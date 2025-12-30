Language
    कौन हैं करोड़ों के फ्लैट बनाने वाले इरफान रजाक? कभी बेचना पड़ा पुस्तैनी घर, अब 54000 करोड़ के मालिक

    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    नई दिल्ली। आज करोड़ों के फ्लैट और लग्जरी प्रोजेक्ट्स बनाने वाले इरफान रजाक की कहानी संघर्ष, जोखिम और दूरदर्शिता की मिसाल है। जिस शख्स को एक समय अपना पुस्तैनी घर बेचना पड़ा था, वही आज देश की बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में शामिल प्रेस्टीज ग्रुप के चेयरमैन हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक इरफान रजाक और भाईयों की कुल संपत्ति करीब 6 बिलियन डॉलर (करीब 54000 करोड़ रुपये) आंकी जाती है।

    छोटी कपड़ों की दुकान से कैसे बना रियल एस्टेट साम्राज्य

    इरफान रजाक के परिवार की कारोबारी नींव 1956 में पड़ी थी, जब उनके पिता सत्तार रजाक ने बेंगलुरु में पुरुषों के कपड़ों की एक छोटी दुकान शुरू की। कॉलेज के बाद इरफान अपने दो भाइयों के साथ इसी कारोबार से जुड़े। लेकिन 1980 के दशक में उन्होंने बड़ा फैसला लिया और परिवार का पुस्तैनी घर बेचकर रियल एस्टेट में कदम रखा।
    शुरुआत में उन्होंने जमीन खरीदने-बेचने का काम किया और फिर ससुर के साथ मिलकर एक कमर्शियल प्रोजेक्ट किया। यही से उनके बड़े सफर की शुरुआत हुई।

    40000 रुपये से शुरू हुआ प्रेस्टीज ग्रुप

    साल 1986 में इरफान रजाक, उनके दो भाई और पिता ने सिर्फ ₹40,000 की पूंजी से प्रेस्टीज एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन (Prestige Estates and Constructions) की नींव रखी। पहला प्रोजेक्ट 10,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस बिल्डिंग था। इसके बाद जैसे-जैसे बेंगलुरु भारत की आईटी राजधानी बनता गया, वैसे-वैसे प्रेस्टीज ग्रुप भी तेजी से बढ़ता गया।
    लग्जरी होम्स, आईटी पार्क और कमर्शियल स्पेस बनाते हुए प्रेस्टीज ने बेंगलुरु में अपनी मजबूत पहचान बनाई। किंगफिशर टावर्स जैसे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स ने कंपनी को हाई-एंड रियल एस्टेट सेगमेंट में स्थापित कर दिया।

    मुंबई में जोखिम, लेकिन बड़ी जीत

    करीब पांच साल पहले इरफान रजाक ने मुंबई जैसे कठिन और प्रतिस्पर्धी रियल एस्टेट बाजार में कदम रखा। वहां पहले से ही लोधा, गोदरेज और ओबेरॉय जैसे दिग्गज मौजूद थे। कई लोगों को लगा कि साउथ इंडिया की सफलता मुंबई में दोहराना मुश्किल होगा।
    लेकिन रजाक ने बाज़ी पलट दी। आज मुंबई में प्रेस्टीज के 11 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो साउथ मुंबई से लेकर सबर्बन इलाकों तक फैले हुए हैं। कुल मिलाकर करीब 3.2 करोड़ स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट पाइपलाइन में है।

    इरफान रजाक की कितनी है नेटवर्थ

    70 साल की उम्र में भी इरफान रजाक खुद साइट विजिट करते हैं। हफ्ते में दो दिन वे निर्माणाधीन प्रोजेक्ट्स पर जाते हैं। उनके साथ भाई रेज़वान और अगली पीढ़ी के सदस्य भी होते हैं। उनका मानना है, “इस बिजनेस में आपको खुद मैदान में उतरना पड़ता है। सिर्फ एसी ऑफिस में बैठने से काम नहीं चलता।” फोर्ब्स रियल टाइम की मुताबिक इरफान रजाक की नेटवर्थ 1.6 बिलियन डॉलर (करीब 14,379 करोड़ रुपये) है।

    प्रेस्टीज के लोगो का क्या है मतलब?

    प्रेस्टीज का लोगो उड़ता हुआ बाज इरफान रजाक के सोचने के तरीके को बताता है। उनका मानना है कि बाज फुर्ती, गति और दूरदर्शिता का प्रतीक है। यही वजह है कि कंपनी का हेडक्वार्टर भी प्रेस्टीज फाल्कन टावर्स (Prestige Falcon Towers) कहलाता है।

