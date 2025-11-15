कौन हैं सेठ बजरंग लाल तापड़िया, अरबपतियों की लिस्ट में 99वें नंबर पर नाम, गांव से निकले भारत के बड़े उद्योगपति

नई दिल्ली। भारत के सबसे अमीर उद्योगपतियों की लिस्ट में अंबानी से लेकर अदाणी तक कई नाम शामिल हैं। हालांकि, ज्यादातर लोगों को देश के टॉप 10 अरबपतियों के बारे में पता है लेकिन अरबपतियों की यह लिस्ट बहुत बड़ी है। फोर्ब्स की Indias 100 Richest में देशभर की कई नामी-गिरामी बिजनेस फैमिली शामिल हैं। इस लिस्ट में 99वें नंबर पर आने वाले बजरंग लाल तापड़िया (Bajranglal Taparia) भी भारतीय उद्योग जगत में एक बड़ा नाम है। यह मशहूर कारोबारी भारतीय प्लास्टिक उद्योग में एक प्रतिष्ठित हस्ती हैं।

बजरंग लाल तापड़िया, भारत की सबसे बड़ी प्लाक प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज में से एक, सुप्रीम इंडस्ट्रीज के संस्थापक हैं। उन्होंने देश के प्लास्टिक निर्माण क्षेत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइये आपको बताते हैं बजरंग लाल तापड़िया की सफलता की कहानी...

सुप्रीम इंडस्ट्रीज के मालिक बीएल तापड़िया बजरंग लाल तापड़िया ने 1942 में सुप्रीम इंडस्ट्रीज की शुरुआत एक मामूली उद्यम के रूप में की थी, और अब यह प्लास्टिक उद्योग में एक शक्तिशाली कंपनी के तौर पर जानी जाती है, जिसका श्रेय काफी हद तक बजरंग लाल तापड़िया की रणनीतिक दूरदर्शिता को जाता है। बजरंग लाल तापड़िया के नेतृत्व ने सुप्रीम इंडस्ट्रीज को प्लास्टिक प्रोसेसर में अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश में बजरंग लाल टापरिया को प्लास्टिक टाइकून के नाम से जाना जाता है।

गांव से जुड़ी सेठ बीएल तापड़िया की जड़ें बजरंग लाल तापाड़िया की जड़े राजस्थान के एक गांव जसवंतगढ़ से जुड़ी हैं, जो नागौर जिले में आता है। इस इलाके में बीएल तापाड़िया, जसवंतगढ़ के भामाशाह सेठ के नाम से भी जाने जाते हैं। इस इलाके में रहने वाले निवासियों की मानें तो सेठ बजरंग लाल तापड़िया ने जसवंतगढ़ को बहुत कुछ दिया है, इनमें उच्च शिक्षण संस्थाएं, आईटीआई, चिकित्सालय आदि शामिल हैं, इसलिए उद्योगपति होने के साथ-साथ उनकी पहचान एक परोपकारी व्यक्ति के तौर पर भी है। मुंबई में बिजनेस और निवास होने के बावजूद इन्होंने कभी अपनी जन्मभूमि जसवंतगढ़ और राजस्थान को नहीं भुलाया।