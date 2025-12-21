2025 में साइबर फ्रॉड पर ब्रेक! गुरुग्राम पुलिस ने 1000 से अधिक जागरूकता कार्यक्रमों से बचाए सौ करोड़

विनय त्रिवेदी, गुरुग्राम। गुरुग्राम साइबर पुलिस ने इस साल साइबर फ्रॉड को सफलतापूर्वक कम किया है। साइबर फ्रॉड में गंवाई गई रकम एक या दो करोड़ रुपये नहीं, बल्कि पूरे सौ करोड़ रुपये कम हुई है। यह बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियानों और धोखेबाजों के खिलाफ़ तेज़ी से कार्रवाई करके हासिल किया गया। कार्रवाई सिर्फ़ भारत में ही नहीं, बल्कि कई ऐसे देशों में भी की गई जहाँ से साइबर फ्रॉड करने वाले अपने सिंडिकेट चला रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

2021 में, गुरुग्राम पुलिस को 6.82 करोड़ रुपये के फ्रॉड की शिकायतें मिलीं। यह आंकड़ा साल-दर-साल बढ़ता रहा। 2024 के आखिर तक, साइबर फ्रॉड में गंवाई गई रकम 394 करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। साइबर फ्रॉड के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए, गुरुग्राम पुलिस ने दैनिक जागरण और अन्य संगठनों के साथ मिलकर इसे रोकने के लिए व्यवस्थित तरीके से प्रयास शुरू किए।

इस अभियान में, जिसमें जन जागरूकता को हथियार बनाया गया, 2025 में साइबर फ्रॉड के आंकड़ों में 100 करोड़ रुपये की कमी आई। जहां नवंबर 2024 तक फ्रॉड में 346 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, वहीं नवंबर 2025 तक यह आंकड़ा घटकर 246 करोड़ रुपये हो गया।

साइबर फ्रॉड करने वालों के खिलाफ़ कार्रवाई विदेशों तक फैली पिछले साल जहाँ साइबर पुलिस ने बैंक कर्मचारियों पर शिकंजा कसा था, वहीं इस साल उन्होंने विदेशों से काम कर रहे साइबर सिंडिकेट्स को निशाना बनाया। यह देखा गया कि विदेशों में बैठे साइबर सिंडिकेट्स बड़े पैमाने पर फ्रॉड कर रहे थे। ये सिंडिकेट म्यांमार, दुबई, हांगकांग और अन्य देशों से काम कर रहे थे। फ्रॉड के बाद, साइबर पुलिस ने ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया और विदेशों में काम कर रहे सिंडिकेट्स तक पहुंची।

इस साल, विदेशों में साइबर सिंडिकेट्स के लिए काम करने वाले दस से ज़्यादा ऐसे धोखेबाजों को पकड़ा गया। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप, पिछले महीने म्यांमार से इन सिंडिकेट्स के लिए काम करने वाले बड़ी संख्या में लोगों को डिपोर्ट किया गया। इन लोगों से पूछताछ में पता चला कि वे भारतीय युवाओं को नौकरी का झांसा देकर साइबर फ्रॉड में धकेल रहे थे।

भारत सरकार और अन्य देशों की सरकारों द्वारा साइबर फ्रॉड करने वालों पर लगातार कार्रवाई से विदेशों से होने वाले घोटालों में कमी आई है। जहां पिछले साल नवंबर तक साइबर पुलिस ने 1,658 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, वहीं इस साल नवंबर तक यह संख्या बढ़कर 2,434 हो गई।

बढ़ी हुई जागरूकता से ज़्यादा शिकायतकर्ता सामने आ रहे हैं, जबकि घोटालों में गंवाए गए पैसे की रकम में काफ़ी कमी आई है, शिकायतों की संख्या बढ़ गई है। ऐसा लोगों में बढ़ी हुई जागरूकता के कारण हुआ है, जिससे ज़्यादा पीड़ित सामने आ रहे हैं। पिछले साल नवंबर तक 36,702 शिकायतें मिली थीं, जबकि इस साल नवंबर तक यह संख्या 38,121 हो गई है। पिछले साल इस दौरान 1,218 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि इस साल 1,540 FIR दर्ज की गई हैं।

साइबर धोखाधड़ी के आंकड़े 2024 के लिए साइबर धोखाधड़ी के आंकड़े (नवंबर तक) विवरण आंकड़ा कुल शिकायतें 36,702 दर्ज मामले 1,218 गिरफ्तारियां 1,658 धोखाधड़ी की गई रकम ₹346 करोड़ वसूली ₹84.90 करोड़ 2025 के लिए साइबर धोखाधड़ी के आंकड़े (नवंबर तक) विवरण आंकड़ा कुल शिकायतें 38,121 दर्ज मामले 1,540 गिरफ्तारियां 2,434 धोखाधड़ी की गई रकम ₹248 करोड़ वसूली ₹54.83 करोड़ पिछले चार सालों में साइबर धोखाधड़ी के आंकड़े साल शिकायतें धोखाधड़ी की गई रकम वसूली गिरफ्तारियाँ 2021 11,282 ₹6.82 करोड़ ₹6.49 करोड़ 131 2022 17,913 ₹109 करोड़ ₹4.79 करोड़ 335 2023 32,755 ₹210 करोड़ ₹25 करोड़ 654 2024 40,051 ₹394 करोड़ ₹40.75 करोड़ 1,868 धोखाधड़ी को रोकने के उपाय संदिग्ध ईमेल और मैसेज से सावधान रहें; अनजान लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक न करें।

मजबूत और यूनिक पासवर्ड का इस्तेमाल करें।

पब्लिक वाई-फ़ाई नेटवर्क पर संवेदनशील जानकारी न भेजें।

साइबर सुरक्षा सॉफ़्टवेयर का इस्तेमाल करें जो आपके डिवाइस को मैलवेयर और अन्य साइबर खतरों से बचाता है।

अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे पता, फ़ोन नंबर और वित्तीय जानकारी को सुरक्षित रखें।

सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर न करें। - ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन के दौरान क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जानकारी शेयर न करें। धोखाधड़ी को रोकने के लिए साइबर पुलिस की पहल ACP साइबर क्राइम प्रियांशु दीवान ने कहा कि साइबर फ्रॉड के मामले अभी भी चिंता का विषय हैं। इन्हें और कम करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। जब गुरुग्राम सहित देश भर के कई बैंकों में काम करने वाले कर्मचारी फ्रॉड में शामिल पाए गए, तो साइबर पुलिस ने उन्हें गाइडलाइन जारी कीं। अब बैंक कर्मचारियों पर नजर रखी जा रही है। गुरुग्राम पुलिस, साइबर अपराधों को रोकने और उनसे निपटने के मकसद से, आउटरीच प्रोग्राम, फुट पेट्रोलिंग और स्पेशल इवेंट्स करके लोगों में जागरूकता बढ़ा रही है। वे साइबर अपराधों के प्रकार, उनकी रोकथाम और खुद को कैसे सुरक्षित रखें, इसके बारे में जानकारी देते हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए 2025 में ऐसे 1000 से ज़्यादा स्पेशल प्रोग्राम आयोजित किए गए। ये प्रोग्राम स्कूलों, कॉलेजों, कंपनियों, सोशल जगहों, संस्थानों और शॉपिंग मॉल में आयोजित किए गए।