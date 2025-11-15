Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कौन हैं सेठ बजरंग लाल तापड़िया, अरबपतियों की लिस्ट में 99वें नंबर पर नाम, गांव से निकले भारत के बड़े उद्योगपति

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 04:09 PM (IST)

    फोर्ब्स की Indias 100 Richest की लिस्ट में सुप्रीम इंडस्ट्रीज के चेयरमैन, देश के 99वें नंबर के सबसे अमीर उद्योगपति हैं। बजरंग लाल तापरिया की नेटवर्थ 3.22 बिलियन डॉलर यानी 28000 करोड़ रुपये से ज्यादा है, जबकि उनकी कंपनी का मार्केट कैप 47000 करोड़ से अधिक है। यह कंपनी भारत समेत 55 देशों में अपने सामानों का निर्यात करती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सुप्रीम इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं बजरंग लाल तापड़िया

    नई दिल्ली। भारत के सबसे अमीर उद्योगपतियों की लिस्ट में अंबानी से लेकर अदाणी तक कई नाम शामिल हैं। हालांकि, ज्यादातर लोगों को देश के टॉप 10 अरबपतियों के बारे में पता है लेकिन अरबपतियों की यह लिस्ट बहुत बड़ी है। फोर्ब्स की Indias 100 Richest में देशभर की कई नामी-गिरामी बिजनेस फैमिली शामिल हैं। इस लिस्ट में 99वें नंबर पर आने वाले बजरंग लाल तापड़िया (Bajranglal Taparia) भी भारतीय उद्योग जगत में एक बड़ा नाम है। यह मशहूर कारोबारी भारतीय प्लास्टिक उद्योग में एक प्रतिष्ठित हस्ती हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बजरंग लाल तापड़िया, भारत की सबसे बड़ी प्लाक प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज में से एक, सुप्रीम इंडस्ट्रीज के संस्थापक हैं। उन्होंने देश के प्लास्टिक निर्माण क्षेत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइये आपको बताते हैं बजरंग लाल तापड़िया की सफलता की कहानी...

    सुप्रीम इंडस्ट्रीज के मालिक बीएल तापड़िया

    बजरंग लाल तापड़िया ने 1942 में सुप्रीम इंडस्ट्रीज की शुरुआत एक मामूली उद्यम के रूप में की थी, और अब यह प्लास्टिक उद्योग में एक शक्तिशाली कंपनी के तौर पर जानी जाती है, जिसका श्रेय काफी हद तक बजरंग लाल तापड़िया की रणनीतिक दूरदर्शिता को जाता है। बजरंग लाल तापड़िया के नेतृत्व ने सुप्रीम इंडस्ट्रीज को प्लास्टिक प्रोसेसर में अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश में बजरंग लाल टापरिया को प्लास्टिक टाइकून के नाम से जाना जाता है।

    supreme industries

    गांव से जुड़ी सेठ बीएल तापड़िया की जड़ें

    बजरंग लाल तापाड़िया की जड़े राजस्थान के एक गांव जसवंतगढ़ से जुड़ी हैं, जो नागौर जिले में आता है। इस इलाके में बीएल तापाड़िया, जसवंतगढ़ के भामाशाह सेठ के नाम से भी जाने जाते हैं। इस इलाके में रहने वाले निवासियों की मानें तो सेठ बजरंग लाल तापड़िया ने जसवंतगढ़ को बहुत कुछ दिया है, इनमें उच्च शिक्षण संस्थाएं, आईटीआई, चिकित्सालय आदि शामिल हैं, इसलिए उद्योगपति होने के साथ-साथ उनकी पहचान एक परोपकारी व्यक्ति के तौर पर भी है। मुंबई में बिजनेस और निवास होने के बावजूद इन्होंने कभी अपनी जन्मभूमि जसवंतगढ़ और राजस्थान को नहीं भुलाया।

    देशभर में सुप्रीम इंडस्ट्रीज के 35 कारखाने

    83 साल पहले शुरू हुई सुप्रीम इंडस्ट्रीज, भारत के उद्योग जगत में एक बड़ा प्रतिष्ठित ब्रांड है। भारत में 35 कारखानों के कंपनी का एक मजबूत नेटवर्क है। बीएल तापड़िया के नेतृत्व में सुप्रीम इंडस्ट्रीज ने अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया और इसमें मोल्डेड फ़र्नीचर और कंपोजिट गैस सिलेंडर से लेकर बाथरूम फिटिंग और स्टोरेज सॉल्युशन्स समेत कई प्रोडक्ट्स को शामिल किया। यह कंपनी भारत समेत 55 देशों में अपने सामानों का निर्यात करती है। इसके अलावा, तापड़िया की सुप्रीम पेट्रोकेम में भी हिस्सेदारी है, जो निर्माण और पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले पॉलीस्टाइनिन का उत्पादन करती है।

    ये भी पढ़ें- Apple New CEO: कौन हैं जॉन टर्नस, जो बन सकते हैं एपल के नए CEO, लेंगे टिम कुक की जगह?

     

    बीएल तापड़िया की नेटवर्थ

    फोर्ब्स के अनुसार, सुप्रीम इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बजरंग लाल तापरिया की नेटवर्थ 3.22 बिलियन डॉलर यानी 28000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। उनकी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है और इसका कुल मार्केट कैप 47000 करोड़ से ज्यादा है।

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US