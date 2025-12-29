₹4 करोड़ की नौकरी छोड़ 50 की उम्र में शुरू किया खुद का बिजनेस, महज 13 साल में बनीं ₹39555 Cr की मालकिन

नई दिल्ली। फाल्गुनी नायर भारत के टॉप अरबपतियों में शामिल हैं। फोर्ब्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ (Falguni Nayar Net Worth) 39,555 करोड़ रुपये है। वह ब्यूटी और लाइफस्टाइल रिटेल कंपनी नायका की फाउंडर और CEO हैं, जिसे एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स (FSN E-Commerce Ventures) के नाम से जाना जाता था। नायर एक सेल्फ-मेड भारतीय महिला अरबपति हैं। कैसे उन्होंने इतनी सफलता हासिल की, आइए जानते हैं।

कैसे आया नायका का आइडिया? फाल्गुनी नायर ने 50 साल की उम्र में नायका की शुरुआत साल 2012 में की थी, जब उन्होंने कॉस्मेटिक्स के लिए भारतीय बाजार में कमियां देखीं। फाल्गुनी नायर ने पूरे देश में प्रोडक्ट की उपलब्धता में कमियां पाईं, जो भारत में ब्यूटी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की भारी मांग और फ्रांस और जापान जैसे देशों में फलते-फूलते मार्केटप्लेस से प्रेरित थीं।

इन्हीं कमियों के मद्देनजर उन्होंने नायका की शुरुआत की। उनका टार्गेट कस्टमर्स की अधूरी जरूरतों को पूरा करना था।

सिर्फ 3 लोगों से की शुरुआत नायर ने नायका की शुरुआत सिर्फ तीन कर्मचारियों के साथ की। उन्हें रिटेल, ब्यूटी या IT सेक्टर में ज्यादा अनुभव नहीं था, इसके बावजूद उन्होंने Nykaa शुरू की। उनके लिए ये किसी रिस्क की तरह था।