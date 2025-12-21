Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या होता है देश का Budget, क्यों होता है महत्वपूर्ण? 99% लोगों को नहीं होगा पता

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 03:14 PM (IST)

    हर साल देश का बजट (Budget 2026) पेश किया जाता है। बजट एक सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जो सरकार की अनुमानित आय और व्यय का ब्यौरा होता है। यह दे ...और पढ़ें

    Hero Image

    हर साल पेश किया जाता है बजट

    नई दिल्ली। हर साल देश का बजट पेश किया जाता है। आगामी बजट 1 फरवरी 2026 (Budget 2026) को पेश किया जा सकता है। देश का बजट एक सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जो सरकार की अनुमानित आय (राजस्व) और व्यय (खर्च) का ब्यौरा होता है, जो बताता है कि सरकार पैसा कहाँ से कमाएगी और कहाँ खर्च करेगी। बजट देश के आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वित्तीय स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संसाधनों के आवंटन और नीतियों के निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    किन चीजों को बजट में किया जाता है शामिल?

    बजट को सरकार का वित्तीय खाका कहा जा सकता है, जो बताता है कि एक वित्तीय वर्ष (जैसे भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च) में सरकार कितना राजस्व (टैक्स, शुल्क आदि से) जुटाएगी और उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडी और अन्य योजनाओं पर कैसे खर्च करेगी।
    भारतीय संविधान में इसे 'वार्षिक वित्तीय विवरण' (Annual Financial Statement) कहा जाता है, जो अनुच्छेद 112 के तहत आता है।

    बजट क्यों महत्वपूर्ण है?

    बजट कई कारणों से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। बजट के जरिए आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है, निवेश को प्रोत्साहित किया जाता है और महंगाई (मुद्रास्फीति) को नियंत्रित किया जाता, जिससे अर्थव्यवस्था संतुलित रहती है।
    बजट तय करता है कि संसाधनों (पैसे) को प्राथमिकता के आधार पर अलग-अलग क्षेत्रों (जैसे सड़क, रेलवे, कृषि, शिक्षा) में कैसे बांटा जाए, जो देश के विकास के लिए जरूरी है।

    सामाजिक कल्याण और समानता

    बजट के जरिए ही गरीबी, बेरोजगारी और आय असमानता को कम करने के लिए योजनाएँ बनाई जाती हैं और अमीरों पर अधिक टैक्स लगाकर और गरीबों को सब्सिडी देकर आय का रिडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। बजट संसद में पेश करके सरकार अपनी योजनाओं और खर्चों के बारे में पारदर्शिता दिखाती है और जनता के प्रति जवाबदेह बनती है।

    रोजगार और अन्य नीतियां

    इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज में निवेश से नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, जिससे व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। ये काम भी बजट के जरिए किया जाता है। बजट ही सरकार की आर्थिक नीतियों (राजकोषीय नीति) को दर्शाता है और भविष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत करता है।

    ये भी पढ़ें - Budget 2026: किफायती घर बनाने वाले बिल्डर्स की सरकार से 2 बड़ी मांग, हुई मंजूर तो लाखों ग्राहकों को होगा फायदा

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US