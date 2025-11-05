Virat Kohli ने कहां-कहां लगा रखा है पैसा, उनके पोर्टफोलियो में गेमिंग से लेकर इंश्योरेंस तक की ये बड़ी कंपनियां

नई दिल्ली। Virat Kohli Investment Portfolio: विराट कोहली का जन्म आज ही के दिन (5 नवंबर) 1988 में हुआ था। यह स्टार क्रिकेट खिलाड़ी जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और भारतीय क्रिकेट को पूरी तरह से बदल दिया। आज कोहली 37 साल के हो गए हैं। भारतीय नेशनल क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अपनी शानदार काम करने की आदत, कई रिकॉर्ड तोड़ने वाली जीत और अपने खेल के प्रति लगन के कारण देश भर के युवा और उभरते क्रिकेटरों के लिए एक प्रेरणा बन गए हैं।

कभी 'मास्टर ब्लास्टर' सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन रहे विराट कोहली आज खुद एक लेजेंड बन गए हैं। उन्होंने याद दिलाया कि कंसिस्टेंसी कैसी दिखती है, लंबे समय तक टॉप लेवल पर रहना कैसा होता है और गेम के महान खिलाड़ियों के साथ नाम लिए जाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत होती है। विराट कोहली जितने शानदार एक क्रिकेटर हैं, उतने ही चतुर निवेशक भी हैं। आज हम आपको उनके पोर्टफोलियो से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि विराट कोहली के पोर्टफोलियो में कौन-कौन सी कंपनियां शामिल हैं और उनकी नेटवर्थ क्या है।



क्रिकेट के अलावा, विराट कोहली ने पिछले कुछ सालों में एक मजबूत बिजनेस पोर्टफोलियो भी बनाया है, जिससे उन्होंने काफी पैसा कमाया है। खाने-पीने और खेल से लेकर ऑनलाइन रिटेल और लाइफस्टाइल वेंचर्स तक, उनके इन्वेस्टमेंट उसी फोकस और दूरदर्शिता को दिखाते हैं जो उनके खेल में भी दिखती है।

Virat Kohli Net Worth । कितनी है विराट कोहली की नेटवर्थ दुनिया के महानतम क्रिकेटरों में से एक, विराट कोहली ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया है जो क्रिकेट के मैदान से कहीं ज्यादा फैला हुआ है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल ब्रांड डील्स और बिजनेस वेंचर्स से उनकी नेट वर्थ अब ₹1,050 करोड़ से ज्यादा हो गई है।



विराट कोहली की कमाई का एक हिस्सा ऑन-फील्ड से आता है। BCCI के A+ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तहत, उन्हें सालाना ₹7 करोड़ मिलते हैं, साथ ही हर टेस्ट मैच के लिए ₹15 लाख, हर वनडे के लिए ₹6 लाख और हर T20I के लिए ₹3 लाख की मैच फीस भी मिलती है। लेकिन अब वह न तो टी20 खेलते हैं और न ही टेस्ट क्रिकेट। उन्होंने दोनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। इस समय वह सिर्फ वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं।



विराट कोहली का IPL करियार भी अब तक शानदार रहा है। 2008 में ₹12 करोड़ कमाने से लेकर 2025 में ₹21 करोड़ तक, जिससे उनकी कुल IPL इनकम लगभग ₹212.44 करोड़ हो गई है।

इन ब्रांड्स से होती है विराट की तगड़ी कमाई मैदान के बाहर, कोहली की ब्रांड वैल्यू इंटरनेशनल स्पोर्ट्स आइकन्स को टक्कर देती है। वह MRF, Puma, Audi, Nestle, Myntra, Tissot और Pepsi जैसे 30 से ज्यादा टॉप ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं। MRF के साथ उनकी ₹100 करोड़ की बैट डील और Puma के साथ ₹110 करोड़ की पार्टनरशिप भारतीय खेल इतिहास की सबसे ज्यादा फायदेमंद डील्स में से हैं। खबरों के मुताबिक, कोहली हर एडवरटाइजमेंट कैंपेन के लिए लगभग ₹7.5–₹10 करोड़ चार्ज करते हैं और वह भारत के सबसे भरोसेमंद सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स में से एक बने हुए हैं।

Virat Kohli Investment Portfolio: किन-किन कंपनियों में विराट कोहली का निवेश? ब्लू ट्राइब: ब्लू ट्राइब एक स्टार्टअप है जो जानवरों के मांस का एक स्वस्थ विकल्प प्रदान करने के लिए प्लांट-बेस्ड मीट उत्पाद प्रदान करता है। विराट और अनुष्का दोनों ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इस स्टार्ट-अप में निवेश किया।

रेज कॉफी: मार्च 2022 में, इस नई दिल्ली स्थित कॉफी ब्रांड को विराट कोहली से निवेश के रूप में एक अज्ञात राशि मिली। उम्मीद है कि रेज कॉफी विराट के निवेश का उपयोग अपने उत्पादन को बढ़ाने, बेहतर और नए उत्पाद लॉन्च करने और विशिष्ट रूप से मार्केटिंग करने के लिए करेगी।



वन8: विराट कोहली के स्वामित्व वाला वन8 एक प्रीमियम एथलीजर ब्रांड के रूप में शुरू हुआ, जिसने अब अपने व्यवसाय की लाइन में विविधता लाई है। क्रिकेटर ने पूरे भारत में 'वन8 कम्यून' नाम से रेस्तरां की एक श्रृंखला खोली है और हाल ही में स्नीकर्स लॉन्च करने के लिए PUMA के साथ सहयोग किया है।



हाइपरआइस: यह एक स्टार्ट-अप कंपनी है जिसका उद्देश्य ग्राहकों को वेलनेस उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना है। रिपोर्टों के अनुसार, कोहली ने कंपनी में एक अज्ञात राशि का निवेश किया, जिससे व्यवसाय को और बढ़ने में मदद मिली।



छीसल फिटनेस: विराट ने 2015 में छीसल फिटनेस और CSE के साथ मिलकर फिटनेस, फिटनेस सेंटर और देश भर में जिम स्थापित करने की यात्रा शुरू की। बताया जाता है कि उन्होंने देश के फिटनेस उद्योग में अपनी पहचान बनाने के लिए इस कंपनी में 90 करोड़ रुपये का निवेश किया।



डिजिट इंश्योरेंस: एक रणनीतिक कदम के रूप में, विराट ने अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ डिजिट इंश्योरेंस में 2.2 करोड़ रुपये का निवेश किया। इस कंपनी के प्रति कोहली की दूरदर्शिता ने डिजिट को भारतीय बीमा बाजार में एक मजबूत स्थिति हासिल करने में मदद की है।



यूनिवर्सल स्पोर्ट्सबिज प्राइवेट लिमिटेड: 2020 में, क्रिकेट स्टार ने अपने क्रिकेट आदर्श सचिन तेंदुलकर के नक्शेकदम पर चलते हुए यूनिवर्सल स्पोर्ट्सबिज़ प्राइवेट लिमिटेड में 19.3 करोड़ रुपये का निवेश किया। यह एक फैशन एंटरप्राइज है जो लगातार अपने पोर्टफोलियो को स्पोर्ट्स से इंस्पायर्ड फैशन ट्रेंड्स में डाइवर्सिफाई कर रहा है।



WROGN: WROGN का मकसद है पारंपरिक फैशन स्टेटमेंट और स्टाइल को तोड़ना और सभी के लिए कुछ यूनिक लाना। विराट इस ब्रांड के मालिक हैं और हाल ही में IPL टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के स्पॉन्सर बने हैं।



गैलेक्टस फनवेयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड: फैशन और फिटनेस से जुड़े स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के अलावा, विराट ने गेमिंग इंडस्ट्री में बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी में भी पैसा लगाने में गहरी दिलचस्पी दिखाई। 2019 की शुरुआत में, कोहली ने गैलेक्टस फनवेयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में इन्वेस्ट किया और 33.42 लाख रुपये के डिबेंचर खरीदे।