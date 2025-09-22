New GST Rates: एक रुपए से 30 लाख रुपए तक सस्ता हुआ सामान, किस पर घटे कितने दाम? देखें 70 सामानों की लिस्ट

नए जीएसटी रेट (GST 2.0 reform) आज 22 सितंबर से लागू हो गए हैं और इसके साथ ही रोजमर्रा के सामान से लेकर एसी टीवी बाइक-कार तक सबकुछ सस्ता हो गया है। रोज इस्तेमाल होने वाले सामानों से लेकर लग्जरी कारों पर 1 रुपए से लेकर डेढ़ लाख तक की बचत होगी। वहीं लग्जरी कारों पर तो 30 लाख रुपए तक की बचत होगी। क्या-कितना सस्ता हुआ? देखें लिस्ट।

नई दिल्ली| त्योहारी सीजन शुरू होते ही आम आदमी के लिए खुशखबरी आ गई है। मोदी सरकार के नए जीएसटी रेट (new GST rates) आज 22 सितंबर से लागू हो गए हैं और इसके साथ ही रोजमर्रा के सामान से लेकर एसी, टीवी, बाइक-कार तक सबकुछ सस्ता हो गया है। रोज इस्तेमाल होने वाले सामानों से लेकर लग्जरी कारों पर 1 रुपए से लेकर डेढ़ लाख तक की बचत (price reductions on essentials) होगी। वहीं लग्जरी कारों पर तो 30 लाख रुपए तक की बचत होगी।

खाने-पीने की चीजों में सबसे ज्यादा राहत मिली है। दूध, दही और पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स 2 से 40 रुपए तक सस्ते हो गए हैं। वहीं, बिस्किट और नूडल्स अब 1 रुपए कम दाम पर मिलेंगे। चाय-पत्ती और कॉफी खरीदने पर 5 से 25 रुपए तक की बचत होगी। रोज इस्तेमाल होने वाले साबुन, टूथपेस्ट और शैंपू पर भी 2 से 55 रुपए तक की राहत मिली है। नीचे दी गई लिस्ट में देखें कि आपको हर सामान पर कितने रुपए तक की बचत होगी।

डेयरी प्रोक्ट्स: 1 रुपए से 40 रुपए तक की राहत क्रमांक प्रोडक्ट पहले (रु. में) अब (रु. में) अंतर (रु. में) 1 अमूल दूध ताजा (1L) 77 75 2 2 अमूल UTH मिल्क गोल्ड (1L) 83 80 3 3 मदर डेयरी UHT दूध (1L) 77 75 2 4 अमूल दही (1KG) 75 70 5 5 अमूल पनीर (200g) 92 87 5 6 मदर डेयरी पनीर (200g) 95 92 3 7 अमूल घी (100g) 62 58 4 8 मदर डेयरी घी (100g) 62 58 4 9 अमूल चीज (1KG) 575 545 30 10 मदर डेयरी दही (200g) 170 160 10 11 अमूल घी (1KG) 650 610 40 12 मदर डेयरी घी (1KG) 675 645 30 13 अमूल आइसक्रीम (55 ML) 10 9 1

बेकरी प्रोडक्ट्स : 1 रुपए से 25 रुपए तक सस्ता हुआ सामान क्रमांक प्रोडक्ट पहले (रु. में) अब (रु. में) अंतर (रु. में) 14 पारले-जी बिस्किट 10 9 1 15 गुड्डे बिस्किट 10 9 1 16 मैरी गोल्ड बिस्किट 10 9 1 17 इप्पी नूडल्स (60g) 10 9 1 18 मैगी नूडल्स (70g) 15 14 1 19 चिंग नूडल्स (60g) 15 14 1 20 ताजा चाय पत्ती (250g) 150 145 5 21 रेड लेबल चाय पत्ती (250g) 150 135 15 22 ताज महल चाय पत्ती (250g) 200 180 20 23 ब्रू कॉफी (50g) 175 156 19 24 नेस्कैफे कॉफी (45g) 245 220 25 घरेलू सामान : 2 रुपए से 55 रुपए तक मिली राहत

क्रमांक प्रोडक्ट पहले (रु. में) अब (रु. में) अंतर (रु. में) 25 लाइफबॉय 17 15 2 26 लक्स बाथ सोप (75g) 24 21 3 27 डव बाथ सोप (75g) 45 40 5 28 कोलगेट टूथपेस्ट (150g) 110 99 11 29 पेप्सोडेंट टूथपेस्ट (150g) 129 116 13 30 क्लोसअप टूथपेस्ट (150g) 145 129 16 31 पैराशूट हेयर ऑयल (100ml) 63 59 4 32 डाबर आंवला ऑयल (90ml) 55 52 3 33 बजाज ऑलमेंड ऑयल (90ml) 75 70 5 34 क्लीनिक प्लस शैंपू (340ml) 393 340 53 35 हेड एंड शोल्डर्स शैंपू (340ml) 450 395 55 36 डव शैंपू (340ml) 490 435 55

इलेक्ट्रॉनिक्स : टीवी-एसी पर 4100 रुपए तक की बचत क्रमांक प्रोडक्ट पहले (रु. में) अब (रु. में) अंतर (रु में) 37 एलजी यूआर75 टीवी (40") 28,990 26,991 2,899 38 सैमसंग क्रिस्टल टीवी (40") 33,990 30,591 3,399 39 वोल्टास स्प्लिट AC (1.5 टन) 34,000 29,600 3,400 40 एलजी स्प्लिट AC (1.5 टन) 36,600 32,400 3,600 41 हिटाची क्लास AC (1.5 टन) 37,500 33,750 3,750 42 सोनी ब्राविया टीवी (40") 41,900 37,791 4,109 ऑटो मोबाइल्स: छोटी कारों से SUV तक डेढ़ लाख रु. सस्ती

क्रमांक प्रोडक्ट पहले (रु. में) अब (रु. में) अंतर (रु. में) 43 टियागो 5,00,000 4,57,000 43,000 44 पंच 6,00,000 5,67,000 33,000 45 वैगनआर 5,79,000 5,29,000 50,000 46 बालीनो 9,46,000 8,65,000 81,000 47 नेक्सन 8,00,000 7,32,000 68,000 48 टिगोर 6,00,000 5,49,000 60,000 49 डिजायर 6,84,000 6,26,000 58,000 50 अर्टिगा 9,12,000 8,80,000 32,000 51 बोलेरो 10,08,000 8,79,000 1,29,000 52 स्कॉर्पियो एन 14,65,000 13,20,000 1,45,000 53 एक्सयूवी 3एक्सओ 8,84,000 7,84,000 1,00,000 54 एक्सयूवी 700 14,62,000 13,19,000 1,43,000 55 थार 11,67,000 10,32,000 1,35,000 टू व्हीलर : मोटरसाइकिल 15 हजार रुपए सस्ती हुईं