नई दिल्ली। धीरूभाई, कोकिलाबेन और मुकेश के साथ भारत लौटे और 1958 में अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर "मजीन" की स्थापना की। उनका व्यवसाय भारत से पॉलिएस्टर धागे का आयात और मसालों का निर्यात करना था। 1965 में वे अलग हो गए और धीरूभाई ने रिलायंस टेक्सटाइल्स की स्थापना की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धीरूभाई अंबानी ने अपने टेक्सटाइल ब्रांड का नाम अपने बड़े भाई रमणिकलाल के बेटे के नाम पर विमल सूटिंग्स (Who is Vimal Ambani) रखा। जब रिलायंस ने 1987 में विश्व कप को प्रायोजित किया, तो एलन बॉर्डर और विवियन रिचर्ड्स जैसे कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों ने विमल सूट पहने। हर किसी की जुबान पर बस एक ही गाना था - ओनली विमल, ओनली विमल... विमल।

विमल अंबानी, धीरूभाई अंबानी के बड़े भाई रमणिकलाल अंबानी के इकलौते बेटे हैं। धीरूभाई अंबानी ने अपने आइकॉनिक टेक्सटाइल ब्रांड विमल सूटिंग्स का नाम भतीजे विमल अंबानी के नाम पर रखा था। 1980-90 के दशक में ''ओनली विमल'' भारत का सबसे फेमस फैब्रिक ब्रांड बना, जिसे 1987 क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंचों पर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पहने हुए दिखे।

रमणिकलाल अंबानी की भूमिका रमणिकलाल अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक सदस्यों में से थे। उन्होंने नरोदा (अहमदाबाद) में विमल टेक्सटाइल प्लांट स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। वे लंबे समय तक रिलायंस के बोर्ड में रहे और गुजरात के औद्योगिक विकास में भी योगदान दिया। उनका निधन 28 जुलाई 2020 को 95 वर्ष की उम्र में हुआ।