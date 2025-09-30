GST दरों में कटौती के बाद भी क्यों बढ़ाई कीमतें? ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ सरकार सख्त; अब देना होगा जवाब

सरकार ने कुछ प्रमुख ई-कामर्स कंपनियों से यह बताने को कहा है कि जीएसटी दरों में हालिया कटौती (GST rate cuts) के बाद भी कुछ उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी (e-commerce price hikes) क्यों की गई। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने हाल ही में कहा कि विभाग को कंपनियों द्वारा खरीदारों को जीएसटी का लाभ नहीं देने के बारे में 3000 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं।

नई दिल्ली| GST 2.0: सरकार ने कुछ प्रमुख ई-कामर्स कंपनियों से यह बताने को कहा है कि जीएसटी दरों में हालिया कटौती (GST rate cuts) के बाद भी कुछ उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी (e-commerce price hikes) क्यों की गई। 22 सितंबर से लागू हुई नई जीएसटी व्यवस्था ने पिछली चार स्तरीय कर संरचना को पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो मुख्य स्लैब में बदल दिया था। इस बदलाव का उद्देश्य कर का बोझ कम करना और उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत पहुंचाना है।

कंपनी ने क्या दिया था विज्ञापन? दरअसल, एक ई-कामर्स प्लेटफार्म ने तकनीकी गड़बड़ी का हवाला देते हुए जीएसटी दरों में कटौती के बाद ज्यादा कीमतों का विज्ञापन दिया था। बाद में कंपनी ने कीमतों में सुधार किया। अधिकारियों ने कहा है कि सरकार 50 से ज्यादा उत्पादों की कीमतों की समीक्षा कर रही है और देशभर में क्षेत्रीय टीमें अनुपालन की निगरानी कर रही हैं।