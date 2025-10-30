इन 2 शहरों में रखा है RBI ने अपना सोना, कितने मजबूत ये Gold Vault, जहां रखी एक-एक ईंट का वजन 12.5 किलोग्राम
आरबीआई के पास गोल्ड रिजर्व में सोना, ब्रिक यानी ईंटों के तौर पर संग्रहित है। यह सोना देश के 2 बड़े शहरों में स्थित गोल्ड वॉल्ट में रखा गया है, एक ऐसा स्थान है जहां पैसा और अन्य कीमती वस्तुएं रखी जाती हैं। वॉल्ट की दीवारें मोटी और दरवाजा बहुत मजबूत होता है। यहां रखी एक गोल्ड ब्रिक का वजन 12.5 किलोग्राम है।
नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक के पास कुल 880 टन सोना (RBI Gold Reserve) है, जो गोल्ड रिजर्व में रखा हुआ। लेकिन, क्या आप जानते हैं यह स्वर्ण भंडार कहां स्थित है और 880 टन सोने को किस फॉर्मेट में रखा हुआ है। आमतौर पर निवेश के लिए गोल्ड को बिस्किट, ब्रिक और बार के रूप में खरीदा जाता है। आरबीआई के पास गोल्ड रिजर्व में सोना, ब्रिक यानी ईंटों के तौर पर संग्रहित है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस साल जून में अपने गोल्ड रिजर्व को जनता के सामने रखा था। इस दौरान एक खास वीडियो में आरबीआई के गोल्ड रिजर्व की झलक देखने को मिली थी।
आइये आपको बताते हैं आरबीआई का यह गोल्ड रिजर्व कहां पर स्थित है और यहां रखी गई सोने की ईंटों का वजन और कीमत कितनी है।
कहां है RBI का स्वर्ण भंडार
भारतीय रिजर्व बैंक ने एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए इस साल जून में पहली बार अपने ‘गोल्ड वॉल्ट’ को दिखाया। ‘आरबीआई अनलॉक्ड: बियॉन्ड द रुपी’ शीर्षक से जारी पांच पार्ट वाली एक डॉक्यूमेंट्री में आरबीआई के इस गुप्त खजाने की तस्वीरें सामने आईं। रिजर्व बैंक के यह गोल्ड वॉल्ट, जहां 880 टन सोना रखा हुआ, ये मुंबई और नागपुर में स्थित है। दरअसल, वॉल्ट का मतलब, ऐसा स्थान होता है जहां पैसा और अन्य कीमती वस्तुएं सुरक्षित स्थान पर रखी जाती हैं। वॉल्ट की दीवारें मोटी और दरवाजा बहुत मजबूत होता है।
गोल्ड रिजर्व में रखी सोने की ईंटों का वजन और कीमत?
आरबीआई के गोल्ड रिजर्व बैंक ने सोने को ईंटों के रूप में संग्रहित किया है। खास बात है कि इस स्वर्ण भंडार में रखी हर ईंट का वजन 12.5 किलोग्राम है। अगर सोने के मौजूदा भाव से एक ईंट की कीमत निकाली जाए तो यह करीब 14,9066250 की बैठती है।
IBJA की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 999 शुद्धता वाले सोने का मौजूदा भाव 119253 रुपये प्रति दस ग्राम है। अगर इस भाव से 12.5 किलोग्राम सोने की कीमत निकाली जाए तो वह 14 करोड़ 90 लाख रुपये बैठती है।
ये भी पढ़ें- मुकेश अंबानी का पोर्टफोलियो: रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक ने कितनी कंपनियों में लगाया पैसा, करोड़ों में है निवेश
विदेशों में भी रखा RBI का गोल्ड
देश में स्थित गोल्ड रिजर्व के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना सोना विदेशी बैंकों में भी रखा है। 28 अक्टूबर को जारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर अपनी हाफ ईयरली रिपोर्ट में आरबीआई ने बताया था कि इस साल अप्रैल से लेकर शुरुआती छह महीनों में लगभग 64 टन सोना वापस देश में वापस लाया गया है। आरबीआई अपने सोने का एक हिस्सा विदेश में बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में रखता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।