    New GST Rates: एक रुपए से 30 लाख रुपए तक सस्ता हुआ सामान, किस पर घटे कितने दाम? देखें 70 सामानों की लिस्ट

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:20 PM (IST)

    नए जीएसटी रेट (GST 2.0 reform) आज 22 सितंबर से लागू हो गए हैं और इसके साथ ही रोजमर्रा के सामान से लेकर एसी टीवी बाइक-कार तक सबकुछ सस्ता हो गया है। रोज इस्तेमाल होने वाले सामानों से लेकर लग्जरी कारों पर 1 रुपए से लेकर डेढ़ लाख तक की बचत होगी। वहीं लग्जरी कारों पर तो 30 लाख रुपए तक की बचत होगी। क्या-कितना सस्ता हुआ? देखें लिस्ट।

    दूध-बिस्किट, एसी-टीवी से बाइक-कार तक, 1 रुपए से डेढ़ लाख रुपए तक सस्ता हुआ सामान।

    नई दिल्ली| त्योहारी सीजन शुरू होते ही आम आदमी के लिए खुशखबरी आ गई है। मोदी सरकार के नए जीएसटी रेट (new GST rates) आज 22 सितंबर से लागू हो गए हैं और इसके साथ ही रोजमर्रा के सामान से लेकर एसी, टीवी, बाइक-कार तक सबकुछ सस्ता हो गया है। रोज इस्तेमाल होने वाले सामानों से लेकर लग्जरी कारों पर 1 रुपए से लेकर डेढ़ लाख तक की बचत (price reductions on essentials) होगी। वहीं लग्जरी कारों पर तो 30 लाख रुपए तक की बचत होगी। 

    खाने-पीने की चीजों में सबसे ज्यादा राहत मिली है। दूध, दही और पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स 2 से 40 रुपए तक सस्ते हो गए हैं। वहीं, बिस्किट और नूडल्स अब 1 रुपए कम दाम पर मिलेंगे। चाय-पत्ती और कॉफी खरीदने पर 5 से 25 रुपए तक की बचत होगी। रोज इस्तेमाल होने वाले साबुन, टूथपेस्ट और शैंपू पर भी 2 से 55 रुपए तक की राहत मिली है। नीचे दी गई लिस्ट में देखें कि आपको हर सामान पर कितने रुपए तक की बचत होगी। 

    डेयरी प्रोक्ट्स: 1 रुपए से 40 रुपए तक की राहत

    क्रमांक प्रोडक्ट पहले (रु. में) अब (रु. में) अंतर (रु. में)
    1 अमूल दूध ताजा (1L) 77 75 2
    2 अमूल UTH मिल्क गोल्ड (1L) 83 80 3
    3 मदर डेयरी UHT दूध (1L) 77 75 2
    4 अमूल दही (1KG) 75 70 5
    5 अमूल पनीर (200g) 92 87 5
    6 मदर डेयरी पनीर (200g) 95 92 3
    7 अमूल घी (100g) 62 58 4
    8 मदर डेयरी घी (100g) 62 58 4
    9 अमूल चीज (1KG) 575 545 30
    10 मदर डेयरी दही (200g) 170 160 10
    11 अमूल घी (1KG) 650 610 40
    12 मदर डेयरी घी (1KG) 675 645 30
    13 अमूल आइसक्रीम (55 ML) 10 9 1

    बेकरी प्रोडक्ट्स : 1 रुपए से 25 रुपए तक सस्ता हुआ सामान

    क्रमांक प्रोडक्ट पहले (रु. में) अब (रु. में) अंतर (रु. में)
    14 पारले-जी बिस्किट 10 9 1
    15 गुड्डे बिस्किट 10 9 1
    16 मैरी गोल्ड बिस्किट 10 9 1
    17 इप्पी नूडल्स (60g) 10 9 1
    18 मैगी नूडल्स (70g) 15 14 1
    19 चिंग नूडल्स (60g) 15 14 1
    20 ताजा चाय पत्ती (250g) 150 145 5
    21 रेड लेबल चाय पत्ती (250g) 150 135 15
    22 ताज महल चाय पत्ती (250g) 200 180 20
    23 ब्रू कॉफी (50g) 175 156 19
    24 नेस्कैफे कॉफी (45g) 245 220 25

    घरेलू सामान : 2 रुपए से 55 रुपए तक मिली राहत

    क्रमांक प्रोडक्ट पहले (रु. में) अब (रु. में) अंतर (रु. में)
    25 लाइफबॉय 17 15 2
    26 लक्स बाथ सोप (75g) 24 21 3
    27 डव बाथ सोप (75g) 45 40 5
    28 कोलगेट टूथपेस्ट (150g) 110 99 11
    29 पेप्सोडेंट टूथपेस्ट (150g) 129 116 13
    30 क्लोसअप टूथपेस्ट (150g) 145 129 16
    31 पैराशूट हेयर ऑयल (100ml) 63 59 4
    32 डाबर आंवला ऑयल (90ml) 55 52 3
    33 बजाज ऑलमेंड ऑयल (90ml) 75 70 5
    34 क्लीनिक प्लस शैंपू (340ml) 393 340 53
    35 हेड एंड शोल्डर्स शैंपू (340ml) 450 395 55
    36 डव शैंपू (340ml) 490 435 55

    इलेक्ट्रॉनिक्स : टीवी-एसी पर 4100 रुपए तक की बचत

    क्रमांक प्रोडक्ट पहले (रु. में) अब (रु. में) अंतर (रु में)
    37 एलजी यूआर75 टीवी (40") 28,990 26,991 2,899
    38 सैमसंग क्रिस्टल टीवी (40") 33,990 30,591 3,399
    39 वोल्टास स्प्लिट AC (1.5 टन) 34,000 29,600 3,400
    40 एलजी स्प्लिट AC (1.5 टन) 36,600 32,400 3,600
    41 हिटाची क्लास AC (1.5 टन) 37,500 33,750 3,750
    42 सोनी ब्राविया टीवी (40") 41,900 37,791 4,109

    ऑटो मोबाइल्स: छोटी कारों से SUV तक डेढ़ लाख रु. सस्ती

    क्रमांक प्रोडक्ट पहले (रु. में) अब (रु. में) अंतर (रु. में)
    43 टियागो 5,00,000 4,57,000 43,000
    44 पंच 6,00,000 5,67,000 33,000
    45 वैगनआर 5,79,000 5,29,000 50,000
    46 बालीनो 9,46,000 8,65,000 81,000
    47 नेक्सन 8,00,000 7,32,000 68,000
    48 टिगोर 6,00,000 5,49,000 60,000
    49 डिजायर 6,84,000 6,26,000 58,000
    50 अर्टिगा 9,12,000 8,80,000 32,000
    51 बोलेरो 10,08,000 8,79,000 1,29,000
    52 स्कॉर्पियो एन 14,65,000 13,20,000 1,45,000
    53 एक्सयूवी 3एक्सओ 8,84,000 7,84,000 1,00,000
    54 एक्सयूवी 700 14,62,000 13,19,000 1,43,000
    55 थार 11,67,000 10,32,000 1,35,000

    टू व्हीलर : मोटरसाइकिल 15 हजार रुपए सस्ती हुईं

    क्रमांक प्रोडक्ट पहले (रु. में) अब (रु. में) अंतर (रु. में)
    56 जूपिटर 110 79,000 73,000 6,000
    57 एक्टिवा 110 81,000 73,000 8,000
    58 प्लैटिना 110 75,000 69,000 6,000
    59 CT 110X 72,000 67,000 5,000
    60 एचएफ डीलक्स 74,000 68,000 6,000
    61 शाइन 125 86,000 79,000 7,000
    62 पैशन प्लस 83,000 76,000 7,000
    63 SP 125 93,000 86,000 7,000
    64 पल्सर 125 92,000 85,000 7,000
    65 स्प्लेंडर प्लस 80,000 73,000 7,000
    66 रैडर 125 88,000 81,000 7,000
    67 अपाचे 160 2वी 1,21,000 1,12,000 9,000
    68 बुलेट 1,77,000 1,62,000 15,000
    69 क्लासिक 1,97,000 1,81,000 16,000
    70 हंटर 1,50,000 1,38,000 12,000

    BMW और रेंजरोवर जैसी लग्जरी कारें 30 लाख रु. तक सस्ती 

    अभी तक लग्जरी कारों पर 28% जीएसटी और 22% सेस लगता था। लेकिन जीएसटी दरों में सुधार के बाद लग्जरी कारों पर 40% जीएसटी लगेगा। लेकिन सेस में अब पूरी तरह राहत दे दी गई है। यानी अभी तक जो कार 30 लाख रुपए की मिलती थी, वो अब 28 लाख तक मिलेगी। वहीं बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, डिफेंडर और रेंज रोवर जैसी कारें अब 1.80 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक सस्ती हो जाएंगी।