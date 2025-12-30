Language
    मुकेश अंबानी के वो भाई जिसके नाम पर धीरूभाई ने शुरू किया था आइकॉनिक ब्रांड Only Vimal; आज कहां, क्या करते हैं?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 03:24 PM (IST)

    धीरूभाई अंबानी ने अपने प्रतिष्ठित टेक्सटाइल ब्रांड 'विमल सूटिंग्स' का नाम अपने भतीजे विमल अंबानी (Who is Vimal Ambani) के नाम पर रखा था। 1987 विश्व कप ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। धीरूभाई, कोकिलाबेन और मुकेश के साथ भारत लौटे और 1958 में अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर "मजीन" की स्थापना की। उनका व्यवसाय भारत से पॉलिएस्टर धागे का आयात और मसालों का निर्यात करना था। 1965 में वे अलग हो गए और धीरूभाई ने रिलायंस टेक्सटाइल्स की स्थापना की।

    धीरूभाई अंबानी ने अपने टेक्सटाइल ब्रांड का नाम अपने बड़े भाई रमणिकलाल के बेटे के नाम पर विमल सूटिंग्स (Who is Vimal Ambani) रखा। जब रिलायंस ने 1987 में विश्व कप को प्रायोजित किया, तो एलन बॉर्डर और विवियन रिचर्ड्स जैसे कई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों ने विमल सूट पहने। हर किसी की जुबान पर बस एक ही गाना था - ओनली विमल, ओनली विमल... विमल।

    विमल अंबानी, धीरूभाई अंबानी के बड़े भाई रमणिकलाल अंबानी के इकलौते बेटे हैं। धीरूभाई अंबानी ने अपने आइकॉनिक टेक्सटाइल ब्रांड विमल सूटिंग्स का नाम भतीजे विमल अंबानी के नाम पर रखा था। 1980-90 के दशक में ''ओनली विमल'' भारत का सबसे फेमस फैब्रिक ब्रांड बना, जिसे 1987 क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंचों पर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पहने हुए दिखे।

    रमणिकलाल अंबानी की भूमिका

    रमणिकलाल अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक सदस्यों में से थे। उन्होंने नरोदा (अहमदाबाद) में विमल टेक्सटाइल प्लांट स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। वे लंबे समय तक रिलायंस के बोर्ड में रहे और गुजरात के औद्योगिक विकास में भी योगदान दिया। उनका निधन 28 जुलाई 2020 को 95 वर्ष की उम्र में हुआ।

    अब विमल अंबानी क्या करते हैं?

    विमल अंबानी मीडिया से दूर रहते हैं। वे रिलायंस ग्रुप के रोज़मर्रा के प्रबंधन या नेतृत्व में शामिल नहीं हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वे व्यक्तिगत व्यवसायों और सामाजिक/परोपकारी गतिविधियों से जुड़े रहे हैं, लेकिन उन्होंने कॉरपोरेट लाइमलाइट से दूरी बनाए रखी है। भारत के अहमदाबाद में स्थित विमल अंबानी, टावर ओवरसीज लिमिटेड के सीईओ हैं, जो साइनबोर्ड उद्योग के लिए सॉल्वेंट और यूवी स्याही में विशेषज्ञता रखती है।
    इसलिए आज वे ब्रांड या बड़े कॉरपोरेट चेहरे के रूप में सक्रिय नहीं दिखते, जबकि उनका नाम एक दौर के सबसे बड़े फैशन-टेक्सटाइल ब्रांड से जुड़ा रहा।

    “Only Vimal” का नाम विमल अंबानी से आया, जो धीरूभाई के भतीजे हैं। ब्रांड भले ही इतिहास बन गया हो, लेकिन विमल अंबानी स्वयं शांत, निजी जीवन जीते हुए लाइमलाइट से दूर हैं।

