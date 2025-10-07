कितनी कीमती है वो मछली, जिसके लिए बांग्लादेश ने उतार दी पूरी फौज, बना दिया युद्ध जैसा माहौल

Hilsa Fish Price बांग्लादेश ने अपनी राष्ट्रीय मछली हिलसा के प्रजनन काल में अवैध शिकार रोकने के लिए युद्धपोत और गश्ती विमान तैनात किए हैं। प्रजनन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए 4 से 25 अक्टूबर तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हिलसा मछली की कीमत भारत में लगभग ₹1500 से ₹2500 प्रति किलोग्राम तक होती है।

नई दिल्ली। Hilsa Fish Price: भारत के पड़ोसी बांग्लादेश ने एक बेशकीमती मछली को उसके प्रजनन काल के दौरान अवैध रूप से मछली पकड़ने से बचाने के लिए युद्धपोत और गश्ती विमान तैनात किए हैं। एक मछली के लिए इस तरह से सेना की तैनाती करके मानों युद्ध का माहौल बना दिया। इस मछली का नाम हिलसा है।

हेरिंग जैसी दिखने वाली हिलसा, जो बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है और पड़ोसी भारत के पश्चिम बंगाल में एक बेहद पसंद की जाने वाली मछली है, हर साल अंडे देने के लिए बंगाल की खाड़ी से नदियों में लौटती है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि आखिर इस मछली की कीमत कितनी है जिसके लिए युनुस सरकार ने युद्धपोत की तैनाती की है।

इन जिलों में तैनाय किए गए युद्धपोत नौसेना के जहाज और उन्नत समुद्री गश्ती विमान घरेलू और विदेशी मछुआरों द्वारा अवैध मछली पकड़ने और घुसपैठ को रोकने के लिए समुद्र और नदियों में चौबीसों घंटे निगरानी बनाए हुए हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह अभियान स्थानीय प्रशासन, सशस्त्र बलों, तटरक्षक बल, नौसेना पुलिस और मत्स्य अधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में "नागरिक शक्ति की सहायता" ढांचे के तहत चलाया जा रहा है।

17 युद्धपोत प्रमुख जिलों में तैनात हैं: चांदपुर (बीएन एस धनसिरी, शहीद फरीद, गंगचिल); कॉक्स बाजार (बीएन एस अटोंड्रो, शहीद मोहिबुल्लाह, दुर्जोय, सागर, शहीद दौलत); खुलना (बीएन एस मेघना, चित्रा, तितास); बागेरहाट (बीएन एस करोटोआ, अबू बक्र, दुर्गम); पिरोजपुर और बरगुना (बीएन एस सलाम, कुशियारा); और बारीसाल (पद्मा, चित्रा, तितास), पटुआखली में एलसीवीपी-013 विशेष निगरानी प्रदान कर रहा है।

विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि नौसेना के प्रयासों का उद्देश्य मत्स्य प्रजनन स्थलों की सुरक्षा करना, निर्बाध प्रजनन सुनिश्चित करना और देश के मत्स्य संसाधनों को मजबूत करना है, जिससे राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग की समृद्धि में योगदान मिलेगा।