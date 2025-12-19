Budget 2026: किफायती घर बनाने वाले बिल्डर्स की सरकार से 2 बड़ी मांग, हुई मंजूर तो लाखों ग्राहकों को होगा फायदा

नई दिल्ली। रियल एस्टेट डेवलपर के संगठन क्रेडाई (Credai Demands) ने सरकार से बजट में किफायती हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले डेवलपर्स को टैक्स में छूट देने की मांग की है। 15 हजार से ज्यादा डेवलपर का प्रतिनिधित्व करने वाले क्रेडाई ने सस्ते हाउसिंग(Affordable Housing) की परिभाषा के तहत 45 लाख रुपये की कीमत की सीमा को बढ़ाने की भी मांग की। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर पटेल ने कहा, 'हम किफायती घरों की परिभाषा में बदलाव की मांग कर रहे हैं। 2017 में जब 45 लाख रुपये की सीमा लागू की गई थी तब से लेकर अब तक लागत में बहुत वृद्धि हुई है।'

पटेल ने कहा कि सस्ते आवास की परिभाषा के तहत या तो 45 लाख रुपये की कीमत की सीमा को खत्म कर देना चाहिए या इसे बढ़ाकर 90 लाख रुपये कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्रेडाई को उम्मीद है कि आगामी बजट में सस्ते घरों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कुछ सकारात्मक घोषणाएं होंगी।