'Indigo की वजह से नहीं हो पाई शादी, हुआ 21 लाख का नुकसान'; इस कंपनी के फाउंडर ने निकाली भड़ास

नई दिल्ली। Indigo की ऑपरेशनल दिक्कतें शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रहीं, जिससे बड़े एयरपोर्ट्स पर 750 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। कल भी 550 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई थीं। एयरलाइन ने 4 दिसंबर को दिल्ली एयरपोर्ट पर अपनी सभी 235 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है। उड़ानें रद्द होने से कई शादियां रुक गई। एक डेस्टिनेशन वेडिंग गोवा में थी लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से यह नहीं हो पाई। एक कंपनी के फाउंडर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें अपने एक रिलेटिव की शादी में शामिल होने गोवा जाना था, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से शादी हो ही नहीं पाई।

फिनट्रेक कैपिटल के फाउंडर अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि कैसे इंडिगो संकट के चलते उनके एक दूर के रिश्तेदार की डेस्टिनेशन वेडिंग को टालना पड़ा। गुप्ता ने बताया कि 48 मेहमानों ने दिल्ली से गोवा जाने के लिए उसी इंडिगो फ्लाइट में बुकिंग कराई थी, जो बार-बार लेट हुई और आखिरकार कैंसिल हो गई, जिससे परिवार के शादी के प्लान खराब हो गए।

हुआ लाखों का घाटा लाइव मिंट के अनुसार फिनट्रेक कैपिटल के फाउंडर अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि परिवार ने 4 से 7 दिसंबर तक चार रातों के लिए एक 5-स्टार होटल बुक किया था, जिसका किराया लगभग ₹35,000 प्रति रात था, और इवेंट मैनेजमेंट फीस के तौर पर ₹15–20 लाख भी दिए थे। इससे कुल नुकसान लगभग ₹16.4–21.4 लाख हो गया।

अब दिल्ली NCR में होगी शादी फिनट्रेक कैपिटल के फाउंडर अमित कुमार गुप्ता ने कहा, "दिसंबर में वेन्यू न मिलने की वजह से अब शादी अगले महीने NCR में शिफ्ट कर दी गई है।" उन्होंने सरकार से तुरंत दखल देने, इंडिगो के मैनेजमेंट पर कड़ी पेनल्टी लगाने और ऑपरेशन एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल टीम को सौंपने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा लीडरशिप ने ट्रैवल एक्सपीरियंस का पूरी तरह से कबाड़ा कर दिया है।