मुकेश अंबानी का पोर्टफोलियो: रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक ने कितनी कंपनियों में लगाया पैसा, करोड़ों में है निवेश
मुकेश अंबानी का शेयर बाज़ार निवेश उनके फैमिली समूह, निजी ट्रस्ट और होल्डिंग कंपनियों के एक नेटवर्क के जरिए है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में उनके पास 50.07% का कंट्रोलिंग स्टैक है। इसके अलावा भी उन्होंने कई अन्य कंपनियों में निवेश किया हुआ है।
नई दिल्ली। भारत के सबसे अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और सीएमडी हैं। देश की इस सबसे मूल्यवान कंपनी (Reliance Industries Market Cap) के अंदर कई कंपनियां, जैसे- रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल और ऑयल टू केमिकल कारोबार शामिल है। इसके अलावा भी रिलायंस ग्रुप ने कई अन्य छोटी कंपनियों को खरीदा है और इनमें निवेश किया है। मुकेश अंबानी का शेयर बाज़ार निवेश उनके पारिवारिक समूह, निजी ट्रस्टों और होल्डिंग कंपनियों के एक नेटवर्क के माध्यम से है। उनके पास RIL में 50.07% का कंट्रोलिंग स्टैक है।
क्या आप जानते हैं मुकेश अंबानी की इन सभी कंपनियों में कितनी हिस्सेदारी और किन-किन कंपनियों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है।
किन कंपनियों में मुकेश अंबानी की कितनी हिस्सेदारी
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड: भारत की इस सबसे मूल्यवान कंपनी में मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली की 50.01 फीसदी हिस्सेदारी है, जो उन्हें कंपनी का प्रमोटर बनाती है। RIL में मुकेश अंबानी की कुल हिस्सेदारी की वैल्यू ₹950,394.83 है।
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड: इस कंपनी में मुकेश अंबानी का कुल स्टैक 19.80 प्रतिशत है और इसकी वैल्यू ₹28,983.59 है।
नेटवर्क18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड: इस मीडिया कंपनी में मुकेश अंबानी 40 फीसदी की हिस्सेदारी रखते हैं और इसकी वैल्यू ₹2,684.93 है। इस कंपनी के शेयर मार्केट में अलग से लिस्टेड हैं।
स्टारलिंग एंड विल्सन रेन्यूबल एनर्जी लिमिटेड: एनर्जी सेक्टर की इस कंपनी में मुकेश अंबानी 25 फीसदी होल्डिंग रखते हैं और इसकी वैल्यू ₹1,474.81 करोड़ है।
इसके अलावा, DEN Networks Ltd में 15%, जस्ट डायल में 10% और GTPL Hathway Ltd में मुकेश अंबानी 20% हिस्सेदारी रखते हैं और इन तीनों कंपनी में उनके कुल स्टैक की वैल्यू 1240.39 करोड़ रुपये है।
मुकेश अंबानी की कुल नेटवर्थ
मुकेश अंबानी की नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति फोर्ब्स के अनुसार, 110.2 बिलियन डॉलर है और भारतीय रुपयों में यह रकम 10 लाख करोड़ रुपये के करीब है।
