटीक डेटा देने के लिए उठाया गया है, जिसे अनुरोध करने पर अमेरिका के साथ साझा किया जा सकता है।

    कितना लगाया था टैरिफ?

    पिछले साल अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के चलते भारतीय सामानों पर आयात शुल्क दोगुना करके 50 फीसदी तक बढ़ा दिया था। पिछले साल, ट्रंप ने अपने टैरिफ उपायों को और सख्त करते हुए, भारतीय सामानों पर 25 प्रतिशत का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया और रूसी तेल खरीदने पर 25 प्रतिशत की एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लगाई थी, जिससे कुछ कैटेगरी में कुल ड्यूटी 50 प्रतिशत तक हो गई थी। इस कदम से अमेरिका-भारत संबंधों में काफी तनाव आया।

    ये भी पढ़ें - इस अरबपति से 100 करोड़ किराया वसूलेंगे अदाणी, 28 साल के लिए हुई है डील; कौन हैं ये शख्स?