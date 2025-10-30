महंगाई में भी सोने को खरीदने की मची लूट, सितंबर में डिमांड 67% बढ़कर रिकॉर्ड $10.2 बिलियन हुई; खूब बिका बिस्किट
इस साल सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी आई है, फिर भी सोना खरीदने की होड़ मची रही। सितंबर में सोने की डिमांड 67% बढ़ गई। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार, निवेशकों ने सितंबर तिमाही में रिकॉर्ड $10 बिलियन का सोना खरीदा। सोना अब एक मुख्यधारा की संपत्ति बन गया है, क्योंकि निवेशक अपने पोर्टफोलियो में विविधता ला रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में सोने की मांग और बढ़ेगी।
नई दिल्ली। इस साल सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी आई है। इस रिकॉर्ड तेजी के बावजूद सोना खरीदने की लूट मची रही। सितंबर में सोने की खूब डिमांड रही है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट बताती है कि सितंबर में सोने की डिमांड 67% बढ़ गई। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने गुरुवार को कहा कि सोने की बढ़ती कीमतों के कारण भारतीय निवेशक बार और सिक्के खरीद रहे हैं, सितंबर तिमाही में रिकॉर्ड $10 बिलियन की खरीदारी हुई, जिससे कुल खपत में उनका हिस्सा अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। लोगों ने सोने में जमकर निवेश किया। किसी ने सोने के बिस्किट खरीदे तो किसी ने कॉइन तो किसी ने गहने।
WGC के इंडिया ऑपरेशंस के CEO सचिन जैन ने कहा कि सोना अब एक मेनस्ट्रीम एसेट बन गया है क्योंकि निवेशक अपने पोर्टफोलियो में विविधता ला रहे हैं और एलोकेशन बढ़ा रहे हैं, यहां तक कि वे लोग भी जिन्होंने पहले इसमें ज्यादा निवेश नहीं किया था।
और बढ़ेगी सोने की मांग
सचिन जैन ने कहा, "हमारा मानना है कि सोने में निवेशकों की दिलचस्पी जारी रहेगी और आने वाले क्वार्टर में भी बढ़ेगी।"
WGC ने कहा कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सोने के उपभोक्ता देश में निवेश की मांग सितंबर क्वार्टर में साल-दर-साल 20% बढ़कर 91.6 मीट्रिक टन हो गई, या वैल्यू के हिसाब से 67% बढ़कर $10.2 बिलियन हो गई।
खपत में आई कमी
हालांकि, कुल सोने की खपत 16% गिरकर 209.4 टन हो गई, क्योंकि रिकॉर्ड-ऊंची कीमतों के कारण ज्वेलरी की मांग 31% गिरकर 117.7 टन हो गई। इस महीने की शुरुआत में स्थानीय सोने की कीमतें 10 ग्राम के लिए रिकॉर्ड 132,294 रुपये पर पहुंच गई थीं, और पिछले साल 21% की बढ़ोतरी के बाद 2025 में अब तक इसमें 56% की बढ़ोतरी हुई है।
WGC ने कहा कि 2025 के पहले नौ महीनों में कुल सोने की खपत में इन्वेस्टमेंट डिमांड का हिस्सा 40% था, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। जैन ने आगे कहा कि इस रैली के बीच फिजिकली बैक्ड गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स भी पॉपुलर हो रहे हैं। हालांकि, इस सीजनल रिकवरी के बावजूद, 2025 में कुल सोने की डिमांड 600 से 700 मीट्रिक टन के बीच रह सकती है, जो 2020 के बाद सबसे कम है, और पिछले साल के 802.8 टन से कम है।
एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) द्वारा जुटाए गए डेटा से पता चला है कि सितंबर में गोल्ड ETF में 83.63 बिलियन रुपये का रिकॉर्ड मासिक इनफ्लो हुआ। जैन ने कहा कि त्योहारों और शादी के मौसम के कारण दिसंबर तिमाही में डिमांड सितंबर तिमाही से ज़्यादा होने की उम्मीद है।
