    Arattai App के मालिक कौन? इस IIT से की पढ़ाई; ₹52 हजार करोड़ के मालिक फिर भी गांव में रहते हैं

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 08:56 PM (IST)

    मैसेजिंग ऐप अराटाई (Who is the owner of Arattai App) इन दिनों चर्चा में है और इसे व्हाट्सएप के संभावित प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जा रहा है। अराटाई ऐप के मालिक कौन हैं? कैसे इस ऐप की शुरुआत हुई। इसके मालिक कितने पढ़े-लिखें हैं और उनकी कितनी दौलत है इसके बारे में जानेंगे।

    मैसेजिंग ऐप, अराटाई (Arattai) के मालिक कौन हैं कितने पढ़ें लिख हैं?

    नई दिल्ली। मैसेजिंग ऐप, अराटाई (Arattai) इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले तीन दिनों में जिस तरह से यह पॉपुलर हो रहा है उसे देखते हुए इसे भारत में मेटा के व्हाट्सएप का संभावित प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जा रहा है। 

    ऐसे में क्या आप जानते हैं कि अराटाई के मालिक (Who is the owner of Arattai App)  कौन हैं। यदि नहीं तो यहां हम इस बहुचर्चित ऐप के पीछे आखिर कौन है उसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं?

    दरअसल इसके पीछे उस शख्स का हाथ है जिसने अमेरिका में अपनी बढ़िया सैलरी वाली IT नौकरी छोड़ स्वदेश भारत में बिजनेस करने का फैसला किया। उनकी कहानी और भी अनोखी इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना व्यवसाय किसी मेट्रो सिटी में नहीं, बल्कि अपने गांव में ही इसे स्थापित किया।

    कौन हैं श्रीधर वेम्बू अराटाई ऐप के मालिक  

    पीछे जोहो (Zoho) के फाउंडर श्रीधर वेम्बू का हाथ है। श्रीधर वेम्बु तमिलनाडु के तेनकासी में स्थित कंपनी के विकास केंद्र में साइकिल से काम पर जाते हैं। वेम्बू का जन्म 1968 में तमिलनाडु के तंजावुर में एक मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ था। 

    कितने पढ़ें-लिखे हैं श्रीधर वेम्बू

    श्रीधर वेम्बू IIT मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक की डिग्री हासिल की और 1989 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, उसके बाद 1994 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय से पीएचडी की।

    अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद, वेम्बू ने क्वालकॉम में सिस्टम डिजाइन इंजीनियर के रूप में अपना पेशेवर करियर शुरू किया, जहां उनका ध्यान वायरलेस तकनीक पर केंद्रित था। 

    श्रीधर वेम्बू कितनी दौलत के मालिक

     श्रीधर वेम्बू फोर्ब्स की भारत के सबसे धनी व्यक्तियों की 2024 की लिस्ट में 39वें स्थान पर हैं, उनकी कुल संपत्ति 5.85 बिलियन डॉलर (करीब 51,905 करोड़ रुपये) आंकी गई है। 

    टेक उद्योग और भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के सम्मान में, भारत सरकार ने उन्हें 2021 में देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया। फोर्ब्स इंडिया की शीर्ष 100 सबसे अमीर लोगों की सूची के 9 अक्टूबर, 2024 के एडिशन के अनुसार, वेम्बू और उनके भाई-बहन 5.8 बिलियन डॉलर की संयुक्त संपत्ति के साथ 51वें स्थान पर हैं।

    अपने गांव में बनाया खुद का ऑफिस

    हालांकि, किसी तकनीकी केंद्र में लौटने के पारंपरिक रास्ते पर चलने के बजाय, वेम्बू ने भारत लौटने का फैसला किया। बेंगलुरू, हैदराबाद या दिल्ली नहीं, बल्कि तमिलनाडु के तेनकाशी के एक छोटे से गांव में। 

    यह असामान्य निर्णय, जिसने उस समय लोगों को चौंका दिया था, अब उनके दर्शन का केंद्र बन गया है। वेम्बू का मानना ​​है कि विश्वस्तरीय तकनीक महानगरों या शहरों से आने की जरूरत नहीं है। इसे गांवों में भी उन प्रतिभाओं द्वारा बनाया जा सकता है जिन्हें पारंपरिक व्यवस्था अक्सर नजरअंदाज कर देती है।

    1996 में, वेम्बू ने अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर एडवेंटनेट की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य वैश्विक दर्शकों के लिए एक भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद कंपनी बनाना था।

    अरट्टाई की नींव कैसे और कब रखी गई

    वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के भारतीय विकल्प बनाने के वेम्बू के दृष्टिकोण के अनुरूप, ज़ोहो ने 2021 में मैसेजिंग ऐप अरट्टई लॉन्च किया। अरट्टई नाम का तमिल में अर्थ "इस्टैंट चैट" होता है। 

    शुरुआत में एक साइड प्रोजेक्ट के रूप में, यह ऐप हाल ही में भारत के डाउनलोड चार्ट में टॉप पर पहुंच गया है। अरट्टई लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप्स में दिखाई देने वाली ग्रुप चैट, वॉइस और वीडियो कॉल, स्टोरीज और ब्रॉडकास्ट चैनल जैसी सुविधाएं देता है। 

    इस ऐप को हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समर्थन किया था और नागरिकों से स्वदेशी डिजिटल समाधान अपनाने का आग्रह किया था। 

    सरकार के इस कदम और सोशल मीडिया पर चर्चा के बाद, ऐप की लोकप्रियता आसमान छू गई। थोड़े ही समय में साइन-अप प्रतिदिन 3,000 से बढ़कर 3,50,000 हो गए। 

    जैसा कि वेम्बू ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर बताया, "हमने 3 दिनों में अराटाई ट्रैफ़िक में 100 गुना वृद्धि देखी है (नए साइन-अप 3,000/दिन से बढ़कर 3,50,000/दिन हो गए हैं)। हम एक और संभावित 100 गुना वृद्धि के लिए आपातकालीन आधार पर बुनियादी ढांचा जोड़ रहे हैं।"

    जोहो कॉर्पोरेशन की शुरुआत कैसे हुई

    दो दशकों में, एडवेंटनेट जोहो कॉर्पोरेशन के रूप में विकसित हुआ, जो अब क्लाउड-आधारित व्यावसायिक समाधानों का एक प्रमुख प्रदाता है। 2016 तक, कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 3,000 से ज़्यादा हो गई थी और उसने 50 से ज़्यादा क्लाउड उत्पाद लॉन्च किए थे, जिन्हें 180 से ज़्यादा देशों में अपनाया गया है।

    हालांकि, जोहो की विकास यात्रा पारंपरिक से कोसों दूर रही है। वेम्बू ने लगातार बाहरी फंडिंग का विरोध किया है और कंपनी को पूरी तरह से अपने मुनाफे से खड़ा किया है। 

    वेंचर-फंडेड यूनिकॉर्न के प्रभुत्व वाली दुनिया में, ज़ोहो एक लाभदायक, बूटस्ट्रैप्ड उद्यम के रूप में अलग खड़ा है जो किसी बाहरी शेयरधारक के प्रति जवाबदेह नहीं है। इस स्वतंत्रता ने कंपनी को अल्पकालिक रिटर्न के बजाय दीर्घकालिक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी है।

    एक उल्लेखनीय पहल जोहो विश्वविद्यालय है, जिसे अब ज़ोहो स्कूल्स ऑफ़ लर्निंग के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 2004 में हुई थी। केवल विशिष्ट संस्थानों से भर्ती करने के बजाय, वेम्बू ने सामान्य पृष्ठभूमि के युवाओं को कोडिंग और सॉफ़्टवेयर विकास में प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रणाली बनाई। इस कार्यक्रम के कई स्नातक अब ज़ोहो के मुख्य कार्यबल का हिस्सा हैं, और दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पादों में योगदान दे रहे हैं।

    आज, जोहो के वैश्विक स्तर पर 100 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं और पारंपरिक महानगरीय केंद्रों के बाहर भी बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं।

