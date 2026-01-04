इस अरबपति से 100 करोड़ किराया वसूलेंगे अदाणी, 28 साल के लिए हुई है डील; कौन हैं ये शख्स?
अदाणी लॉजिस्टिक्स (Adani Logistics) ने मुंबई के पास रायगढ़ के धरना कैंप में डीमार्ट को 66,250 वर्ग फुट का वेयरहाउस 28 साल के लिए ₹100 करोड़ से अधिक के ...और पढ़ें
नई दिल्ली। अदाणी ग्रुप की लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग कंपनी है अदाणी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। अदाणी लॉजिस्टिक्स ने मुंबई के पास रायगढ़ जिले के धरना कैंप में DMart को 66,250 वर्ग फुट का वेयरहाउसिंग स्पेस लगभग 28 सालों के लिए ₹100 करोड़ से ज्यादा के कुल किराए पर लीज पर दिया है। बता दें कि DMart की पैरेंट कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड, जिसके फाउंडर हैं अरबपति कारोबारी राधाकिशन दमानी।
सिक्योरिटी डिपॉजिट की रकम कितनी?
सीआरई मैट्रिक्स के मुताबिक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार DMart ने पनवेल में अदाणी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड से वेयरहाउसिंग स्पेस लीज पर लिया है, जिसका शुरुआती मासिक किराया ₹20.20 लाख है। वहीं ₹1.21 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी इस डील में शामिल है।
लॉक-इन पीरियड भी शामिल
डीमार्ट ने 66,250 स्क्वायर फीट का यह वेयरहाउस 28 साल की अवधि के लिए लीज पर लिया है, जिसमें छह साल का लॉक-इन पीरियड भी शामिल है। डॉक्यूमेंट्स के अनुसार 24 दिसंबर, 2025 को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में हर तीन साल में किराए में 12% की बढ़ोतरी होगी।
डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, इस ट्रांजैक्शन के रजिस्ट्रेशन के लिए ₹57.11 लाख की स्टाम्प ड्यूटी और ₹30,000 की रजिस्ट्रेशन फीस दी गई।
वेयरहाउस में क्या-क्या सामान रखा जाएगा?
एग्रीमेंट के मुताबिक DMart ने फर्नीचर, फिक्स्चर, किराना, मसाले, सूखे मेवे, नट्स, किशमिश, सब्जियां, फल, तेल, घी, मक्खन, फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक घरेलू उपकरण, कपड़े, जूते-चप्पल, सामान, कीटनाशक, और ऐसी ही कई दूसरी चीजों के स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेयरहाउस की जगह लीज पर ली है।
वेयरहाउस का बिल्ट-अप एरिया 66,250 वर्ग फुट और कारपेट एरिया 53,000 वर्ग फुट है, जो कि 55,697 वर्ग मीटर के प्लॉट पर तैयार किया गया है। गौरतलब है कि एग्रीमेंट के तहत, मासिक किराया ₹20 लाख से ज्यादा से शुरू होगा और लीज के 28वें साल तक बढ़कर ₹56 लाख से अधिक हो जाएगा।
बन रहा नया लॉजिस्टिक्स हब
इस डील से जाहिर से है कि पनवेल-रायगढ़ बेल्ट एक खास लॉजिस्टिक्स हब के तौर पर उभर रहा है है। यह इलाका मुंबई के पास होने की वजह से बड़े पैमाने पर वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स इन्वेस्टमेंट को आकर्षित कर रहा है। दरअसल बेहतर रोड कनेक्टिविटी, पोर्ट तक पहुंच और हाल ही में शुरू हुए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इस अपील को और बढ़ा दिया है।
