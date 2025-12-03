Language
    भारत में भाव 2400 तो पाकिस्तान में 29000, दोनों मुल्क में खरीदे जाते हैं ये 2 शेयर, जबरदस्त है कंपनियों का धंधा

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 02:42 PM (IST)

    FMCG सेक्टर की मल्टीनेशनल कंपनी नेस्ले और यूनीलिवर, दो ऐसी कंपनियां हैं जिनका कारोबार हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों में है। इन दोनों कंपनीज़ के ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान (India-Pakistan Share Market) के शेयर बाजार में जमीन-आसमान का अंतर है। मार्केट कैप, वॉल्युम और लिस्टेड कंपनीज की संख्या समेत हर मामले में भारतीय शेयर बाजार बहुत आगे है। लेकिन, क्या आप जानते हैं एफएमसीजी सेक्टर की 2 कंपनीज ऐसी हैं जो भारत और पाकिस्तान, दोनों देशों के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। खास बात है कि इन दोनों कंपनियों के शेयरों के दाम में भी बड़ा अंतर है, जहां पाकिस्तान में ये शेयर काफी महंगे हैं वहीं भारत में यह बहुत सस्ते हैं। आइये आपको बताते हैं इन दोनों कंपनियों के नाम और शेयर से जुड़ी डिटेल...

    भारत-पाकिस्तान में लिस्टेड ये FMCG कंपनीज

    भारत और पाकिस्तान के शेयर बाजार में नेस्ले और यूनीलिवर की कंपनीज लिस्टेड हैं, चूंकि ये दोनों मल्टीनेशनल कंपनी हैं और कई देशों में इनका कारोबार है। भारत में नेस्ले इंडिया तो पाकिस्तान में यह नेस्ले पाकिस्तान के नाम से शेयर मार्केट में लिस्टेड है। वहीं, यूनीलिवर भारत में हिंदुस्तान यूनीलिवर के नाम से तो पाकिस्तान में यूनीलिवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड के नाम से लिस्टेड है।

    शेयरों के भाव में बड़ा अंतर

    दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान में नेस्ले और यूनीलिवर के शेयरों का प्राइस काफी ज्यादा है। यूनीलिवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड के एक स्टॉक की कीमत 28927 रुपये है, जबकि हिंदुस्तान यूनीलिवर के शेयर का प्राइस 2466 रुपये है यानी भारत की तुलना में पाकिस्तान में यह शेयर 11 गुना महंगा है।

    वहीं, नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड के शेयरों की कीमत 8000 रुपये है, जबकि नेस्ले इंडिया के स्टॉक का प्राइस 1245 रुपये है। ऐसे में नेस्ले के शेयर की कीमत भी पाकिस्तान में हिंदुस्तान से 6 गुना से ज्यादा है।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

