    अचानक चर्चा में आई ZOHO कितनी बड़ी कंपनी? माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स जैसी कंपनियों को देती है टक्कर; क्लाइंट लिस्ट में कौन-कौन

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 05:01 PM (IST)

    ZOHO के कुछ प्रमुख ग्राहक जैसे Amazon Web Services Netflix Suzuki Zerodha Tata Play IIFL Finance और DHL इस बात का सबूत हैं कि यह सिर्फ छोटे नहीं बल्कि बड़े एंटरप्राइज़ेस को भी शानदार सेवा दे रहा है। जहां Salesforce और Microsoft Dynamics जैसे सॉल्यूशंस महंगे हैं वहीं ZOHO का ₹14 प्रति यूजर/महीना (सालाना प्लान) इसे बजट-फ्रेंडली बनाता है।

    ZOHO चर्चा में आ गया है और इसकी तुलना सीधे ग्लोबल टेक जाइंट्स से की जा रही है।

     नई दिल्ली। यदि आपको अपनी कंपनी, बिजनेस को तेजी से बढ़ाना है तो CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी होता है। यह आज हर तेजी से बढ़ते बिजनेस की रीढ़ बन चुका है। जब लीड जनरेट करने, ग्राहक सेवा बेहतर बनाने और बिक्री बढ़ाने की बात आती है तो कंपनियां एक बेहतर CRM सिस्टम की तलाश करती हैं।

    CRM मार्केट में Salesforce, Microsoft Dynamics 365 जैसे दिग्गज पहले से ही अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन इन दिनों ZOHO अचानक से चर्चा में आ गया है और इसकी तुलना सीधे-सीधे इन ग्लोबल टेक जाइंट्स से की जा रही है।

    तो क्या ZOHO वाकई Microsoft और Salesforce जैसी कंपनियों को टक्कर दे रहा है? आइए जानते हैं…

    ZOHO के बारे में?

    ZOHO एक भारतीय मूल की टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसकी शुरुआत 1996 में श्रीधर वेंबू ने की थी। आज इस कंपनी का वैल्यूएशन 12.4  बिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 1.03 लाख करोड़ रुपये) है। खास बात यह है कि अभी यह कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं है। कंपनी खासतौर पर छोटे और मझोले व्यवसायों के लिए सस्ती और उपयोग में आसान CRM सॉल्यूशंस उपलब्ध कराती है। इस समय इसका मेसेजिंग एप Arattai भी काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। जिसे दिग्गज अरबपति आनंद महिन्द्रा भी यूज कर रहे हैं।

    ZOHO CRM का G2 पर रेटिंग 4.1/5 है, जो इसे टॉप 10 CRM सॉफ्टवेयर की लिस्ट में शामिल करता है। यह उन कंपनियों के लिए खास है जो सीमित बजट में एक बेहतरीन CRM टूल तलाश रही हैं। 

    क्लाइंट लिस्ट में कौन-कौन?

    ZOHO की क्लाइंट लिस्ट में कई दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। भले ही यह कंपनी छोटे और मझोले व्यवसायों के लिए जानी जाती हो, लेकिन इसके कस्टमर बेस में दुनिया भर की बड़ी कंपनियां भी हैं।

    ZOHO के कुछ प्रमुख क्लाइंट कौन-कौन

    ZOHO के कुछ प्रमुख क्लाइंट में बड़े नाम अमेजन वेब सर्विस (AWS), Netflix, Suzuki, IIFL Finance, Tata Play, Zerodha, DHL शामिल हैं। यह लिस्ट बताती है कि ZOHO न केवल SMBs (स्मॉल और मीडियम बिजनेस) को बल्कि एंटरप्राइज-लेवल क्लाइंट्स को भी सेवाएं दे रहा है।

    Salesforce और Microsoft को कैसे दे रहा है टक्कर?

    जहां सेल्सफोर्स (Salesforce) और माइक्रोसॉफ्ट डायनमिक्स जैसे CRM सॉफ्टवेयर कॉरपोरेट और बड़े एंटरप्राइज के लिए बेहतर विकल्प माने जाते हैं, वहीं ZOHO ने यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस, सस्ते प्लान और ऑल-इन-वन बिजनेस सॉल्यूशंस देकर अपनी अलग जगह बना ली है।

    सॉफ्टवेयर रेटिंग प्राइस
    Salesforce 4.4/5 $25 प्रति यूजर (शुरुआती)
    Microsoft Dynamics 4/5 $65 प्रति यूजर
    ZOHO 4.1/5 $14 (सालाना)

    ZOHO का कम प्राइस पॉइंट और मजबूत फीचर्स का कॉम्बिनेशन इसे खास बनाता है।

    कितनी सस्ती है ZOHO?

    ZOHO अपने किफायती प्राइसिंग प्लान के लिए भी लोकप्रिय है। यह मंथली भुगतान पर स्टैंडर्ड प्लान ₹20 प्रति यूजर है। वहीं सालाना पेमेंट पर स्टैंडर्ड प्लान ₹14 प्रति यूजर है। यह कीमत उन कंपनियों के लिए बेहद आकर्षक है जो Salesforce या Microsoft जैसे महंगे ऑप्शंस अफोर्ड नहीं कर सकते।

    CRM मार्केट में ZOHO की स्थिति

    Backlinko के अनुसार, Salesforce के पास CRM इंडस्ट्री का 21.8 फीसदी सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, लेकिन ZOHO जैसे सॉल्यूशंस तेजी से उभर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म न केवल बड़े प्लेयर्स को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि छोटे व्यवसायों को भी डिजिटल बदलाव में मदद कर रहे हैं।

