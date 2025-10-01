अरविंद श्रीनिवास: सबसे युवा अरबपति भारतीय, पापा की कंपनी नहीं, पढ़ाई से हासिल किया 31 की उम्र में यह मुकाम

चेन्नई में जन्मे और पले-बढ़े अरविंद श्रीनिवास Perplexity AI के को-फाउंडर और सीईओ हैं। इन्होने 21190 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में जगह बनाई है जिससे वह देश के सबसे युवा अरबपति बन गए हैं। हुरुन ने अपनी रिपोर्ट श्रीनिवास की इस कामयाबी को अभूतपर्व बताया है।

नई दिल्ली। भारत में स्टार्ट कल्चर के चलते पिछले 10-15 सालों में तेजी से युवा उद्यमियों की संख्या में इजाफा हुआ है और ये सभी नए-नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। इसी कड़ी में 31 वर्षीय युवा अरविंद श्रीनिवास ने एक नई ऊंचाई को छुआ है। Perplexity AI के को-फाउंडर और सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने 21,190 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 में जगह बनाई है, जिससे वह देश के सबसे युवा अरबपति बन गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हुरुन ने अपनी रिपोर्ट श्रीनिवास की इस कामयाबी को अभूतपर्व बताया, क्योंकि उनकी संपत्ति विरासत में मिली संपत्ति या पारंपरिक उद्योगों से नहीं, बल्कि वैश्विक दिग्गजों से प्रतिस्पर्धा करने वाले एक आधारभूत एआई मॉडल के निर्माण से आई है, जो भारत के टेक सेक्टर के लिए भी गर्व की बात है।

कौन है अरविंद श्रीनिवास? चेन्नई में जन्मे अरविंद श्रीनिवास, देश के यंग टेक एंटरप्रेन्योर हैं। आईआईटी मद्रास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डबल डिग्री हासिल की। इसके बाद यूसी बर्कले से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी के दौरान रीइन्फोर्समेंट लर्निंग, इमेज जेनरेशन और ट्रांसफॉर्मर-बेस्ड विज़न मॉडल पर रिसर्च की।

अरविंद श्रीनिवास ने अपने करियर के शुरुआती दौर में दुनिया की टॉप एआई लैब्स, जैसे- ओपनएआई, गूगल और डीपमाइंड में काम किया। खास बात है कि यहां अनुभव हासिल करने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी पर काम शुरू कर दिया।