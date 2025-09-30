VerSe Innovation की आय में 88% उछाल, FY26 की दूसरी छमाही तक मुनाफे का लक्ष्य; किस स्ट्रैटजी से बढ़ा रेवेन्यू?

Language
    VerSe Innovation ने वित्त वर्ष 2025 (FY25) में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी ने अपनी आय में 88% की जबरदस्त बढ़त दर्ज की और खर्चों में भी बड़ी कटौती की है। अब कंपनी का लक्ष्य है कि FY26 की दूसरी छमाही (H2 FY26) तक समूह स्तर पर मुनाफा कमाया जाए। FY25 में वर्स इनोवेशन का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 1029 करोड़ रुपए से बढ़कर 1930 करोड़ रुपए हो गया।

    नई दिल्ली| भारत की लोकल लैंग्वेज और एआई-आधारित टेक्नोलॉजी कंपनी VerSe Innovation ने वित्त वर्ष 2025 (FY25) में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी ने अपनी आय में 88% की जबरदस्त बढ़त दर्ज की और खर्चों में भी बड़ी कटौती की है। अब कंपनी का लक्ष्य है कि FY26 की दूसरी छमाही (H2 FY26) तक समूह स्तर पर मुनाफा कमाया जाए।

    FY25 में वर्स इनोवेशन का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 1,029 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,930 करोड़ रुपए हो गया। यानी 88% की सालाना वृद्धि। कुल रेवेन्यू भी 1,261 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,071 करोड़ रुपए पहुंच गया, यानी 64% की बढ़ोतरी। अगर अधिग्रहण को छोड़ दिया जाए, तब भी परिचालन आय में 33% की वृद्धि हुई। यह कंपनी के तेज विस्तार और बेहतर मुद्रीकरण की क्षमता को दिखाता है।

    खर्चों में बड़ी कटौती

    VerSe ने लागत पर कड़ा नियंत्रण किया है। कंपनी का EBITDA बर्न FY24 के-920 करोड़ रुपए से घटकर FY25 में –738 करोड़ रुपए रह गया। EBITDA मार्जिन भी -89% से सुधरकर -38% पर आ गया। सेवाओं की लागत FY24 में 112% थी, जो FY25 में घटकर 77% हो गई।

    वहीं अन्य परिचालन खर्चों का हिस्सा भी 77% से घटकर 61% रह गया। इससे कंपनी की वित्तीय हालत काफी मजबूत हुई है। कंपनी का कहना है कि अनुशासित कामकाज और एआई-आधारित इनोवेशन की बदौलत FY26 की दूसरी छमाही तक समूह स्तर पर ब्रेकईवन और फिर मुनाफे की स्थिति हासिल कर ली जाएगी।

    एआई और नए प्रोडक्ट्स का असर

    VerSe ने अपना एआई-संचालित AdTech इंजन NexVerse.ai लॉन्च किया है, जो विज्ञापनदाताओं को बेहतर रिटर्न दे रहा है। साथ ही Dailyhunt Premium (Magzter पार्टनरशिप के साथ) के जरिए पेड और प्रीमियम कंटेंट की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा कंपनी ने जोश ऑडियो कॉलिंग (Josh Audio Calling) और VerSe Collab (इन्फ्लुएंसर मार्केटप्लेस) भी शुरू किए हैं।

    अधिग्रहण और रणनीति

    FY25 में VerSe ने Magzter और ValueLeaf जैसी कंपनियां खरीदीं। इससे प्रीमियम कंटेंट और कॉर्पोरेट एंगेजमेंट सॉल्यूशंस को मजबूती मिली। कंपनी आगे भी बी2बी और नए वर्टिकल्स में निवेश करने की तैयारी कर रही है। 

    अब आगे क्या?

    VerSe Innovation अब मजबूत पूंजी, एआई इनोवेशन और स्थानीय भाषा पर ध्यान देकर भारतीय और ग्लोबल बाजारों में कंटेंट, कॉमर्स और कम्युनिटी को नई दिशा देने की योजना बना रही है।

    यानी संक्षेप में कहें तो FY25 का शानदार प्रदर्शन यह साबित करता है कि एआई और वित्तीय अनुशासन का संतुलन किसी भी कंपनी को टिकाऊ ग्रोथ और मुनाफे तक पहुंचा सकता है। अब नजरें FY26 की दूसरी छमाही पर हैं, जब VerSe पहली बार समूह स्तर पर लाभ की ओर कदम बढ़ाएगी।