    अरविंद श्रीनिवास: सबसे युवा अरबपति भारतीय, पापा की कंपनी नहीं, पढ़ाई से हासिल किया 31 की उम्र में यह मुकाम

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 06:49 PM (IST)

    चेन्नई में जन्मे और पले-बढ़े अरविंद श्रीनिवास Perplexity AI के को-फाउंडर और सीईओ हैं। इन्होने 21190 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में जगह बनाई है जिससे वह देश के सबसे युवा अरबपति बन गए हैं। हुरुन ने अपनी रिपोर्ट श्रीनिवास की इस कामयाबी को अभूतपर्व बताया है।

    Perplexity AI के को-फाउंडर और सीईओ हैं चेन्नई के रहने वाले अरविंद श्रीनिवास

    नई दिल्ली। भारत में स्टार्ट कल्चर के चलते पिछले 10-15 सालों में तेजी से युवा उद्यमियों की संख्या में इजाफा हुआ है और ये सभी नए-नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। इसी कड़ी में 31 वर्षीय युवा अरविंद श्रीनिवास ने एक नई ऊंचाई को छुआ है। Perplexity AI के को-फाउंडर और सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने 21,190 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में जगह बनाई है, जिससे वह देश के सबसे युवा अरबपति बन गए हैं।

    हुरुन ने अपनी रिपोर्ट श्रीनिवास की इस कामयाबी को अभूतपर्व बताया, क्योंकि उनकी संपत्ति विरासत में मिली संपत्ति या पारंपरिक उद्योगों से नहीं, बल्कि वैश्विक दिग्गजों से प्रतिस्पर्धा करने वाले एक आधारभूत एआई मॉडल के निर्माण से आई है, जो भारत के टेक सेक्टर के लिए भी गर्व की बात है।

    कौन है अरविंद श्रीनिवास?

    चेन्नई में जन्मे अरविंद श्रीनिवास, देश के यंग टेक एंटरप्रेन्योर हैं। आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डबल डिग्री हासिल की। इसके बाद यूसी बर्कले से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी के दौरान रीइन्फोर्समेंट लर्निंग, इमेज जेनरेशन और ट्रांसफॉर्मर-बेस्ड विज़न मॉडल पर रिसर्च की।

    अरविंद श्रीनिवास ने अपने करियर के शुरुआती दौर में दुनिया की टॉप एआई लैब्स, जैसे- ओपनएआई, गूगल और डीपमाइंड में काम किया। खास बात है कि यहां अनुभव हासिल करने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी पर काम शुरू कर दिया।

    अमेरिका में नौकरी, अमेरिका में ही बिजनेस

    अगस्त 2022 में अरविंद श्रीनिवास ने अमेरिका में डेनिस याराट्स और एंडी कोनविंस्की के साथ मिलकर पर्प्लेक्सिटी एआई शुरू किया, जिसका मकसद एक चैट-बेस्ड सर्च इंजन बनाना जो तेज़, सटीक और विश्वसनीय जवाब दे सके। इस स्टार्टअप ने तेज़ी से लोकप्रियता हासिल की और इसे जेफ़ बेज़ोस जैसे बड़े निवेशकों का सपोर्ट मिला।

    M3M हुरुन रिच लिस्ट के अनुसार, अरविंद श्रीनिवास की संपत्ति 21,190 करोड़ रुपये है, जो उन्हें अन्य हाई-प्रोफाइल युवा भारतीय उद्यमियों से आगे रखती है, इनमें जेप्टो के कैवल्य वोहरा, आदित पलिचा, ओयो के रितेश अग्रवाल, भारत पे के शाश्वत नकरानी और टीएसी सिक्योरिटी के त्रिशनीत अरोड़ा शामिल हैं।