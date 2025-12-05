ब्रिटेन की सबसे अमीर फैमिली, लेकिन भारत के अरबपतियों में 11वें नंबर पर नाम, कई देशों में इनका कारोबार

नई दिल्ली। भारत के अरबपतियों (Indian Billionaires List) की लिस्ट में एक परिवार ऐसा है, जो देश में सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 11वें नंबर पर है लेकिन परदेस में पहले नंबर पर है। दरअसल, हिंदुजा फैमिली (Hinduja Family), ब्रिटेन का सबसे अमीर परिवार है लेकिन भारत में इनका नाम 11वें पायदान पर आता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, तो इसकी वजह है कि भारत और ब्रिटेन में उनकी संपत्तियां। हिंदुजा ग्रुप, ब्रिटिश-बेस्ड ग्लोबल इंडस्ट्रियल ग्रुप है, और उनकी विशाल संपत्ति अंतरराष्ट्रीय बाजारों में फैली हुई है, जिसमें भारत भी शामिल है।

फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार, भारत में हिंदुजा फैमिली $20.6 बिलियन (1 लाख 85 हजार करोड़) की नेटवर्थ के साथ 11 वें नंबर पर है, जबकि ब्रिटेन में हिंदुजा परिवार £ 35.3 बिलियन (4.2 लाख करोड़) है। आइये आपको बताते हैं भारत से ब्रिटेन पहुंचे इस कारोबारी घराने की कहानी...

100 साल पुराना कॉरपोरेट घराना हिंदुजा फैमिली का इतिहास 1914 से शुरू होता है, जब इस औद्योगिक समूह की स्थापना परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने की थी। उस दौर में परमानंद दीपचंद हिंदुजा, बंबई में रहकर ईरान के साथ कपड़ा, मेवे और चाय का व्यापार करते थे। सन 1919 में उन्होंने ईरान में अपना ऑफिस खोल लिया और मुंबई के साथ-साथ वे ईरान से ऑपरेट करने लगे और उनका कारोबार नई बुलंदियों को छूता रहा।

