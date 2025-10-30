मुकेश अंबानी का पोर्टफोलियो: रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक ने कितनी कंपनियों में लगाया पैसा, करोड़ों में है निवेश

नई दिल्ली। भारत के सबसे अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और सीएमडी हैं। देश की इस सबसे मूल्यवान कंपनी (Reliance Industries Market Cap) के अंदर कई कंपनियां, जैसे- रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल और ऑयल टू केमिकल कारोबार शामिल है। इसके अलावा भी रिलायंस ग्रुप ने कई अन्य छोटी कंपनियों को खरीदा है और इनमें निवेश किया है। मुकेश अंबानी का शेयर बाज़ार निवेश उनके पारिवारिक समूह, निजी ट्रस्टों और होल्डिंग कंपनियों के एक नेटवर्क के माध्यम से है। उनके पास RIL में 50.07% का कंट्रोलिंग स्टैक है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्या आप जानते हैं मुकेश अंबानी की इन सभी कंपनियों में कितनी हिस्सेदारी और किन-किन कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। किन कंपनियों में मुकेश अंबानी की कितनी हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड: भारत की इस सबसे मूल्यवान कंपनी में मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली की 50.01 फीसदी हिस्सेदारी है, जो उन्हें कंपनी का प्रमोटर बनाती है। RIL में मुकेश अंबानी की कुल हिस्सेदारी की वैल्यू ₹950,394.83 है।