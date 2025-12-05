ब्रिटेन की सबसे अमीर फैमिली, लेकिन भारत के अरबपतियों में 11वें नंबर पर नाम, कई देशों में इनका कारोबार
नई दिल्ली। भारत के अरबपतियों (Indian Billionaires List) की लिस्ट में एक परिवार ऐसा है, जो देश में सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 11वें नंबर पर है लेकिन परदेस में पहले नंबर पर है। दरअसल, हिंदुजा फैमिली (Hinduja Family), ब्रिटेन का सबसे अमीर परिवार है लेकिन भारत में इनका नाम 11वें पायदान पर आता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, तो इसकी वजह है कि भारत और ब्रिटेन में उनकी संपत्तियां। हिंदुजा ग्रुप, ब्रिटिश-बेस्ड ग्लोबल इंडस्ट्रियल ग्रुप है, और उनकी विशाल संपत्ति अंतरराष्ट्रीय बाजारों में फैली हुई है, जिसमें भारत भी शामिल है।
फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार, भारत में हिंदुजा फैमिली $20.6 बिलियन (1 लाख 85 हजार करोड़) की नेटवर्थ के साथ 11 वें नंबर पर है, जबकि ब्रिटेन में हिंदुजा परिवार £ 35.3 बिलियन (4.2 लाख करोड़) है। आइये आपको बताते हैं भारत से ब्रिटेन पहुंचे इस कारोबारी घराने की कहानी...
100 साल पुराना कॉरपोरेट घराना
हिंदुजा फैमिली का इतिहास 1914 से शुरू होता है, जब इस औद्योगिक समूह की स्थापना परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने की थी। उस दौर में परमानंद दीपचंद हिंदुजा, बंबई में रहकर ईरान के साथ कपड़ा, मेवे और चाय का व्यापार करते थे। सन 1919 में उन्होंने ईरान में अपना ऑफिस खोल लिया और मुंबई के साथ-साथ वे ईरान से ऑपरेट करने लगे और उनका कारोबार नई बुलंदियों को छूता रहा।
1979 में ईरान से ब्रिटेन शिफ्ट हुआ कारोबार
साल 1971 परमानंद दीपचंद हिंदुजा का निधन हो गया और पारिवारिक बिजनेस की जिम्मेदारी उनके चार बेटों- श्रीचंद, गोपीचंद, प्रकाश और अशोक हिंदुजा ने बिजनेस संभाला। पिछले महीने नवंबर में ही गोपीचंद हिंदुजा का निधन हुआ, जबकि श्रीचंद हिंदुजा मई 2023 में गुजर गए थे।
परमानंद दीपचंद हिंदुजा के निधन के बाद 1979 तक हिंदुजा ग्रुप, ईरान से कारोबार करता रहा और इसके बाद कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर लंदन में शिफ्ट कर लिया और कंपनी के ऑपरेशन वैश्विक स्तर पर जारी रहे।
हिंदुजा ग्रुप का कारोबार और कंपनीज
हिंदुजा ग्रुप एक डायवर्सिफाई बिजनेस ग्रुप है, जो कपड़े के बिजनेस से शुरू हुआ था और आज ऑटोमोटिव, बैंकिंग, एनर्जी और मीडिया समेत अन्य बिजनेस शामिल हैं। हिंदुजा ग्रुप की अहम कंपनियों में अशोक लीलैंड, इंडसइंड बैंक, हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस, हिंदुजा बैंक स्विट्जरलैंड, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्युशन, हिंदुजा टेक हिंदुजा रिन्यूबल्स, इंडसइंड मीडिया एंड कम्युनिकेशन लिमिटेड, गल्फ ऑयल ल्युब्रिकेंट्स, गल्फ ऑयल इंटरनेशनल और हिंदुजा रियल्टी वेंचर्स शामिल है।
