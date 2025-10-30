Gold Purity: आपके सोने के गहने असली हैं या नकली, पता करने के लिए अपनाएं ये 3 तरीके; सच आ जाएगा सामने
Gold Purity: सोने के गहनों की शुद्धता जांचना महत्वपूर्ण है। हॉलमार्क, बीआईएस लोगो और शुद्धता ग्रेडिंग की जांच करें। हाइड्रोस्टेटिक टेस्ट में, गहने को पानी में डुबोकर वजन में अंतर देखें। विनेगर टेस्ट में, असली सोने पर विनेगर का कोई प्रभाव नहीं होता, जबकि नकली सोना रंग बदल देता है। इन सरल तरीकों से आप सोने की शुद्धता घर बैठे जांच सकते हैं।
नई दिल्ली। Gold Purity Tips: सोने के शौकीनों के लिए गोल्ड ज्वेलरी कई तरह के स्टाइल और रंगों में मिलती है, जैसे पीला सोना, सफेद सोना और रोज गोल्ड। हालांकि इन अलग-अलग स्टाइल को ट्रेडिशनल और मॉडर्न में बांटा जा सकता है, लेकिन एक बात कॉमन है - सोने की कीमत। सदियों से सोने की कीमत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। आज लोग सोना सिर्फ ज्वेलरी के तौर पर ही नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी खरीदते हैं।
सोने की कीमत उसकी प्योरिटी के हिसाब से अलग-अलग होती है। सोने की ज्वेलरी, गहनों और दूसरी चीज़ों के मालिकों को हमेशा से सोने की प्योरिटी का महत्व पता रहा है। कई व्यापारी उन लोगों को धोखा देने के लिए धोखाधड़ी और नकली चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें प्योरिटी की पहचान करना नहीं आता। असली सोने और नकली सोने में देखकर फर्क करना बहुत मुश्किल है, भले ही 24 कैरेट सोने का रंग और चमक 10 कैरेट सोने से अलग होती है। अपने सोने के इन्वेस्टमेंट से ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए असली सोने और नकली सोने की पहचान करना जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको पता करना है कि कोई सोना असली है या नकली?
कैसे पता करें कि सोना असली है या नकली?
भारत सरकार ने जून 2021 में सोने की चीजों के लिए हॉलमार्क जरूरी कर दिया था। सोने के मालिक हॉलमार्क सर्टिफिकेशन पक्का करने के लिए ज्वेलरी के पीस पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) का निशान, कैरेट और ज्वेलर का आइडेंटिफिकेशन मार्क देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप कुछ चीजों का टेस्ट करके सोने की प्योरिटी को चेक करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। हम आपको तीन ऐसे तरीके बताएंगे जिनकी मदद से आप यह पता कर सकते हैं कि आपके घर में रखी ज्वेलरी या फिर आपने जो नई ज्वेलरी खरीदी है वो असली सोने की है या नहीं। आइए जानते हैं।
एसिड टेस्ट
सोने की प्योरिटी टेस्ट करने का सबसे असली और भरोसेमंद तरीका एसिड टेस्ट है। इस टेस्ट की एक्यूरेसी काफी ज्यादा होती है, और इसे आसानी से घर पर किया जा सकता है। प्योर सोना नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन जिंक और कॉपर जैसे दूसरे अलॉय के साथ रिएक्ट करता है।
कैसे टेस्ट करें: एक गोल्ड टेस्टिंग किट लें जिसमें नाइट्रिक एसिड और एक ज्वेलर के पत्थर जैसा काला पत्थर हो। सोने की चीज को पत्थर पर रगड़ें और खरोंच के निशान पर नाइट्रिक एसिड की कुछ बूंदें डालें। अगर खरोंच के निशान पर दूसरी धातुएं मौजूद हैं, तो नाइट्रिक एसिड उन्हें घोल देगा। प्योर सोना इस एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा। अगर सोने का कलर बदल जाए तो समझ जाइए उसमें कुछ झोल है। वह प्योर नहीं है।
विनेगर टेस्ट
अगर आपके पास एसिड नहीं है तो आप अपने घर के किचने में रखे विनेगर से भी सोने की प्योरिटी का टेस्ट कर सकते हैं। आपकी किचन की चीजें भी आपके सोने के गहनों की प्योरिटी पता लगाने में मदद कर सकती हैं। सोने की चीज पर सिरके की कुछ बूंदें डालें। अगर यह प्योर सोना है, तो का रंग नहीं बदलेगा। वहीं, अगर रंग बदल गया तो सोने की प्योरिटी कम होगी।
चुंबक बताएगा सोना असली या नकली?
इसके अलावा आप चुंबक से भी सोने की प्योरिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। यह सोने की प्योरिटी टेस्ट करने का सबसे आसान और सस्ता तरीका है। प्योर सोने में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होतीं और वह मैग्नेट से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन सोने की प्योरिटी कम करने के लिए उसमें कई मेटल मिलाए जाते हैं।
जो कोई भी अपने सोने की प्योरिटी टेस्ट करना चाहता है, वह एक सस्ता सा मैग्नेट लाकर सोने की चीज की प्योरिटी तुरंत चेक कर सकता है। अगर चीज मैग्नेट से चिपक जाती है, तो वह नकली है। यानी कम प्योरिटी वाला सोना है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।