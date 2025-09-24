केले के रेशे से 'चमड़ा" बनाने वाली 28 साल की युवा भारतीय उद्यमी जिनाली मोदी को UN से मिला पुरस्कार

मुंबई की जिनाली मोदी को UNEP और प्लैनेट ए द्वारा Young Earth Champions 2025 का पुरस्कार मिला है। उन्हें यह पुरस्कार केले के तनों को बनोफी लेदर में बदलने के लिए दिया गया है जो चमड़े का एक टिकाऊ विकल्प है। उनकी कंपनी केले के रेशे से चमड़ा बनाती है जिससे पानी की खपत और कार्बन उत्सर्जन कम होता है।

नई दिल्ली। मुंबई की जिनाली मोदी (Jinali Mody) को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और प्लैनेट ए द्वारा 2025 यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ का पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें केले के तनों को बनोफी लेदर में बदलने के उनके अभिनव कार्य के लिए दिया गया है, जो पारंपरिक चमड़े का एक स्थायी पौधा-आधारित विकल्प है।

Young Earth Champions 2025 की विजेता लिस्ट में भारत की जिनाली मोदी के अलावा केन्या की जोसेफ नगुथिरु और संयुक्त राज्य अमेरिका की नोएमी फ़्लोरिया का भी नाम शामिल है। तीनों विजेताओं को उनके द्वारा किए जा रहे पर्यावरण की बेहतरी के लिए पुरस्कार दिया गया है।

Jinali Mody की कंपनी केले के रेशे से बनाती हैं 'चमड़ा' मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से बायोकेमिस्ट्री में स्नातक और येल स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट से मास्टर डिग्री प्राप्त मोदी, बनोफी लेदर की संस्थापक और CEO हैं। भारत में स्थित, महिलाओं द्वारा संचालित उनका स्टार्टअप केले की फसल के कचरे से चमड़े के विकल्प तैयार करके फास्ट फैशन उद्योग में क्रांति लाने का लक्ष्य रखता है। पारंपरिक चमड़े की तुलना में, बानोफी पानी की खपत, विषाक्त अपशिष्ट और CO₂ उत्सर्जन को काफी कम करता है।

95 फीसदी पानी और 90% कम होता है कार्बन उत्सर्जन Young Earth Champions 2025 का पुरस्कार जीतने वाली जिनाली मोदी की कंपनी बनोफी केले के तने के रेशे को प्राकृतिक बाइंडर और स्टार्च के साथ मिलाकर बनाया जाता है, जिससे एक ऐसा पदार्थ बनता है जो दिखने, छूने और यहाँ तक कि जानवरों के चमड़े जैसा महकता है। इस उत्पादन प्रक्रिया से पानी की खपत 95 प्रतिशत तक कम हो जाती है, कार्बन उत्सर्जन 90 प्रतिशत से ज़्यादा कम हो जाता है और विषाक्त अपशिष्ट समाप्त हो जाता है।

कंपनी में 60 फीसदी है महिलाएं Banofi Biomaterials कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या में 60 फीसदी महिलाएं हैं। ये महिलाएं लगभग 100 छोटे केले के किसानों के साथ साझेदारी करती है, जिससे उन तनों से अतिरिक्त आय प्राप्त होती है जिन्हें अन्यथा जला दिया जाता या सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता।

बनोफी के उत्पाद अब वैश्विक फैशन हाउसों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, यह दर्शाते हुए कि कृषि अपशिष्ट को एक स्थायी भविष्य के लिए टिकाऊ, उच्च-प्रदर्शन वाले विकल्पों में बदला जा सकता है। 2023 में जीता था हल्ट पुरस्कार जीनल मोदी को स्थायी फैशन में उनके नेतृत्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है, उन्होंने 2023 का 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हल्ट पुरस्कार, भारत में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ स्थायी सामग्री पुरस्कार और WEGE पुरस्कार जीता है। उन्हें विश्व आर्थिक मंच द्वारा भी मान्यता दी गई है और MIT जलवायु एवं ऊर्जा पुरस्कार द्वारा समर्थित किया गया है।

क्या है Young Earth Champions प्रोग्राम Young Earth Champions 2025 पहल, यूएनईपी का प्रमुख युवा जुड़ाव कार्यक्रम है, जो पर्यावरण की रक्षा और उसे बहाल करने के उत्कृष्ट विचारों वाले दुनिया भर के महत्वाकांक्षी युवा नवप्रवर्तकों को सम्मानित करता है।