SIP vs PPF: 10 साल तक हर महीने ₹2500 इन्वेस्ट करने पर कहां मिलेगा ज्यादा रिटर्न, पहले कौन बनाएगा बड़ा फंड?

SIP vs PPF Calculation अगर आप हर महीने 2500 रुपए SIP या फिर PPF में निवेश करते हैं तो पहले बड़ा फंड कौन बनाएगा? यह सवाल अक्सर सामने आता है। क्योकि SIP का औसत रिटर्न 12 फीसदी है और PPF में फिक्स 7.1 फीसदी रिटर्न मिलता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन ज्यादा सुरक्षित है? तो चलिए आसान कैलकुलेशन से समझते हैं।

नई दिल्ली| SIP vs PPF Calculation: अगर आप छोटी-छोटी रकम निवेश करके बेहतरीन रिटर्न चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं- पहला SIP यानी सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और दूसरा PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर दोनों में कौन सा विकल्प ज्यादा बेहतर है और कौन ज्यादा रिटर्न देता है? अगर आप 10 साल तक 2500 रुपए निवेश करते हैं तो ज्यादा रिटर्न कौन देगा (SIP vs PPF comparison India) और कौन पहले कौन बड़ा फंड तैयार करेगा? तो चलिए आसान कैलकुलेशन में समझते हैं फायदे वाली बात।

SIP से बनेगा कितना बड़ा फंड? SIP यानी म्यूचुअल फंड में हर महीने तय रकम लगाना। इसमें रिटर्न मार्केट पर निर्भर करता है। बाजार में ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं, जो 30 से 35% तक का रिटर्न देते हैं। हालांकि, लंबे समय में इक्विटी म्यूचुअल फंड का औसत रिटर्न लगभग 12% सालाना माना जाता है।

PPF कैलकुलेशन हर महीने निवेश- 2500 रुपए

औसत सालाना रिटर्न- 7.1%

10 साल में कुल निवेश- 2500 ×12×10= 3,00,000 रुपए

7.1% सालाना ब्याज से मिलने वाला रिटर्न (कंपाउंडिंग के साथ)- 4,16,658 रुपए

यानी आपको अपने निवेश पर करीब 1,16,658 रुपए का ब्याज मिलेगा। SIP और PPF में कौन बेहतर? SIP शेयर मार्केट पर आधारित है। लेकिन इसमें 10 साल बाद औसत में ज्यादा रिटर्न मिलेगा। हर महीने 2500 रुपए निवेश करने पर आपको 5,80,847 लाख रुपए मिलेंगे। जबकि PPF सुरक्षित है और इस पर गारंटीड ब्याज मिलता है। हालांकि, SIP के मुकाबले इसमें 10 साल बाद सिर्फ 4,16,658 रुपए मिलेंगे।

कहां निवेश करना बेहतर? फाइनेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर आप बिना रिस्क और सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं तो PPF अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो SIP बेहतर साबित हो सकता है। हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात है कि SIP में रिटर्न तय नहीं होता। यह मार्केट की परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। वहीं PPF पूरी तरह सुरक्षित है और सरकार द्वारा गारंटीड होता है।