किस कंपनी ने बनाई Coldrif कफ सिरप, कौन है इसका मालिक, कागजों पर बंद हो चुकी थी फिर कैसे चल रहा था काम

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सर्दी-जुकाम दूर करने वाली 'कोल्ड्रिफ कफ सिरप' (Coldrif Cough Syrup) ने 11 मासूम बच्चों की जान ले ली। इस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस घटना के बाद कई राज्यों में इस कफ सिरप को बैन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाली कंपनी 'श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स' (Sresan Pharmaceutical Maker) के सभी प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। क्या आप जानते हैं यह कंपनी कहां की है और इसका मालिक कौन है?

एमपी के अलावा उत्तर प्रदेश में भी ड्रग्स डिपार्टमेंट ने सभी औषधि निरीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे राज्य के सरकारी और निजी संस्थानों से श्रीसन फार्मास्युटिकल, द्वारा निर्मित कफ सिरप के नमूने एकत्र करें। किस कंपनी ने बनाई ये कफ सीरप? एमपी में 11 बच्चों की मौत का कारण बनने वाली कोल्ड्रिफ कफ सिरप का निर्माण चेन्नई स्थित कंपनी Sresan फार्माक्यूटिकल्स ने किया है। यह 1990 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में शुरू हुई थी। zaubacorp.com पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के निदेशक रंगनाथन गोविंदन, रंगनाथन गोविंदराजन, रंगनाथन रानी और गोविंदन बाला सुब्रमण्यम बताए गए हैं।

इंडियामार्ट पेज पर यह कंपनी कफ सिरप, प्रोटीन पाउडर, फार्मास्युटिकल सिरप और हर्बल चाइल्ड ग्रोथ सिरप का ट्रेडर होने का दावा करती है। मध्य प्रदेश पुलिस ने चेन्नई स्थित 'श्रीसन फार्मास्युटिकल मेकर' के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कौन है कंपनी का मालिक? दिलचस्प बात यह है कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दस्तावेज़ों के अनुसार, श्रीसन फार्मास्युटिकल्स नाम की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। मंत्रालय के दस्तावेज़ों के अनुसार, इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना 1990 में हुई थी, लेकिन इसे रजिस्ट्रार से हटा दिया गया था। आमतौर पर, कंपनियों को नियमित रूप से अनुपालन दस्तावेज़ दाखिल न करने पर रजिस्ट्रार से हटा दिया जाता है।