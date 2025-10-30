महंगाई में भी सोने को खरीदने की मची लूट, सितंबर में डिमांड 67% बढ़कर रिकॉर्ड $10.2 बिलियन हुई; खूब बिका बिस्किट

नई दिल्ली। इस साल सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी आई है। इस रिकॉर्ड तेजी के बावजूद सोना खरीदने की लूट मची रही। सितंबर में सोने की खूब डिमांड रही है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट बताती है कि सितंबर में सोने की डिमांड 67% बढ़ गई। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने गुरुवार को कहा कि सोने की बढ़ती कीमतों के कारण भारतीय निवेशक बार और सिक्के खरीद रहे हैं, सितंबर तिमाही में रिकॉर्ड $10 बिलियन की खरीदारी हुई, जिससे कुल खपत में उनका हिस्सा अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। लोगों ने सोने में जमकर निवेश किया। किसी ने सोने के बिस्किट खरीदे तो किसी ने कॉइन तो किसी ने गहने।



WGC के इंडिया ऑपरेशंस के CEO सचिन जैन ने कहा कि सोना अब एक मेनस्ट्रीम एसेट बन गया है क्योंकि निवेशक अपने पोर्टफोलियो में विविधता ला रहे हैं और एलोकेशन बढ़ा रहे हैं, यहां तक कि वे लोग भी जिन्होंने पहले इसमें ज्यादा निवेश नहीं किया था।

और बढ़ेगी सोने की मांग सचिन जैन ने कहा, "हमारा मानना है कि सोने में निवेशकों की दिलचस्पी जारी रहेगी और आने वाले क्वार्टर में भी बढ़ेगी।"



WGC ने कहा कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सोने के उपभोक्ता देश में निवेश की मांग सितंबर क्वार्टर में साल-दर-साल 20% बढ़कर 91.6 मीट्रिक टन हो गई, या वैल्यू के हिसाब से 67% बढ़कर $10.2 बिलियन हो गई।