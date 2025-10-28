मुकेश अंबानी नहीं, यह व्यक्ति है रिलायंस इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा शेयरधारक, मुखिया से दोगुने शेयरों का है मालिक

नई दिल्ली। मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani Networth), भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। वे एशिया के सबसे दौलतमंद कारोबारी भी हैं और दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में उनका नाम आता है। यह मुकाम उन्होंने अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की बदौलत हासिल किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी, प्रमोटर ग्रुप में महज 0.12 फीसदी की हिस्सेदारी रखते हैं, और इस मामले में उनकी मां कोकिला बेन धीरू भाई अंबानी सबसे ज्यादा 0.24 प्रतिशत हिस्सेदारी रखती हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज का कुल मार्केट कैप 20 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा और इस लिहाज से यह भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है। शेयर बाजार में लिस्टेड हर कंपनी में प्रमोटर्स के अलावा, विदेशी और घरेलू निवेशकों के साथ-साथ आम निवेशकों की भी हिस्सेदारी होती है। आइये आपको बताते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुसार मुकेश अंबानी की कंपनी में कितनी हिस्सेदारी है और अन्य इन्वेस्टर्स का कितना स्टैक है?

प्रमोटर ग्रुप में किसकी-कितनी हिस्सेदारी? रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमोटर ग्रुप में मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, ईशा अंबानी, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी और कोकिलाबेन धीरू भाई अंबानी शामिल हैं, और इनका कंपनी में कुल स्टैक 0.84 फीसदी है। जहां मुकेश अंबानी और नीता अंबानी से लेकर उनके बच्चों में प्रत्येक की हिस्सेदारी 0.12 फीसदी है। वहीं, अकेली कोकिलाबेन अंबानी का स्टैक 0.24 प्रतिशत है।

RIL में मुकेश अंबानी की कुल कितनी हिस्सेदारी? Screener.com पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सितंबर 2025 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज में प्रमोटर्स (मुकेश अंबानी) की कुल हिस्सेदारी 50.01 फीसदी है। वहीं, रिटेल और अन्य इन्वेस्टर्स का स्टैक 49.99 प्रतिशत है। इनमें विदेशी संस्थागत निवेशक, घरेलू संस्थागत निवेशक, सरकार और आम निवेशक शामिल हैं।

RIL के इन्वेस्टर्स कुल हिस्सेदारी (%) विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs) 18.65% घरेलू संस्थागत निवेशक (DIIs) 20.25% भारत सरकार 0.17% रिटेल निवेशक (Public) 10.92% वहीं, इस 49.99 फीसदी स्टैक में विदेशी संस्थागत निवेशक, घरेलू संस्थागत निवेशक, भारत सरकार और आम निवेशकों की हिस्सेदारी अलग-अलग है, जो नीचे टेबल में दी गई है। कौन-से FIIs और DIIs की RIL में हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज में हिस्सेदारी रखने वाले विदेशी संस्थागत निवेशकों में Europacific Growth Fund और सिंगापुर सरकार है।