भारत में भाव 2400 तो पाकिस्तान में 29000, दोनों मुल्क में खरीदे जाते हैं ये 2 शेयर, जबरदस्त है कंपनियों का धंधा

नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान (India-Pakistan Share Market) के शेयर बाजार में जमीन-आसमान का अंतर है। मार्केट कैप, वॉल्युम और लिस्टेड कंपनीज की संख्या समेत हर मामले में भारतीय शेयर बाजार बहुत आगे है। लेकिन, क्या आप जानते हैं एफएमसीजी सेक्टर की 2 कंपनीज ऐसी हैं जो भारत और पाकिस्तान, दोनों देशों के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। खास बात है कि इन दोनों कंपनियों के शेयरों के दाम में भी बड़ा अंतर है, जहां पाकिस्तान में ये शेयर काफी महंगे हैं वहीं भारत में यह बहुत सस्ते हैं। आइये आपको बताते हैं इन दोनों कंपनियों के नाम और शेयर से जुड़ी डिटेल...

भारत-पाकिस्तान में लिस्टेड ये FMCG कंपनीज भारत और पाकिस्तान के शेयर बाजार में नेस्ले और यूनीलिवर की कंपनीज लिस्टेड हैं, चूंकि ये दोनों मल्टीनेशनल कंपनी हैं और कई देशों में इनका कारोबार है। भारत में नेस्ले इंडिया तो पाकिस्तान में यह नेस्ले पाकिस्तान के नाम से शेयर मार्केट में लिस्टेड है। वहीं, यूनीलिवर भारत में हिंदुस्तान यूनीलिवर के नाम से तो पाकिस्तान में यूनीलिवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड के नाम से लिस्टेड है।