Apple ऐप स्टोर पर नंबर 1 बना ये 'मेड-इन-इंडिया' मैसेजिंग ऐप, क्या WhatsApp को कर देगा रिप्लेस?

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 08:33 AM (IST)

    टेक्नोलॉजी डेस्क नई दिल्ली। व्हाट्सएप की लोकप्रियता को चुनौती देने के लिए भारत में Arattai नामक एक नया मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया गया है। Zoho कंपनी द्वारा निर्मित यह ऐप व्हाट्सएप के घरेलू विकल्प के रूप में उभरा है। तमिल में Arattai का अर्थ कैज़ुअल चैट होता है। इसमें टेक्स्ट मैसेजिंग वॉइस व वीडियो कॉल्स मीडिया शेयरिंग जैसे फीचर्स हैं।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ वक्त में व्हाट्सएप हमारी लाइफ से कुछ इस तरह जुड़ गया है कि इसके बिना अब एक दिन की कल्पना करना भी मुश्किल होता जा रहा है। भारत में हर छोटी-बड़ी चैट्स के लिए यही पहला जरिया बन चुका है। चाहे परिवार की चैट हो या ऑफिस अपडेट, हर जगह आपको ये लाइन तो सुनने को मिल ही जाएगी 'चलो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं।' सिर्फ भारत में इसके 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं अब इसी दबदबे को चुनौती देने के लिए एक ‘मेड-इन-इंडिया’ मैसेजिंग ऐप भी लॉन्च हो चुका है।

    जी हां, व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए अब Arattai नाम से नया मैसेजिंग ऐप आ गया है। इतना ही नहीं कुछ ही वक्त में यह ऐप एप्पल ऐप स्टोर्स में व्हाट्सएप को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 बन गया है। चलिए पहले जानते हैं कि आखिर ये Arattai है क्या...

    समझिए क्या है Arattai?

    दरअसल Zoho कंपनी द्वारा तैयार किया गया यह मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप का घरेलू विकल्प बनने की कोशिश तैयारी कर रहा है। 'Arattai' का मतलब तमिल भाषा में 'कैज़ुअल चैट' होता है। यह ऐप रोजाना की बातचीत के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें टेक्स्ट मैसेजिंग, वॉइस व वीडियो कॉल्स, मीडिया शेयरिंग, स्टोरीज और चैनल्स जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

    इतना ही नहीं ऐप में कॉल्स के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन भी देखने को मिल रहा है, हालांकि मैसेजेस पर यह फीचर अभी उपलब्ध नहीं है। कंपनी का कहना है कि जल्द ही यह सुविधा मैसेज पर भी शुरू कर दी जाएगी।

    क्या WhatsApp को कर देगा रिप्लेस?

    व्हाट्सएप का भारत में डीप नेटवर्क है और Arattai के आने से पहले भी Hike, Telegram और WeChat जैसे कई ऐप्स WhatsApp को चुनौती देने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ये कभी भी सफल नहीं हो पाए। हालांकि WhatsApp के इतना पॉपुलर होने के बाद भी Arattai को फिलहाल काफी ध्यान मिल रहा है। ऐप को 'मेड-इन-इंडिया' टैग और सरकारी मंत्रियों का सपोर्ट इसे एक अलग पहचान दे रहा है।

    WhatsApp की तरह ही Arattai में कई कमाल के फीचर्स दिए गए हैं जिसमें मल्टी-डिवाइस सपोर्ट, डेस्कटॉप और एंड्रॉयड टीवी के लिए ऐप, स्टोरीज और चैनल्स जैसी सुविधाएं मिलती हैं। यानी यह सिर्फ चैटिंग तक सीमित नहीं है बल्कि मिनी सोशल नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस भी दे सकता है।

    हालांकि अभी इसमें एक बड़ी कमी है कि ये ऐप चैट्स के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड चैट्स वाला फीचर ऑफर नहीं करता। जब तक यह फीचर लॉन्च नहीं होता, Arattai एक मजबूत चैलेंजर तो रहेगा लेकिन व्हाट्सएप का असली विकल्प नहीं बन पाएगा।

