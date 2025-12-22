आतंकवाद से कालेधन तक 'हवाला कारोबार', कटे नोट और कोड पर चलता सारा काम, धुरंधर में दिखाए इस क्राइम की क्या सजा

नई दिल्ली। फिल्म धुरंधर की चर्चा इन दिनों चारों ओर है। भारत में जहां यह फिल्म हाउसफुल चल रही है तो पाकिस्तान में इस मूवी को चोरी छुपे देखा जा रहा है। 'धुरंधर' (Dhurandhar) स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो मुख्य रूप से हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराध व आतंकवाद की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें सीधे तौर पर कराची से जुड़े खाननी भाइयों, अल्ताफ और जावेद खाननी द्वारा चलाएगे असली हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क बताया गया है। यह नेटवर्क संगठित अपराध और आतंकवादी संगठनों के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल सोर्स था, जिनमें भारत को निशाना बनाने वाले संगठन भी शामिल थे।

क्या आप जानते हैं कि आखिर, हवाला कारोबार (Hawala Network) क्या होता है, कैसे एक कटे हुए नोट के बदले करोड़ों का कैश मिल जाता है। धुरंधर से पहले भी आपने कई फिल्मों में ऐसा देखा होगा। आइये आपको बताते हैं हवाला नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में, जो सबसे संगीन फाइनेंशियल क्राइम है।

क्या होता है हवाला कारोबार हवाला कारोबार, एक आर्थिक अपराध और अनौपचारिक मनी ट्रांसफर सिस्टम है। यह गैरकानूनी कारोबार बैंकों के बगैर काम करता है। इसमें ब्रोकर्स के नेटवर्क का इस्तेमाल करके बिना फिजिकल कैश के पैसे को एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है।

कैसे काम करता हवाला नेटवर्क? हवाला नेटवर्क में पैसों का लेनदेन कोड के जरिए होता है। पैसे भेजने वाला लोकल व्यक्ति, हवाला डीलर को पैसे देता है।

इसके बाद हवाला डीलर, ग्राहक को पैसों के लेन-देन के लिए एक कोड या रेफरेंस देता है।

फिर हवाला डीलर, जिस देश में पैसा पहुंचाना है वहां पर स्थित ब्रोकर से संपर्क करता है।

इसके बाद दूसरे देश में स्थित हवाला डीलर, उस ग्राहक को पैसे का भुगतान कर देता है। इस पूरे प्रोसेस में, अक्सर वेरिफिकेशन के लिए कोड का इस्तेमाल किया जाता है, जो अक्सर कटे नोट हो सकते हैं। क्या भारत में हवाला गैरकानूनी है? हां, भारत में हवाला नेटवर्क गैर-कानूनी है और एक आर्थिक अपराध है। यह फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA), 1999 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत क्राइम है। दरअसल, हवाला में पैसों का लेनदेन, ऑफिशियल बैंकिंग चैनलों के बाहर काम करता है, इसलिए यह काले धन और आतंकवाद से जुड़ी फंडिंग को बढ़ावा देता है।

हवाला कारोबार में पकड़े जाने पर क्या सजा? चूकिं, हवाला कारोबार को भारत में एक गंभीर आर्थिक अपराध माना गया है इसलिए इस पर कड़ी सजा के प्रावधान हैं। - सज़ा और जुर्माना: हवाला गतिविधियों में शामिल होने पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत कम से कम 3 साल और 7 साल तक की सजा मिलती है, और 5 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, सजा और जुर्माने की प्रवृत्ति अपराध की गंभीरता के आधार पर तय होती है। क्योंकि, आतंकवाद जैसे गंभीर अपराधों में सजा और ज्यादा हो सकती है।