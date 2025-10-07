Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टैरिफ से अमेरिका को क्या मिला? इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने खोल दी पोल; ट्रंप को मिले 0 से भी कम नंबर

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 12:17 PM (IST)

    Donald Trump द्वारा लगाए गए टैरिफ पर भारतीय मूल की इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि टैरिफ से अमेरिकी सरकार का राजस्व तो बढ़ा लेकिन इसका बोझ अमेरिकी फर्मों और उपभोक्ताओं पर पड़ा। इसके साथ ही मुद्रास्फीति में भी थोड़ी वृद्धि हुई लेकिन व्यापार संतुलन में कोई सुधार नहीं हुआ। गोपीनाथ के अनुसार टैरिफ लगाने से ट्रंप का स्कोरकार्ड नकारात्मक रहा।

    prefferd source google
    Hero Image
    ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका को क्या मिला? इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने खोल दी पोल

    नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अमेरिका का ग्रेट बनाने के लिए कई देशों पर टैरिफ (Trump Tariff) थोपा। सबसे ज्यादा टैरिफ भारत और ब्राजील पर है। दोनों देशों से अमेरिका 50-50 फीसदी टैरिफ वसूल रहा है। वहीं, भारत से जाने वाली कुछ दवाओं पर अमेरिका 100 फीसदी तक टैरिफ वसूल रहा। लेकिन टैरिफ लगाकर अमेरिका को क्या मिला? इसका जवाब भारतीय मूल के प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और बताया कि आखिर अमेरिका को टैरिफ से क्या फायदा हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टैरिफ लगाकर अमेरिका ने क्या पाया?

    भारत में जन्मीं गीता गोपीनाथ ने एक्स पर पोस्ट करके सिर्फ 4 प्वाइंट्स में समझा दिया कि टैरिफ से ट्रंप ने क्या कमाया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा- "मुक्ति दिवस" ​​टैरिफ लागू हुए छह महीने हो गए हैं। अमेरिकी टैरिफ से क्या हासिल हुआ है?

    1. सरकार का राजस्व बढ़ा? हाँ। काफी हद तक। लगभग पूरी तरह से अमेरिकी फर्मों द्वारा वहन किया गया और कुछ अमेरिकी उपभोक्ताओं को दिया गया। इस प्रकार, टैरिफ अमेरिकी फर्मों/उपभोक्ताओं पर एक टैक्स की तरह काम किया है।

    2. मुद्रास्फीति बढ़ी? हाँ, कुल मिलाकर थोड़ी मात्रा में। घरेलू उपकरणों, फर्नीचर और कॉफी के लिए और भी ज्यादा।

    3. व्यापार संतुलन में सुधार? अभी तक इसका कोई संकेत नहीं है।

    4. अमेरिकी विनिर्माण में सुधार? अभी तक इसका कोई संकेत नहीं है।

    टैरिफ लगाने वाले ट्रंप को गीता गोपीनाथ ने कितना स्कोर दिया?

    गीता गोपीनाथ ने अपनी पोस्ट में बताया कि टैरिफ लगाने से ट्रंप का स्कोरकार्ड निगेटिव में रहा। ट्रंप 0 नंबर भी नहीं पा पाए। निगेटिव जीरो से कम होता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ट्रंप ने टैरिफ लगाकर कुछ नहीं हासिल किया। बल्कि कुछ न कुछ खोया ही है।

    अब ट्रंप ने ट्रकों पर लगाया टैरिफ

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने सोमवार को घोषणा की कि अमेरिका में आयातित सभी मध्यम और भारी ट्रकों पर 1 नवंबर से 25 प्रतिशत टैरिफ लगेगा। इस प्रकार, उन्होंने अमेरिकी निर्माताओं को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के अपने प्रयासों को और तेज कर दिया।

    यह टैरिफ कदम मुख्यतः यूरोपीय वाहन निर्माताओं को प्रभावित करेगा, जो कई अमेरिकी बाजार में वाणिज्यिक वाहनों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहे हैं। उद्योग विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि इस निर्णय से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो सकती हैं और अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ सकती हैं।

    यह भी पढ़ें-  रुकने का नाम नहीं ले रहा संगम नगरी का ये लड़का, भारत के सबसे अमीर टीचर ने अब रईसी में शाहरुख खान को पछाड़ा